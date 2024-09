Bartoš končí. eDoklady a další projekty to neovlivní, uklidňuje digitální agentura

Nepříliš povedená digitalizace stavebního řízení (DSŘ) zlomila vaz vicepremiérovi pro digitalizaci Ivanu Bartošovi (Piráti). Premiér Petr Fiala (ODS) jej chce z postu ministra pro místní rozvoj odvolat. DSŘ dostal na starost ministr dopravy Martin Kupka (ODS), jenže co další digitalizační projekty, ve kterých se Bartoš angažoval? Ty by měly pokračovat i bez něj, říká Digitální a informační agentura (DIA).

Digitální a informační agentura je dítě Ivana Bartoše. Když se postu vicepremiéra pro digitalizaci ujal, říkal, že Česko potřebuje vlastní úřad, který digitalizaci bude zaštiťovat. Dříve totiž na digitalizaci státní správy pracovalo hned několik ministerstev naráz, což nebylo příliš koordinované a navíc projekty byly závislé na rozpočtech těchto ministerstev.

Pod hlavičkou DIA se veškerá digitalizace sjednotila. Úřad dostal vlastní rozpočet a přebral některé experty ze zmíněných resortů, například z ministerstva vnitra získal celý Odbor eGovermentu, Odbor hlavního architekta a Správu základních registrů. DIA také dostala vlastního ředitele. Vše začalo fungovat pořádně teprve loni na jaře a Bartoš stál u celého procesu.

I za těch pár měsíců se podařilo DIA, v čele s duchovním otcem Bartošem, realizovat několik digitalizačních projektů. eDoklady, nový Portál občana či jednotnou indentitu všech webových aplikací státu. Také spravuje kontaktní místa Czech Point.

Digitalizace jede dál

Jenže teď Bartoš ve vládě i přes svůj nesouhlas končí. Co se bude dít dál? Žádný z projektů by s jeho odchodem padnout neměl. DIA totiž od začátku byla postavena tak, aby byla do jisté míry nezávislá. Vzorem v tomto byl Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

„Digitalizace státní správy musí pokračovat dál, ať je za ní na vládní úrovni zodpovědný kdokoli; zákon o právu na digitální služby předpokládá digitalizaci mnoha služeb státního sektoru, které jsou popsány v již téměř hotovém katalogu služeb, a jejichž postupná digitalizace vyžaduje nemalé finanční i lidské zdroje a čas,” uvedl pro Živě.cz Jan Hainz, vedoucí komunikačního útvaru DIA. „Nepředpokládáme, že se díky aktuálním změnám ve vládě tyto priority nějak zásadně změní; digitalizace nadále patří k prioritám vlády,” dodal.

Momentálně se podle něj agentura připravuje na převzetí správy registru občana a registru obyvatel a další vlnu akceptace eDokladů. Zároveň agentura počítá s přípravou na zavedení evropské digitální peněženky v Česku „DIA postavila kompetenční centra, která jednotlivým resortům s digitalizací pomáhají, protože státní sektor obecně čelí nedostatku IT odborníků,” vysvětluje důležitost DIA Hainz.