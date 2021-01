Balónový internet nebude. Alphabet končí s projektem Loon

Hřbitov googlovských projektů se rozrostl o další hrob. Firma včera potvrdila, že končí s projektem Loon. O tom už den předem psal magazín Wired, ale definitivní tečku za revoluční technologií nakonec oznámila veřejně.

„Hodně mluvíme o připojení další miliardu uživatelů, ale Loon ve skutečnosti bojoval s tím největším problémem konektivity – připojit poslední miliardu,“ říká Alastair Westgarth, který měl Loon na starost. Tím naznačuje, že internet se mezitím rozšířil jiným způsoby a dnes už není dostupný jen v příliš odlehlých místech či tam, kde jsou tyto technologie pro běžné uživatele příliš drahé. Loonu přitom stačily i levné mobily s LTE, avšak v rozvojových zemích je i to příliš velký luxus.

Loon, který se později osamostatnil od Googlu a stal se další dceřinkou mateřského Alphabetu, přitom ještě donedávna věřil v komerční úspěch. Po pilotních testech v Keni to vypadalo, že by mohly služby rozšířit do dalších zemí. Teď však firma přiznala, že se jí sice podařilo vyřešit technologické problémy, ale nikoliv ty ekonomické. Provoz balónů byl pořád hodně nákladný.

Westgarth nicméně nepovažuje projekt za neúspěšný. Od roku 2013, kdy jej Google představil, dosáhly stratosferické balóny Loonu řady rekordů včetně těch s nejdelším letem i nejdelším pobytem ve vzduchu. Díky umělé inteligenci pak firma naučila balóny cestovat tam, kam to potřebovala. Pomocí předpovědi počasí a řady senzorů stačilo regulovat letovou výšku a naskočit na ten správný vzdušný proud.

Zkoušel to i s drony a satelity

Sluší se připomenout, že tehdejší Google měl v zásobě hned několik konkurenčních projektů, jak dostat internet do světa. V roce 2014 koupil společnost Titan Aerospace, která vyráběla solárně napájené drony. Ty chtěl doplnit o telekomunikační vybavení. Ve stejném roce pak koupil také firmu Skybox Imaging vyvíjící levné minisatelity, s nimiž chtěl snímkovat Zemi a rovněž pokrývat internet. Jenže v roce 2017 se obou těchto akvizic zbavil a řekl, že budoucnost má Loon.

Jeho ukončení nejspíš nepomohl ani fakt, že se formují nové satelitní projekty s cílem poskytovat internet po celém světě, jako jsou Starlink (SpaceX), Kuiper (Amazon) a další.