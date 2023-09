Bez peněz na X nelez. Musk zvažuje, že síť plně zpoplatní pro všechny uživatele

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se včera v Kalifornii sešel s Elonem Musk, s nímž chtěl probrat regulaci umělé inteligence a růst antisemitismu na sociální platformě X. A z druhého tématu vzešla překvapivá zpráva.

Majitel této sítě, který navíc pořád řídí její strategii, totiž uvedl, že zvažuje zpoplatněný přístup pro všechny uživatele. Nechtěl by ale všechny nahnat do předplatného X Premium (dříve Twitter Blue) v ceně 220 Kč měsíčně, ale přišel by s levnějším základním tarifem.

Takový krok by zabil dvě mouchy jednou ranou, alespoň tedy na papíře. Zlepšil by finanční situaci firmy, která je dlouhodobě ztrátová. A ještě by ze sítě vyhnal boty. Tyto automatizované účty, které zesilují dosah nenávistných či politicky motivovaných příspěvků, by po zpoplatnění nevznikaly v takové míře. A při důkladné ochraně spojené s kontrolou platící osoby by nemusely vznikat vůbec.

Musk zatím nepředjímá, kdy a jestli vůbec placenou bránu zavede. Ve firmě o tom ale diskutují a podle něj je to jediný účinný způsob, jak bojovat s boty.

Předplatná na sociálních sítích se rozmáhají, ale zatím žádná podobně veliká je nezavedla jako povinnost pro všechny uživatele. Ve všech případech jde jen o volitelné tarify, které za poplatek přinesou nové funkce či jiné bonusy. Začátkem měsíce například prosáklo, že i Meta zvažuje, že by evropským uživatelům Facebooku a Instagramu nabídla volitelné předplatné, které je na síti zbaví reklam.

Zdroj: AP, BBC