Bambu Lab představil novou 3D tiskárnu A1. Konkuruje české MK4 od Prusa Research

Bambu Lab se pochlubil novou 3D tiskárnou A1. Už v září začal modelem A1 Mini přímo konkurovat české mašince Original Prusa MINI+, no a s o něco větším kusem teď zaútočí na Original Prusa MK4.

A1 disponuje tiskovým objemem 256×256×256 mm, tiskovou rychlostí až 500 mm/s a plně automatickou kalibrací nejen základní roviny, ale i kompenzací vibrací při tisku, aktivním potlačením šumu pro tichý provoz a dalšími vychytávkami.



Autoři se chlubí, že do mašiny vtěsnali hromadu automatických pomocníků

Nechybí ani snadná výměna trysky, kamera pro monitoring tisku, ovládání na barevném displeji a nahrávání časosběrného videa a Wi-Fi konektivita.

Na exotické tiskové materiály zapomeňte

Oproti českým mašinám se bude A1 hodit jen pro tisk ze základních termoplastů. Bambu Lab otestoval PLA, PETG, TPU a PVA, nicméně ve specifikaci sám nedoporučuje výrobu z ABS/ASA, nylonu a nejrůznějších polykarbonátů. Základní materiály s příměsemi mu ale nevadí a ve videu výše se výrobce chlubí třeba PETG-CF (PETG s příměsí uhlíkových vláken).

Tiskne se jako na většině současných mašin stejné kategorie na odnímatelný magnetický plát. Buď jemný, nebo zrnitý.



Ovládací displej, kamera v rámu a snadná výměna trysek

Horší podpora materiálů je určitě slabinou, přinejmenším ASA jakožto nástupce ABS totiž patří k hojně používaným termoplastům. Ne snad, že by to na A1 vysloveně nešlo – extruder podporuje teplotu do 300 ℃ a tisková deska se rozpálí až na 100 ℃, ale je pravda, že i výroba z ASA patří k o něco málo náročnějším a Bambu Lab se chce nejspíše vyvarovat zbytečným reklamacím.

Základ za 11 tisíc Kč a s barevným tiskem za 15

Stejně jako v případě A1 mini je tiskárna k dispozici i ve verzi A1 Combo s automatickým výměníkem strun AMS lite se zásobníkem na čtyři kotouče pro barevný tisk.



Bambu Lab A1 Combo s výměníkem strun AMS lite

Základní model A1 přijde české zájemce na oficiálním e-shopu na 446,21 eur (včetně DPH a poštovného). Verze A1 Combo s výměníkem strun AMS lite pak na 619,07 eur (opět včetně DPH a poštovného).

Po aktuálním přepočtu to dělá necelých 11 tisíc korun, respektive 15 tisíc korun.