BeerSport je tak trochu Revolut na pivo. Kdo zaplatí účet, rozhodne umělá inteligence

Když budete chtít kamarádovi poslat třeba stokorunu, aniž by vám musel diktovat číslo účtu nebo ve své mobilní aplikaci generoval bankovní QR kód, prostě otevřete Revolut, vyberete nějaký ten vkusný GIF, napíšete zprávu a za pár sekund je hotovo.

No dobrá, ale co když mu budete chtít poslat pivo? Nebojte se, jsme v Česku, takže ano, i na toto už máme mobilní aplikaci. Jmenuje se BeerSport a stojí za ní Zdeněk Nový, který se po letech strávených na manažerských pozicích v korporaci rozhodl, že se svým týmem vybuduje vlastní startup.

Původně se jmenoval Cool Ticket a kupovali jsme skrze něj třeba lístky do multikin CineStar, jenže pak Nového napadlo, proč vedle lístků nenabízet i dárkové poukazy partnerů, kteří potřebovali utužovat značku, nebo testovat nové produkty.

Místo hostinského neuronka

Líbilo se to Kofole, Unileveru nebo třeba Mondelez, nicméně Česko je země s největším výskytem pivaře obecného na světě, takže bylo jen otázkou času, kdy všechny ostatní zastíní právě kredit na zlatavý mok. Tvůrci nakonec svůj nápad zkraje minulého roku předělali na již zmíněný BeerSport a začali se plně věnovat pivní komunitě v Česku.

Rozpoznání kvality piva pomocí AI:

Tady by naše povídání mohlo skončit s tím, že hostinskému ukážete na mobilu nějaký čárový kód a dostanete škopek zdarma, BeerSport ale pracuje na úplně odlišném a poměrně unikátním modelu, který provozovnu zcela obchází a zaslouží si podrobnější článek i u nás na Živě.cz. Hostinského totiž nahradila umělá inteligence.

Sbíráte kredit a kupujete si za něj poukázky

Dejme tedy tomu, že máte v BeerSportu poukaz na pivo konkrétní značky a typu, který jste si pořídili za kredit. Jak jste k němu přišli? Mohli jste si jej nakoupit skrze běžnou platební kartu v kurzu 1:1, anebo jste jej získali vyplňováním nejrůznějších kvízů a účastí na dalších hrách a kampaních pivovarů a lihovarů v aplikaci.



Kredit sbíráte v aplikaci plněním nejrůznějších úkolů, nebo nákupem. Za kredit konečně kupujete poukázky na konkrétní značku

Poukaz na pivko vám ale mohl darovat i nějaký pivní kamarád, stejně jako na Revolutu si totiž i zde můžete vytvářet komunitu přátel, zvát se navzájem na pivo a přeposílat si poukazy s textovou zprávičkou.



Sociální rozměr aplikace a darování piva kamarádům

Vytáhl vám právě IT technik Luboš Paprika zaseklý papír z kancelářské kopírky? Fajn, tak mu za odměnu pošlete kredit na Starobrno, který uplatní v libovolném podniku, kde nabízejí tuto značku.

AI: Ukaž mi sklenici a já ji ověřím

Nadšený Luboš se pochlubí kolegům ve sklepní serverovně, ale jak vlastně poukázku využije, když není do hry zapojená provozovna a výčepní? Řešení je prosté, Starobrno zaplatí běžným způsobem, což je nakonec procesně zdaleka nejjednodušší, než ale poprvé usrkne z orosené sklenice, spustí v aplikaci ověření poukazu pomocí kamery telefonu a rozpoznání konkrétní značky a typu piva pomocí neuronové sítě.



Ukaž mi to pivo, přikazuje asistentka

Detekce probíhá přímo na telefonu a v ideálním případě to celé zabere nejvýše pár sekund. Poté postavička asistentky poukaz uzná a v následujících hodinách vám dorazí jeho nominální hodnota v korunách na předvyplněný bankovní účet.

Zatím jen velké pivovary

Jenže pozor, má to jeden drobný háček. Jak už jsme si řekli výše, BeerSport vyrostl na principu přímé spolupráce s pivovary, v jeho nabídce jsou proto jen partnerské značky, jejichž výčet se snad bude nadále rozšiřovat.

Nechybí Plzeňský prazdroj, Bernard, Budějovický budvar, Svijany, Radegast, Velké Popovice…, ale pochopitelně zde nenajdete hyperlokální pivovary, které vaří produkt třeba jen pro svoji vlastní hospodu.

Ostrý test s kolegou

Jelikož v naší redakci žádného technika Luboše nemáme, ve čtvrtek odpoledne jsem navštívil redakci časopisu Computer a požádal o uvolnění kolegy Honzy Spěšného – úspěšného novináře s mnohaletou praxí v regionálních denících a stejně tak letitého experta na problematiku konzumace alkoholických nápojů, před jehož znalostmi se strachy rozklepe kdejaká pípa.



