Balóny Loonu od Alphabetu jdou do ostrého provozu. Poskytují internet v Keni

Již v roce 2018 se mluvilo o spuštění komerčního poskytování internetu z balónů, dochází k němu ale až nyní. Project Loon od Alphabetu jej začal poskytovat v Keni ve spolupráci s tamním operátorem Telkom.

Celý projekt Loon začal v roce 2013, kdy s na něm začal pracovat Google v rámci své laboratoře Google X. Celá myšlenka přitom spočívala v poskytování internetu za pomoci balónů pohybujících se ve stratosféře. Zpočátku bláznivý nápad se ale po letech dostal do fáze, kdy dočasně fungoval při živelných katastrofách v Peru a dostal tak internet do míst, kde to jiným způsobem nebylo možné.

Zpočátku byly také balóny vypouštěny takřka neřízené, nyní se za pomoci strojového učení dokáží držet ve vymezeném prostoru a díky vzájemné komunikaci zaručit pokrytí vytyčeného území. Aktuálně tak došlo ke spuštění pokrytí internetem v rámci Keni, kde Google spolupracuje s tamním operátorem Telkom.

Díky tomu je tak možné dostat internet do míst, kde neexistují klasické vysílače a bylo by příliš nákladné je zde stavět. Celý projekt Loon tak nemá být náhradou klasického šíření mobilního signálu, ale pouze doplňkem pro určité oblasti. Aktuálně pokrývá oblast o rozloze přibližně 50 tisíc čtverečních kilometrů ve východní a centrální části země, k čemuž využívá na 35 balónů.

Z testů se navíc ukazuje, že připojení je stabilní pro práci s aplikacemi jako je YouTube, WhatsApp či k provozování klasických i video hovorů. Dosahuje i rychlostí okolo 4 Mp/s při nahrávání a 18 Mb/s při stahování s latencí 19 milisekund. Čísly se firma pochlubila na svém blogu. Většina uživatelů si tak zřejmě vůbec nevšimne, že neběží skrze klasicky šířenou síť. Do budoucna se přitom firma chystá jít s internetem i do vesmíru.