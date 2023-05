Beepberry je Linux do kapsy s Raspbery Pi, displejem a podsvícenou QWERTY klávesnicí

Klasické telefony Blackberry jsou sice už minulostí, případní pamětníci, ajťáci–síťaři a milovníci Raspberry Pi si ale mohou jejich form-faktor alespoň trošku připomenout v podobě atraktivní fúze Beepberry.

Beepberry je prototypovací počítač s monochromatickým úsporným 2,7“ 400×240px displejem Memory LCD od Sharpu, se kterým jsme si pohráli i v našem seriálu o programování elektroniky, a podsvícenou klávesnicí QWERTY.

Pohání to Raspberry Pi Zero W

Na zadní straně desky je slot pro desku minipočítače Rapsberry Pi Zero W, nebo některý z klonů se stejným form-faktorem a pinoutem. Právě Malina bude výpočetním mozkem celé legrace.



Schéma Beepberry

Nechybí také konektor pro 2000mAh LiPo baterii (součástí balení), USB-C a rychlý mikrokontroler RP2040.

K čemu je to vlastně dobré? Na monochromatickém displeji bez problému poběží textové linuxové rozhraní Raspberry Pi OS, minipočítač tedy může sloužit jako taková univerzální kapesní konzole pro ajťáky s SSH terminálem a dalšími nástroji.

Beepberry v akci:

Kapesní Linux od 79 dolarů

Stejně tak to může být hračka pro děcka a díky vyvedeným pinům také prototypovací mikropočítač pro další rozšiřování, vzdělávání a bastlení všeho druhu.

Beepberry je k dispozici za 79 amerických dolarů, pokud už máte vlastní Raspsberry Pi Zero W, anebo za 99 dolarů se vším všudy. Ano, je to pálka, kteoru dále navýší doprava do Česka a na Slovensko, nicméně v kontextu toho, za kolik se dnes prodávají holé a věčně vyprodané desky Raspberry Pi – dokonce i prehistorické Dvojky –, to už tak děsivé není.