Zakoupil jsem několik pivních poukazů a vyrazil s kolegou provést odborný test

Zakoupil jsem několik poukazů na plzeňský ležák a vyrazili jsme k blízké zahrádce za rohem, aplikace totiž samozřejmě obsahuje katalog provozoven, kde čepují vybranou značku, a seřadí výsledky podle vzdálenosti.

Když nám přinesli orosené sklenice, chtěl jsem uplatnit všechny poukazy naráz a kolegu pozvat, nebyl to ale úplně nejlepší nápad, BeerSport totiž dovolí použít poukaz jen jednou za patnáct minut.



Paní v telefon uzná jen jednu poukázku za čtvrt hodiny

AI: Vidím natočený ležák a uznávám poukaz

První pivo aplikace bez problému rozpoznala a to včetně kvality. Jak to dokázala? Aby detektor fungoval co nejspolehlivěji, neuronka během učení viděla tisíce a tisíce fotografií konkrétní značky natočeného piva ze všech možných úhlů.

Klíčovým faktorem je přitom volba podnikových sklenic. Některé půllitry mají dobře čitelné tištěné logo, jiné (třeba právě Plzeňský prazdroj) ale broušený emblém, který může v odpoledním slunci hrát všemi barvami. Přesto to detektor dokázal a věrohodnost ověřil i pomocí geolokace.

Úspěšný test v terénu:

Mimochodem, aby se systém vypořádal s těmi nejprimitivnějšími podvody a odmítl třeba vytištěnou fotografii piva na A4, detekce neprobíhá na jedné dílčí fotografii, ale kamera snímá po dobu analýzy souvislé video. V případě nejistoty tedy může na několik filmových políček kouknout člověk a hříšníka dodatečně zablokovat.

Pivní neuronka se učí v datacentru Amazon EC2 BeerSport používá k učení neuronky, jak vypadá které pivo, prostředí Nvidia DIGITS 6 a framework pro hluboké učení Caffe. Na běžných počítačích by bylo podobné strojové učení nad mnoha tisící fotografií piva velmi pomalé, BeerSport si proto nárazově kupuje GPU výkon v cloudu Amazon EC2.

Záběry na konkrétní značku piva a studijní data pro neuronovou síť, jak má takové pivo ve sklenici vlastně vypadat Virtuální stroj kategorie g3.4xlarge s 16 GB GDDR5 RAM a 1x GPGPU Nvidia Tesla M60 vytvoří kompletní statistický model, jak vypadá české pivo, během 3-4 hodin učení, což přijde na tisíce korun. V praxi proto inženýři při ladění efektivity modelu neuronové sítě pracují s menšími vzorky vstupních dat a v prostředí DIGITS sledují, s jakým úspěchem vše probíhá. Pokud zjistí, že s novou konfigurací odhalí Starobrno s o něco vyšší pravděpodobností, mohou učení spustit na kompletním souboru dat a vyrobit novou produkční verzi obrazového detektoru.

I takto může vypadat práce expertů na AI, aneb testování technologie v terénu Pro použití na mobilních telefonech nakonec převedou detektor do poměrně rozšířené a oblíbené neuronové architektury MobileNet, v níž je konečně implementovaná detekce obrazu z kamery na Androidu a iOS. BeerSport má dnes k dispozici více než milion fotografií, které může použít ke strojovému učení.

AI: Z tohoto piva jsi už upil. To ti neuznám!

Než jsem po 15 minutách čekání mohl uplatnit další poukaz, žíznivý kolega své pivo skoro celé vypil, což se mi hodilo, zajímalo mě totiž, jestli jej i tak BeerSport uzná. Kdyby ano, mohli bychom snadno podvádět a nechat si proplácet poukazy na jedné jediné rozpité sklenici.

Aplikace nicméně korektně rozpoznala, že takto čerstvě natočené pivo rozhodně nevypadá a poukaz neuznala. Čtvrthodinový limit má proto svůj smysl a toto bude jistě jeden z jeho důvodů. Za tu dobu totiž vždy padne pěna a aplikace to pozná.



Rozpitou sklenici BeerSport odmítne

Jistě, jakmile by ji začal používat výčepní, může vše obalamutit a zvesela fotit jakékoliv čerstvě natočené sklo, nicméně i z toho důvodu mají zaměstnanci smůlu a BeerSport je jim zapovězený.

Jestli je aplikace dokáže rozlišit od běžných zákazníků a jestli si zároveň dokáže poradit i s hromadou dalších kliček, které napadnou jistě každého z vás, je samozřejmě otázka, k proplacení piva ale nedochází okamžitě a nejvyšší autoritou je samozřejmě i zde člověk. Sporné případy proto může dodatečně ověřit operátor z masa a kostí a podvodníkům nejen že poukázku neproplatí, ale zároveň jim zablokuje účet.

Pivní aplikace vs. kovid

Zdeněk Nový a jeho tým spustili BeerSport v tu zdánlivě nejméně vhodnou dobu. Během pandemie byla stravovací zařízení dlouhé měsíce zavřená, do hospod se nechodilo a mnozí štamgasti začali popíjet s kamarády po garážích a vsáklí doma v gauči.

