Barevný gamut. Co to je a proč by vás to mělo zajímat, i když nejste profesionální fotograf

Nejde jen o fotografii nebo video, s barevnými gamuty se setkáváte každý den a všude – u televizorů, monitorů, na mobilech nebo u plakátů.

Dobrým způsobem pro pochopení gamutu je představit si ho jako systém souřadnic, které poukazují na konkrétní barvu velmi podobně jako zeměpisné souřadnice určují místo na planetě. Pokud se s někým chcete sejít na konkrétním místě, můžete mu poslat zeměpisnou šířku a délku.

Podobně funguje i gamut – každý pixel v obrázku jsou tři RGB souřadnice a monitor, mobil nebo televizor je vezme a umístí je na mapu, kde se nenachází města a domy, ale barvy. V ideálním případě se zobrazená barva rovná skutečné barvě pixelu v obrázku. Ale pokud se liší gamuty obrázku a monitoru, barva neodpovídá a displej zjednodušeně hledá na špatné mapě. Každý gamut totiž pokrývá jinou část viditelného spektra světla.



Ve viditelném spektru můžete dělat různé výřezy, v RGB systému značení barev bude vždy takový výběr trojúhelníkový. Uprostřed se nachází bílá a postupně k okrajům se barvy saturují – proto mají široké barevné gamuty hezčí barvy. Ať už používáte kterýkoli gamut, vždy musí odpovídat zdroji i zobrazovacímu zařízení, jinak budou barvy nepřesné

Pro jakýkoli displej není snadné, aby kompletně pokryl všechny barvy rozeznatelné lidským okem. V důsledku musely vzniknout standardizované gamuty, které určily, jaké barvy mají pixely obrázku uchovávat a pixely displeje zobrazovat. Pokud by nevznikl standard, nebylo by možné věrně zobrazit zachycené barvy na fotce, každý displej by je zobrazoval jinak. Totéž by ale platilo pro tiskárny a grafici by měli nemožnou práci.



U nového televizoru nebo monitoru se nesoustřeďte pouze na rozlišení, klíčovou roli sehrává výrobní technologie panelu. Ta určuje nejen možnost HDR, maximální jas, obnovovací frekvenci, ale i šířku barevného gamutu nebo barevnou hloubku. Neméně podstatnou otázkou je, zda pro vybrané standardy budete mít i video obsah

Gamut lze chápat jako protokol, který zajistí, že barvy budou vždy vypadat stejně. Jenže gamut je vytvořený uměle a první sRGB vznikl už v roce 1995, od té doby zobrazovací technologie pokročily, což přineslo nové gamuty, umožňující zobrazit další barvy z viditelného světla a tím se celá situace také komplikuje.

Jeden gamut vládne všem, ale…

Drtivá většina internetového obsahu je v sRGB gamutu a s ním byste dokázali vyžít téměř pro všechny účely. Stačilo by neexperimentovat se širšími gamuty, všechny displeje by měly tento gamut a veškeré barvy by byly zobrazeny přesně. Jenže technologie takto nefungují a má to hned několik příčin.

Dříve byly běžné displeje, ať už šlo o levné monitory, nebo panely v noteboocích či mobilech, které jednoduše nedokázaly zobrazit všechny barvy z sRGB gamutu. Přesně bychom řekli, že měly nízké pokrytí sRGB gamutu, třeba okolo 70 %. Logicky byly ořezané okraje gamutu, které zahrnují saturovanější barvy, takže takové displeje byly více vybledlé.