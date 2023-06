Bezdrát pro audiofily. Recenze náhlavních sluchátek Focal Bathys

Bezdrátová sluchátka většinou nabízí funkce jako ANC, jsou velmi pohodlná na užívání a většinou mají skládací konstrukci pro cestování. Focal Bathys to vše splňuje, ale navíc přidává neslýchanou kvalitu zvuku.

Plusy Výborný zvuk

Možnosti připojení

Ideální na cesty Minusy Horší ANC

Vyšší cena 9,7 Hodnocení

Pokud byste vedle sebe postavili oblíbená sluchátka Sony WH-1000XM5 a testovaný model, neuvidíte jen dvoje rozdílná sluchátka, ale zcela odlišné přístupy k výrobě elektroniky a pojetí hudby. Plastová konstrukce u Sony je nahrazena kovy, kůží a Focal si dal celkově mnohem více záležet na designu. I co se hudby týče, sluchátka Sony se soustředí zejména na co nejhřmotnější podání basů, zatímco Focal dal dostatek prostoru všem pásmům a přidal mnohem větší důraz na technickou kvalitu hudby. A to do takové míry, že tato sluchátka přesvědčila mnoho audiofilů, aby dali šanci bezdrátovému přenosu zvuku.

S drátem i bez

Sluchátka jsou pro střední hlavu pohodlná, mají mírně větší přítlak na uši. To lze chápat spíše jako pozitivum, protože velmi dobře drží na hlavě a nespadnou z ní ani při pohybu nebo při práci. Focal také myslel na pohodlí samotných uší, ty se mi příliš nezahřívají ani při dlouhém poslechu a boltec se nedotýká měniče, protože náušníky jsou dostatečně hluboké, také se rozpínají okolo uší.

Ovládání probíhá jednak přes mechanická tlačítka na mušlích a jednak přes aplikaci. Na pravé mušli je kolébka pro snížení a zvýšení hlasitosti, přičemž se dá stlačit i prostředek pro pozastavení hudby nebo pro párování přes Bluetooth. Dále tam naleznete přepínač OFF/DAC/ON, který volí způsob vstupu hudby. Poslední tlačítko slouží k zapnutí hlasového asistenta. Na levé mušli se nachází tlačítko přepínající mezi ANC a příposlechem.