Na stranu druhou, v bezprecedentní krizi pivovary zároveň hledaly cestu, jak se dostat zpět ke svým koncovým zákazníkům a nic podobného tu nebylo. Inženýři BeerSportu se zároveň rychle přeorientovali na novou situaci a začali to zkoušet s plechovkami.

AI: Slyším syčení, takže to uznávám

Rozpoznat čerstvě natočené pivo v podnikové sklenici, kterému ještě nespadla pěna a nikdo jej neupil, je sice oříšek, ale ještě to dáte. Jak ale ověřit, že jste si koupili plechovku a skutečně ji otevřeli?

Což takhle vedle obrazového smyslu použít ještě ten druhý nejdůležitější – počítačový sluch! A přesně to v BeerSportu provedli a v prostředí TensorFlow od Googlu nacvičili model toho, jak zní syčení plechovky, když ji otevíráte.

Živá ukázka rozpoznání plechovky a zasyčení:

Zní to bizarně, ale nejspíše to opravdu funguje, u některých pivovarů jsou totiž v nabídce BeerSportu skutečně i jejich plechovky. Detektor v takovém případě může použít opět souvislý proud snímků z kamery a zároveň zvuk z mikrofonu.

Něco takového dokáže jen aplikovaná AI

BeerSport je tedy zajímavou a svým způsobem unikátní studií, v jakých a doposud možná i netušených situacích lze také využít obrazový detektor na bázi neuronové sítě. Mimochodem, před nástupem slabé AI tohoto druhu by bylo něco takového zhola nemožné.

Představte si, že byste měli podobný detektor vyrobit bez technologie neuronové sítě, která postupným učením (průchodem obrazových dat) nastavuje své interní statistické váhy, jak něco (třeba zrovna pivo) vypadá. Tedy že byste měli ručně naprogramovat algoritmus s nízkou chybovostí, jak vypadá pivo. Ale pozor, ne jakési bezpohlavní generické pivo – to by snad ještě šlo –, ale pivo konkrétního typu, značky a zároveň stavu a kvality.

Detekce správně natočeného „mlíka“:

Ještě před deseti-patnácti lety by to byl prakticky neřešitelný problém se znalostními, časovými a finančními náklady srovnatelnými snad jen s kdejakou misí NASA. Dnes je to sice také pekelně složité, ale opravdu možné a relativně levné.

O brutální výpočetní výkon, který budete potřebovat, se postará hardware jako služba v datacentrech Amazonu a dalších velkých ryb, frameworků pro AI je plný GitHub, takže na vás zůstane už jen posbírat kvalitní studijní data.

Každý, kdo kdy cvičil nějakou tu neuronku na vlastních datech, mi ale potvrdí, že kvalita – pestrost – studijních dat je nakonec to zdaleka nejcennější a nejdražší. V kontextu BeerSportu si ani nechci představovat, kolik sklenic piva museli inženýři vypít, než to začalo alespoň trošku fungovat. Za to jim patří uznání a doživotní respekt.

Z dat lze vyčíst, jestli to hospodský umí

BeerSport je nicméně stejně tak zajímavý i optikou svého byznysu a spolupráce s pivovary. Je totiž netušeným zdrojem sekundárních dat a zpětné vazby.

Zaprvé, natáčením sklenic během ověřování může aplikace jako vedlejší produkt zjistit, jestli hospodský na pivu nešetří, umí jej vůbec správně natočit, jestli nejsou sklenice upatlané a jestli hospodský používá ty správné značkové. Představte si, že by chtěl pivovar provést podobný a celorepublikový průzkum na vlastní pěst a s armádou brigádníků, kteří budou mít přirozenou tendenci vše odfláknout a zkreslit.



Následky cvičení, jak vypadá a zní pivní plechovka

No a zadruhé, BeerSport by mohl být zajímavým kanálem i pro cílené a rychlé propagační akce. Dejme tomu, že byste chtěli posílit značku svého produktu v konkrétním kraji, městě nebo podniku. Kreditové odměny, soutěže a ochutnávkové akce byste pak mohli nabídnout jen těm uživatelům aplikace, kteří splňují požadované parametry – třeba podle geolokace, historie návštěv podniků a počtu zkonzumovaných hektolitrů.

A jelikož Češi slevy, dárky všeho druhu a koneckonců i ten alkohol milují jako nic jiného, máte skoro jistotu, že vám ještě poděkují.

Až stovky tisíc pivařů

Nicméně, aby celý ekosystém fungoval a měl potenciál k dalšímu rozvoji, je třeba, aby také BeerSport používal dostatečně velký vzorek společnosti. Zdá se, že by to nemusel být až takový problém, aplikace totiž už na Androidu pokořila hranici 100+ tisíc stažení, a když k tomu připočítáte iOS a hlubší historii, podle provozovatele službu měsíčně používá až 400 tisíc fanoušků piva prahnoucích po nějakém tom kreditu, který uplatní hned po práci.