Bez drátů a s cenou do 4 000 Kč. Srovnávací test herních myší: nebojte se výdrže a neřešte DPI

Pohodlí při používání bezdrátové herní myši jednoznačně převyšuje občasnou nutnost nabíjení. Moderní modely i s vestavěným akumulátorem mohou být velmi lehké pro nejrychlejší herní žánry.

Každý, kdo jednou vyzkouší herní sluchátka nebo myš bez drátů, se k drátovým variantám bude vracet jen stěží. A zatímco u sluchátek jde především o pohodlí, u myší se k tomu přidává ještě eliminované zachytávání kabelu za hranu stolu. Pokud vybíráte herní (ale i kancelářskou myš) a máte rozpočet alespoň tisíc korun, sáhněte po bezdrátové variantě.

Do našeho testu jsme zařadili modely v cenovém rozpětí 1 500–4 000 Kč, přičemž žádný z testovaných modelů se nestal výrazným propadákem. Tentokrát se ale potvrdilo, že čím dražší model, tím lépe bude sloužit.

Bez drátu a bez limitu

Ještě před několika lety jsme při testování bezdrátových myší mohli reálně měřit odezvu myši, kdy přenos opravdu znamenal prodloužení tzv. input lagu. Při něm se měří doba od fyzického impulsu (kliknutí nebo pohyb) až po zaznamenání této akce v softwaru. V současné době je ale bezdrátová konektivita natolik spolehlivá a rychlá, že měření přestalo dávat smysl. U všech modelů v testu bychom se pohybovali v rozmezí 1–3 ms, tedy zanedbatelnou hodnotu. V mnohem větší míře se na celkovém input lagu podepíše vykreslení hry/kurzoru grafickou kartou a následně monitorem.

Bluetooth se pro hraní nehodí, je ale skvělým doplňkem pro ovládání notebooku nebo tabletu

Jinou kapitolou je odezva v případě, že myš využívá připojení pomocí univerzálního Bluetooth. Tady už jsou odezvy řádově vyšší a k hraní se příliš nehodí. Pětice myší z našeho testu umožňuje přepnout proprietární bezdrátový přenos právě na Bluetooth, to je ale určeno nikoli pro herní počítač, ale druhé zařízení – notebook, tablet či telefon.



Většina adaptérů se už smrskla na nejmenší možné rozměry, kdy je lze snadno schovat do myši. SteelSeries to ale stále neumí

Pásmo Bluetooth navíc může být výrazněji zarušeno a odezva tak může kolísat. Zatímco v ideálních podmínkách klesá odezva až k hodnotě 3 ms, tedy srovnatelné s proprietární komunikací, v zarušených prostorech může být deseti- či patnáctinásobná. A to nezávisle na vzdálenosti od zařízení. Při hraní tak vždy přepněte myš do hlavního komunikačního režimu, v němž používá vlastní bezdrátový přijímač. Pro Bluetooth i bezdrátový adaptér platí, že by nikde v bližším okolí neměl být Wi-Fi router. Pokud si jej postavíte ke stolu, se spolehlivým bezdrátovým přenosem se můžete takřka jistě rozloučit.

Abecední seznam testovaných modelů Logitech G502 X

Alienware 720M

Asus ROG Chakram X

Connect IT Neo Elite

Corsair Katar Elite Wireless

SPC Gear LIX Wireless

SteelSeries Aerox 5 Wireless

SteelSeries Aerox 9 Wireless

Výdrž bez starostí

Zatímco u odezvy Bluetooth jednoznačně ztrácí, je bezpochyby úspornější, což u bezdrátových myší může znamenat i dvojnásobnou výdrž na jedno nabití. U modelu Aerox 9 od SteelSeries to znamená výdrž 180 hodin při připojení pomocí Bluetooth a 80 hodin pomocí adaptéru.

V úvahu tak připadá teoretická možnost přepínání obou typů připojení pro prodloužení výdrže, v praxi by to ale pravděpodobně nikoho nebavilo. Ostatně i hodnoty kolem 80–100 hodin jsou vynikající. Poučka je ale jasná – vždy mít po ruce připravený kabel pro urychlené připojení k myši v případě, že se myš vybije v tom nejméně vhodném okamžiku. Všechny modely z testu na kritickou mez nabití samozřejmě upozorní, všichni ale dobře víme, jak snadno lze varování ignorovat. Výborné řešení nabízí Alienware, kdy nabízí přímo v balení magnetický nabíjecí adaptér ke kabelu. Zapojení je tak opravdu bleskové.

Žádný z testovaných modelů už nespoléhal na běžné bateriové články, což potvrzuje trend vestavěných akumulátorů. Jejich provoz je nejen levnější, ale také praktičtější. Především u rychlých žánrů, jakým je FPS, se totiž často řeší hmotnost, kterou by běžné baterie typu AA výrazně zvýšily. Moderní myši ukazují, že s vestavěným akumulátorem lze dosáhnout na hmotnost pod 60 g.



Alienware jako jediný sáhnul k plně symetrické konstrukci, která se hodí pro pravo- i levoruké ovládání

Preferovaný žánr

Patříte-li k intenzivnějším hráčům s oblíbeným žánrem, pak můžete volit myš i podle něj. Základním rozdělením jsou tři typy: lehké myši pro FPS, kombinované pro MOBA/strategie a modely s velkým počtem tlačítek pro MMORPG. Samozřejmě neplatí, že si s těžší myší neužijete Counter-Strike nebo naopak odlehčenou myší World of Warcraft, hraní ale nebude ideální.

Pokud žánry střídáte, pak můžete volit z univerzálních myší, které většinou nabídnou až 4 boční tlačítka, střední hmotnost kolem 80–100 g a ergonomičtější tvarování. S takovou myší si velmi dobře zahrajete vždy i na vyšší úrovni. Rozhodovat se můžete i podle preferovaného úchopu, o kterých si můžete víc přečíst ve vedlejším boxíku.

Dpi? Neřešit

Mezi podstatné parametry herních myší můžeme zahrnout hmotnost, tvar, výdrž na jedno nabití, typ připojení nebo kluznost po podložce. Již do nich ale nespadá rozlišení snímače, které je udáváno v jednotce dpi. V současné době se dostalo na hodnoty, které reálně nevyužijete ani při hraní ve 4K na velmi nízké citlivosti. Právě kombinace vysokého rozlišení a velkého snížení citlivosti má vést k vyšší přesnosti, spíš jde ale o běžný placebo efekt.

Nejvyšší rozlišení se aktuálně pohybují na hodnotě 25 600 dpi, což po přepočtení znamená, že na Full HD monitoru stačí myší pohnout o 1,9 mm pro přejetí kurzoru z jedné strany na druhou. Zkrátka cokoliv nad hodnotu 1 600 dpi je dostačující a honba za vysokým dpi je tak čistě reklamním tahem.