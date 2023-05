Balík novinek. Ve Windows 11 zrušíte seskupování na hlavním panelu a zachráníte soubory i nastavení

Část novinek slíbených na konferenci Build 2023 se zhmotnila v insiderském kanále Dev. Windows 11 Insider Preview build 23466 lákají zejména na průvodcem zálohování, neseskupování ikon na hlavním panelu a Dev Drive, což je nový typ svazku úložiště založeného na ReFS. V sestavení najdeme i více kosmetických novinek.

Zálohování je důležité téma pro nejširší uživatelskou skupinu. Nově se mohou obnovit nejen aplikace nainstalované ze Storu, ale také se zástupci těchto aplikací obnoví na hlavním panelu a ve Startu, což vám usnadní přeinstalaci systému nebo migraci na jiný počítač.

Od loňska jste mohli aplikace jedním klepnutím nainstalovat ze Storu. S rostoucími možnostmi zálohování se Redmondští rozhodli vypracovat jednoduchého průvodce, který vás provede zálohovacím procesem. Data se ukládají se na OneDrive, ačkoli samotný nástroj se nazývá Windows Backup.

Člení se do čtyř kategorií:

Složky . Dokumenty, fotografie, cokoli, co potřebujete zálohovat.

. Dokumenty, fotografie, cokoli, co potřebujete zálohovat. Aplikace . Zálohuje se nastavení i připnutí zástupci. Pravděpodobně se vztahuje jen na aplikace ze Storu.

. Zálohuje se nastavení i připnutí zástupci. Pravděpodobně se vztahuje jen na aplikace ze Storu. Systémová nastavení . Stav některých předvoleb bude zachráněn, takže nebudete muset nastavovat vše od nuly.

. Stav některých předvoleb bude zachráněn, takže nebudete muset nastavovat vše od nuly. Autentifikační údaje. Sem patří především, byť nejen hesla k Wi-Fi.

Pokud si nepřiplatíte, máte na OneDrivu 5 GB místa. To už se na zálohování velkých souborů nehodí, systémová nastavení nebo nastavení aplikací by se vám sem ale pohodlně vejdou. Obnova vám bude nabídnuta při prvotním nastavení počítače. Vyzkoušet si to můžete třeba na virtuálním počítači, vyšel totiž instalační obraz ISO s Windows 11 build 23466.



Nový nástroj k zálohování ve Windows 11

Konec seskupování na hlavním panelu

Microsoft přiznává, že k nejčastějším výtkám Windows 11 patří nemožnost zrušit seskupování ikon na hlavním panelu. Seskupují se v této podobě se od Sedmiček, kdy byl hlavní panel zásadně předělán, vždycky jste si však mohli vybrat způsob zobrazení, který připomínal starší verze Windows.



Pokud vám seskupování ikon nevyhovuje, budete mít možnost ho vypnout

Teď si i v Jedenáctkách volitelně nastavíte, aby se ikony na hlavním panelu nikdy neseskupovaly. Každé okno tak bude mít vlastní ikonu a popisek. Tuhle změnu Microsoft nasazuje řízeně, takže si ji nevyzkouší hned každý. Všichni už by teď naopak měli mít technologicky překopaný Průzkumník, indikátor pizzy byl proto odebrán.

Konečně se tlačí na to, aby Windows byly chytřejší. Jedenáctky zanalyzují, s jakými oznámeními interagujete a s jakými neinteragujete. Na základě toho vám navrhnou vypnout upozornění z programu, který ignorujete. To zřejmě ocení zejména ti, kteří notifikace z konkrétního softwaru neumí vypnout, případně o této možnosti neví. Funkce je distribuována řízeně.



Windows 11 vám navrhne zrušení notifikací z programů, které stejně ignorujete

Microsoft zkouší jiný model řazení souborů v nabídce Start. Pořadí už nebude vždy chronologické, v úvahu přijdou i jiné parametry jako typ souboru. Jiné neznáme. Opět se posouvá hlasové ovládání. Nové příkazy vám umožní opravovat chyby v textu třeba při práci ve Wordu. Jsou zapínány postupně a češtiny se to netýká.

Možná si aspoň všimnete několika upravených emoji. Nebo dialogu Windows Firewallu, který se zobrazuje při pokusu nějakého programu o komunikaci v síti – teď už vizuálně odpovídá stylu Windows 11. Pokud váš mobil podporuje, abyste ho skrze nástroj Propojení s telefonem proměnili na hotspot, oceníte podporu WPA3. Došlo také k různým kosmetickým změnám v Nastavení.

Vývojářské úložiště

Dev Drive cílí na vývojářskou scénu, respektive se na běžné domácí použití nehodí. ReFS byl optimalizován specificky pro potřeby typu hostitelství zdrojového kódu, pracovní složky či vyrovnávací paměti balíčků.

Takový svazek vytvoříte klasicky skrze Nastavení či příkazový řádek na fyzickém úložišti, případně sáhněte po virtuální jednotce (VHD/VHDX). Musí mít aspoň 50 GB a je doporučeno, aby váš počítač pohánělo aspoň 8 GB operační paměti, lépe však 16 GB. Funkce není omezená edicí Windows 11.



Dialog firewallu odpovídá stylu Windows 11

Zdroje: Windows Insider Blog