Betaverze Windows 11 indikuje, že jste v Průzkumníku otevřeli více karet

Microsoft před koncem června do testovacích okruhů programu Windows Insider vypustil několik různých sestavení operačního systému. Kanál Beta je poměrně blízko dokončení a ukazuje, na co se můžete těšit. Je to mj. indikace více otevřených karet v Průzkumníku. Microsoft si to odbyl popiskem nad náhledem okna.

Edgi dříve umožnil, aby se nad hlavním panelem zobrazily náhledy otevřených stránek. Pro Průzkumník to neplatí a v náhledu se ukazuje jen celé okno. Popisek upozorňující na to, že jste v okně otevřeli více karet, se ukazuje také v nabídce pro přepínání oken ( Alt+Tab ).

Okno pro sdílení dále neobsahuje vyhledávací pole. Vývojový tým totiž hodlá prostředí pro sdílení zjednodušit poté, co do něj v posledním roce prvky přidával.



Původní podoba náhledu Průzkumníku s více otevřenými kartami

Mění se logika povelu pro ukončení úlohy, který můžete přidat do kontextové nabídky zástupců na hlavním panelu. Když ho použijete, neukáže se už dialog o tom, že program neodpovídá. Místo toho bude program rovnou ukončen. Povel ve stabilní verzi Windows 11 přibyl loni koncem podzimu a zapnete ho v Nastavení | Systém | Pro vývojáře.



Nová podoba náhledu Průzkumníku s více otevřenými kartami

Pokud měníte velikost písma, potěší vás, že dialog Spustit se správně škáluje. Microsoft popsané novinky řízeně zapíná ve Windows 11 Insider Preview build 22635.3858. Další dva insiderské kanály, Dev a Canary, rovněž přivítaly nová sestavení. Přináší však novinky, které jsme viděli dříve v jiných kanálech a testovacích verzích Windows 11.

Připomínám, že v kanále Release Preview v tuto chvíli najdete Windows 11 24H2. Nemají ještě všechny funkce, které by Microsoft měl doručit během léta až začátkem podzimu. Zato obsahují nové jádrové technologie a kód je potřeba otestovat. Počítejte s tím, že tahle verze zatím není úplně odladěná. Některé novinky nakonec stejně míří do stabilních verzí 22H a 23H2.

Zdroje: Windows Insider Blog