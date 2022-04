BeReal je antiInstagram. Nová sociální síť nutí uživatele sdílet neupravené fotky a rapidně roste

TikTok už se delší dobu těší mezi mladší generací daleko větší popularitě než Facebook, ale ani on není neporazitelný, jak dokazují poslední týdny. V žebříčcích nejstahovanějších aplikací ho i v Česku překonala nenápadná sociální síť BeReal, která je založena na sdílení autentických fotografií bez filtru. O co jde?

Pokud jste o BeReal ještě neslyšeli, nelamte hlavu. Jestli máte studující děti, ty ji zaregistrovaly s mnohem větší pravděpodobností. V tuto chvíli uživatelskou bázi nové sociální sítě tvoří především náctiletí, ale roste tak rychle, že se začíná dostávat i mezi širší veřejnost.

Dokazují to data. BeReal existuje od roku 2019 a od té doby byla podle údajů společnosti Apptopia nainstalována na zhruba 7,5 milionu zařízení. V porovnání s ostatními sítěmi to není až tolik, jenže velká část těchto instalací proběhla během letoška – síť od začátku roku vyrostla o 315 procent.

Aktuálně je dokonce v Česku na iOS stahovanější než zmíněný Tik Tok, Netflix, Instagram nebo YouTube. V Americe je rozmach ještě větší, což se můžete přesvědčit třeba v tweetu Elona Muska.

Naprostý opak naleštěného Instagramu

Jak to bývá u podobných boomů, BeReal zaujala tím, že je úplně jiná než ostatní dostupné sociální sítě na trhu. Spoléhá na to, že uživatelé jsou znechuceni umělým a velmi řízeným světem na Instagramu, kde spousta influencerů tráví hodiny upravováním fotek, než nějakou zveřejní. Není to ani tak problém Instagramu, jako moderní doby – lidé začínají otevřeně mluvit o tom, že falešný svět plný filtrů jim psychicky nedělá dobře.

BeReal proto vyžaduje co největší autentičnost. V základu je to síť na sdílení fotografií, nic moc jiného tam v tuto chvíli dělat nemůžete, ale fotografie, které zveřejňujete, mají přísný zákaz jakýchkoliv úprav.

Nesdílíte? Neuvidíte nic od ostatních

Speciální je i způsob, kterým fotografie sdílíte. Síť vám jednou denně přikáže, kdy můžete fotografie pořídit a zveřejnit. Musíte navíc pořídit dva snímky v dvouminutovém okně, jeden z přední kamery telefonu, jeden ze zadní. Takže každý uživatel tím poskytne vhled do svého reálného života, odkud plyne i název sítě BeReal (v překladu Buďte opravdoví).

Pokud se vám pořízené fotografie nelíbí, můžete je přefotit. Ale sociální síť pak ostatním uživatelům u snímků ukáže údaj, kolikrát jste fotografie přefocovali, tedy mírně podváděli. Když nařízený čas minete, nic se nestane. Ale opět bude u příspěvků připojený údaj, že máte zpoždění.

V případě, že jeden den sdílení úplně vynecháte, také se nic neděje. Jen si v tu dobu nebudete moci prohlédnout fotky ostatních přátel. Uživatele si můžete přidávat podobně jako na Instagramu, vyhledávání funguje podle uživatelských jmen. Ale pozor, všichni, koho máte v okruhu přátel, o vašich fotografiích budou dostávat push notifikace, pokud si funkci nevypnete. Příspěvky se dají nastavit jako veřejné, kdy je budou moci vyhledat i neznámí lidé, nebo jen pro vybrané osoby.

A to je vše. Texty či videa budete na BeReal hledat těžko, vše se točí kolem neupravených selfie z konkrétního momentu. Další funkce zřejmě přijdou časem, jak se síť rozšíří, tvůrci to nevylučují. Našlápnuto má celý projekt slibně, ovšem také ho může potkat stejný osud jako Clubhouse, kdy si ho miliony lidí stáhly a za pár týdnů opět přestaly používat.