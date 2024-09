BeerDrop je pivní předplatné. Každý měsíc vám vybere a pošle nové poklady z českých minipivovarů

Společnost Czech News Center (provozuje také Živě.cz) představila projekt BeerDrop, inovativní pivní předplatné, která umožňuje milovníkům piva objevovat rozmanitost českých řemeslných pivovarů z pohodlí domova. Každý měsíc je předplatitelům do nejbližší Zásilkovny doručen balíček se šesti různými craftovými pivy od tří pivovarů z vybraného regionu. Za rok tak lze ochutnat až 72 různých piv z celé republiky.

Obliba craftových piv celosvětově roste a Česká republika je s více jak 500 minipivovary naprostou velmocí. Roste i počet lidí, kteří touží ochutnat něco jiného než klasický hospodský ležák. Trendu si všimly i velké potravinové řetězce a zavádí speciální ledničky pro craftová piva, ale zaměřují se především na větší minipivovary a hlavně je jejich nabídka přece jen omezená a moc často se nemění. BeerDrop jde v tomto směru dál a každý měsíc slibuje nové poklady i z těch nejmenších rodinných pivovarů, které nemají dostatečnou produkci a dodávka do maloobchodních řetězců je pro ně příliš velké sousto.

„Za malými pivovary cestuji dlouhodobě do všech koutů naší země a rád bych umožnil fanouškům craftového piva, aby ochutnali to nejlepší bez nutnosti cestování. BeerDrop jsme připravili tak, aby pro zákazníky byla co nejpohodlnější a nejpestřejší a to za běžnou cenu,“ říká Michal Kompas, produktový manažer služby BeerDrop, sám domovarník piva.

Každý minipivovar přispěje do krabice BeerDrop dvěma různými craftovými pivy o objemu minimálně 0,7 litru. Styly budou zastoupené rovnoměrně: IPA, APA, ALE i ležák. Měsíční BeerDrop stojí 899 korun včetně dopravy, jedna lahev tak vyjde na 150 Kč, což se dá v říši řemeslných piv označit za běžnou cenu.