Běloruští aktivisté dokázali pomocí A.I. rekonstruovat a identifikovat tváře členů zásahové policie OMON

Bělorusko bylo doposud pro většinu Evropanů exotickou zemí kdesi na východě a zdrojem laciné pracovní síly. Současné nepokoje a krize po neuznaných prezidentských volbách však připomněly sílící komunitu technologických startupů mladých Bělorusů, kteří by stejně tak mohli podnikat v českých hubech, v Berlíně, Varšavě a dalších IT inkubátorech po celé Evropě. Ostatně, oni to také často dělají.

Bělorusové pomocí A.I. odstraňují policistům masky a identifikují je:

(Na YouTube si můžete aktivovat automatické titulky včetně překladu do češtiny)

Právě tito inženýři, programátoři a experti na A.I. a strojové učení z Minsku a dalších velkých měst o sobě dali vědět poté, co začali svým vlastním způsobem bojovat proti tamním represivním složkám. Jeden z nich, Andrej Maximov, se nyní pochlubil na YouTube.

Maximov je expert na počítačovou grafiku, pracoval pro Sony Interactive a dnes vede startup Promethean AI, který vyvíjí A.I. technologie pro herní vývojáře. Rozumí tedy i strojovému učení a neuronovým sítím.



Softwarové spárování člena běloruské speciální policie OMON s fotografií ze sociálních sítí

Poté, co se Bělorusové dostali skrze sociální sítě a další zdroje k osobním fotografiím běloruských represivních složek – zejména zásahových jednotek OMON, které se proslavily svou agresivitou při zatýkání protestujících v posledních týdnech, Maximov tato data podle svých slov použil k automatické identifikaci policistů zakrytých rouškami, maskami a dalšími ochrannými prvky.

Na videu ukazuje rychlé párování reportážních fotek ze zásahů s fotografiemi stejných policistů s vlastní rodinou ze sociálních sítí. Zároveň ale Maximov ukazuje ještě jednu techniku, se kterou se před pár lety jako první pochlubila především Čína.



Softwarová rekonstrukce tváře pomocí A.I. a odstranění masky

Pomocí neuronové sítě dokázal obličej schovaný za maskou zpětně rekonstruovat, takže softwarovou cestou několika členům OMON v podstatě masku odstranil. Ti ji přitom používají i kvůli anonymitě.

Nutno podotknout, že je k dispozici pouze toto video a nelze tedy nijak ověřit, jak dobře (pokud vůbec) tato technologie funguje. V každém případě, principiálně se nejedná o nic nového. Ostatně i my na Živě.cz jsme si vyzkoušeli dopočítávání pixelů podle okolí a pravděpodobnostního modelu neuronové sítě.

Namísto policistů z běloruské policie OMON jsme ale kradli ženám dvoudílné plavky. Viz odkaz níže z loňského léta.

O podobný software stojí povětšinou právě represivní složky v problematických režimech, kde demonstrují lidé v šátcích, maskách aj., aby je s pomocí evidence obyvatel mohly snáze identifikovat. Riziko to bylo zejména během demonstrací v Hongkongu.

Nyní tedy to samé použila proti státu samotná občanská scéna.