Bere nám umělá inteligence naši vlastní? Jak ChatGPT ovlivňuje naši mysl

Před necelými třemi dekádami způsobily internetové vyhledávače revoluci ve způsobu, jakým jsme hledali informace. Velké jazykové modely (LLM), na kterých stojí populární chatboty s umělou inteligencí, jako jsou ChatGPT od Open AI, Gemini od Googlu nebo Grok od xAI, způsobily podobnou revoluci. Jenže uživatelům místo zdrojů servírují „hotové“ odpovědi.

Tým amerických výzkumníků varuje, že za tuto rychlost a pohodlnost platíme mnohem víc než pár dolarů, které měsíčně stojí přístup k uvedeným nástrojům. Ve studii, kterou zveřejnili v archivu vědeckých preprintů Arxiv, argumentují, že kvůli spoléhání se na umělou inteligenci můžeme v konečném důsledku oslabovat tu vlastní.

Zásadní obavy

Internetové vyhledávače uživatele vedou nejen k aktivnímu vyhledávání, ale také k následnému porovnávání a hodnocení rozmanitých výsledků. Naproti tomu AI chatboty vedou podle vědců k pasivnímu přijímání vygenerovaného textu.

„Výzkumníci na základě předběžných výzkumů začínají vyjadřovat zásadní obavy ohledně vlivu rozsáhlého používání těchto nástrojů,“ uvádějí vědci ve studii, kterou vedla Nataliya Kosmynová z Massachusettského technologického institutu (MIT).

AI chatboty podle nich sice snižují mentální námahu uživatelů, ale zároveň oslabují kritické a analytické myšlení, jakož i všeobecné rozumové schopnosti.

Vědkyně proto s týmem neurologů a expertů na umělou inteligenci uskutečnila studii, která měla lépe přiblížit cenu, jakou naše mysli platí za používání těchto nástrojů.

Úvahy o etice

Výzkumu se zúčastnilo 54 dobrovolníků ve věku od 18 do 36 let. Vědci je náhodně rozdělili do tří skupin po 18 lidech a požádali, aby napsali krátké eseje – úvahy na téma etičnosti filantropie.

„Psaní esejí jsme si zvolili, protože z hlediska rozumového výkonu jde o složitou úlohu, která zapojuje vícero mentálních procesů, přičemž se používá jako běžný nástroj ve školách i při standardizovaném testování schopností žáků,“ vysvětlují vědci ve studii.

Jedna skupina účastníků používala jako pomůcku ChatGPT, druhá internetový vyhledávač Google a třetí „pouze vlastní rozum“, tedy neměla k dispozici žádné internetové ani AI nástroje.

Účastníci absolvovali tři sezení zaměřená na psaní, během kterých elektroencefalograf (EEG) zaznamenával jejich mozkovou aktivitu. Po každém sezení vyplnili specializované dotazníky a absolvovali dodatečné rozhovory s vědci.

Eseje hodnotili jak lidé-učitelé, tak umělá inteligence, mimo jiné modely specializované na zpracování přirozeného jazyka.

Kreativita a zájem versus...

Analýza záznamů EEG ukázala, že skupina používající při psaní pouze vlastní rozum vykazovala nejvýraznější aktivitu mozkových buněk a jejich nejintenzivnější propojování.

Pozorované vzorce mozkové aktivity odpovídaly tvořivé aktivitě, zpracovávání informací a využívání paměti. Z dotazníků a rozhovorů vyplynulo, že tito účastníci vykazovali nejvyšší zvědavost a nejvyšší míru zájmu o téma, kterému se věnovali ve své eseji.

Skupina s internetovým vyhledávačem dosáhla menší úrovně zapojení a propojování mozkových buněk. I zde se však zjistila celkově vysoká mozková aktivita.

...pasivita a lhostejnost

Naopak, skupina využívající ChatGPT vykázala nejnižší mozkovou aktivitu, nejslabší propojování mozkových buněk a mozkových center.

Tito dobrovolníci v rozhovorech projevili nejmenší zájem o předmět eseje i nejnižší zvědavost. Zároveň si, na rozdíl od členů předchozích skupin, ze své eseje téměř nic nezapamatovali.

Jednotlivé texty vypracované pomocí AI chatbota vykazovaly stejnou strukturu, obsahovaly stejná slovní spojení i argumenty. Učitelé angličtiny je hodnotili jako „bezduché“ nebo „na jedno brdo“.

„Tito účastníci splnili zadání efektivním a pohodlným způsobem, ale z jeho vypracování si téměř nic neodnesli,“ konstatuje Kosmynová.

Ochablé mysli?

Nejškodlivější vliv AI chatbotů lze podle odborníků očekávat ve školství.

AI chatboty snížily mentální námahu spojenou s hledáním odpovědí. Vedou však jen k povrchnímu zapojení rozumových schopností a oslabují schopnost pamatovat si získané odpovědi. Vzhledem k okamžité dostupnosti odpovědí mohou podle vědců způsobit „mentální zlenivění“ studentů.

„Žáci už nebudou ochotni řešit problémy samostatně,“ varují odborníci. „A nedostatek rozumové stimulace může oslabit rozvoj jejich rozumových schopností.“

„Příčina, proč jsem urychleně zveřejnila naše výsledky ještě před ukončením procesu odborné recenze studie, je obava, že za 6-8 měsíců nějaký politik rozhodne: ‚Pojďme zavést ChatGPT do školky.‘ Myslím si, že by to bylo absolutně špatné a škodlivé,“ říká Nataliya Kosmynová. „Rozvíjející se mozky jsou [používáním AI chatbotů] ohroženy nejvíce.“

Dělá z nás AI hlupáky?

Vícero médií výsledky vědců z MIT prezentovalo jako důkaz, že kvůli umělé inteligenci hloupneme. Některá explicitně konstatovala, že AI z nás dělá hlupáky či idioty.

Vzápětí se však objevily i kritické hlasy. Výzkumu se vyčítá například způsob provedení a výpovědní hodnota, ale například i malý vzorek.

V podobném duchu, jako jsou zjištění z MIT, se však nesou i výsledky vědců z Pensylvánské univerzity. Ti na mnohem větší vzorku (4500 účastníků) porovnávali rozdíly mezi rešeršováním pomocí internetového vyhledávače nebo chatbota, jako je ChatGPT.

Ačkoliv umělá inteligence odlehčila účastníkům od potřeby syntetizovat informace, vedla k tomu, že vědomosti dobrovolníků byly mnohem plytčí. Když dostali za úkol rešeršované poznatky použít – nejprve vyhledávali informace o založení zahrádky a následně měli radit jiným lidem, jak na to – jejich rady obsahovaly více chyb, méně faktů a celkově byly méně originální.

„V tomto smyslu lze učení pomocí velkých jazykových modelů přirovnat k žákovi, který dostane výsledek matematického příkladu namísto toho, aby ho sám vypočítal,“ konstatují vědci z Pensylvánské univerzity.

Jinými slovy, nemáme přímý důkaz, že AI nás ohlupuje, ale máme znepokojivé indicie, že používání AI chatbotů oslabuje či ruší účinnost různých metod používaných ve vzdělávání. To by znamenalo, že nás AI ohlupuje nepřímo a s jistým časovým odstupem.

Původní článek vyšel na Živé.sk.

Zdroje a další informace: MIT