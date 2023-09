Balík novinek pro Windows 11. Koncem září přijdou Copilot, nový Průzkumník a Outlook

Microsoft při premiéře nových Surfaců prozradil, co nového nabídnou Windows. Koncem září nás čeká balík novinek, které dostaneme jako součást stabilní verze 22H2. Microsoft se kasá 150 novými funkcemi, ale počítá sem i neviditelné úpravy a nové funkce v aplikacích (ty lze aktualizovat bez ohledu na verzi systému).

Windows Copilot. AI pomocník byl oznámen v květnu, pozdější první fáze testování nás nepřesvědčila. Je to stejný Copilot jako ten v Edgi. Jde o webovou stránku, která bez Edge a připojení k internetu neběží. Dokáže pracovat s některými funkcemi Windows, o hloubkové integraci mluvit nemůžeme.

Průzkumník. Další část správce souborů projde redesignem, tentokrát navigační a nástrojová lišta a domovská sekce. Obrázky si prohlédnete v Galerii, která načte obrázky z vámi vybraných složek. Jestli budou zahrnuty i další novinky jako přesouvání karet mezi okny nebo podpora archivů RAR a 7Z, Redmondští nezmiňují.

Hlavní panel. Ikony na hlavním panelu se už nemusí seskupovat. Microsoft funkci testoval od léta, během vývoje doznalo nastavení zjednodušení. Samostatně se určujte chování hlavního panelu na primární a na dalších obrazovkách.

AI doporučuje soubory . Doporučení se objevují v Průzkumníku a v nabídce Start. Týká se to jen firemních účtů.

. Doporučení se objevují v Průzkumníku a v nabídce Start. Týká se to jen firemních účtů. Outlook. O tom, jak na webovém základě postavený pošťák Outlook nahradí integrovanou Poštu a Kalendář, jsme letos psali vícekrát. Microsoft dříve uvedl, že zastaralou Poštu Outlookem nahradí v roce 2024. Nový klient je se nicméně nálepky betaverze zbavil už teď a domácnosti si ho v případě zájmu stáhnou ze Storu. Předinstalovaný bude až ve Windows 11 23H2. Offline zatím neběží, IMAP a účty iCloud od nedávna podporuje. Microsoft ukázal upravené logo, které spojuje loga klasického Outlooku a Pošty.

Windows Backup. Nový zálohovací nástroj byl poprvé představen v květnu na Buildu. Stal se také součástí Windows 10, aby vám zpohodlnil migraci na Windows 11. Poslouží také pro přenos nastavení např. při přeinstalaci Jedenáctek.

Passkey. Tahle technologie má na webu nahradit přihlašování hesly. Ve Windows 11 se propojuje s Hello. To vám umožní se na webech přihlašovat otisky prstu, infrakamerou nebo PINem.

Detekce vaší přítomnosti. Pokud máte počítač se senzorem přítomnosti, jas obrazovky se ve vaší nepřítomnosti automaticky sníží. Nastavení je jednodušší, technologii nastavíte i při prvotním nastavení systému po instalaci.

Hlasové ovládání . Snáze upravíte textové dokumenty. Hlasové ovládání je dostupné také na zamykací obrazovce, respektive přihlašovací obrazovce.

. Snáze upravíte textové dokumenty. Hlasové ovládání je dostupné také na zamykací obrazovce, respektive přihlašovací obrazovce. Nastavení. Kromě mnoha drobných úprav si všimnete také větší novinky. Nastavení obsahuje domovskou sekci, obsahuje nejběžnější předvolby a informace.

Poznámkový blok. Klasický nastroj, který od jara disponuje panelovým prostředím, se naučil automaticky ukládat rozdělanou práci. Zapamatuje si relaci, takže po spuštění ukáže i neuložené změny. Chování můžete změnit k původnímu modelu. Microsoft tuhle funkci poprvé ukázal na konci srpna.

Fotografie. Microsoft využívá AI k tomu, abyste mohli snadno rozmazat pozadí za objektem. Zabere to jen pár klepnutí, program objekt v popředí sám detekuje, byť mu můžete pomoct. Fotografie také vyhledají fotky podle lokace. Obrázky z OneDrivu cloudová služba analyzuje obsahově, takže můžete hledat podle vyfocených objektů. Novinky Microsoft veřejně testoval od poloviny září.

Malování. Redmondští během září odhalili nečekané novinky, jednu ale schovávali v rukávu. Malování dovede automaticky odstranit pozadí kolem objektu na fotce. Podporuje také vrstvy a průhlednost. To vše doplní Cocreator, který do Malování integruje generativní AI. Odstraněné pozadí tak nahradíte třeba nějaký kreativním výtvorem ze generátoru. Na pozadí bude pravděpodobně stát Dall-e 3.

Výstřižky. Video natočí i se zvukem mikrofonu, případně z počítače. Dále podporují OCR, takže přečtou text na obrázcích a vy ho snadno zkopírujete. Citlivé informace obsažené v textu v obrázku začerníte, v případě e‑mailových adres a telefonních čísel to má fungovat automaticky. Novinky Microsoft veřejně testoval od září.

Clipchamp. Program vám navrhne úpravy ve střihu, např. vám poradí s pořadím scén.

Okamžité hraní . Některé jednoduché hry ze Storu spustíte hned a bez nutnosti instalace.

. Některé jednoduché hry ze Storu spustíte hned a bez nutnosti instalace. Windows Hello for Business . Přihlašování bez hesel je dostupné konečně také na počítačích, kde se přihlašujete k Entra ID (AAD). Heslo není vyžadováno v klíčových scénářích při používání počítače.

. Přihlašování bez hesel je dostupné konečně také na počítačích, kde se přihlašujete k Entra ID (AAD). Heslo není vyžadováno v klíčových scénářích při používání počítače. Windows 365 Switch. Jak loni slíbil, tak přepínání do virtuálních počítačů v cloudu je stejně jednoduché jako přepnutí na virtuální plochu. Windows 365 se integrují právě do této nabídky. Také je možné nastavit spouštění počítače rovnou do cloudového počítače.



Mezi přepínáním mezi virtuálními plochami s počítači není rozdíl

Dev Home a Dev Drive. Nové vývojářské prostředí má usnadnit nastavení počítače těm, kteří vyvíjí software. Home přidává také widgety pro sledování výkonu. Drive je nový typ svazku naformátovaný ReFS a optimalizovaný pro některé vývojářské úlohy.

Microsoft neumí efektivně komunikovat, proto by mě nepřekvapilo, kdyby aktualizace obsahovala vylepšení, která Redmondští nezmínili. V jejich textovém přehledu například chybí Passkeys, zmiňují je ale promo video a web podpory.

Vydání a označení verze

Microsoft v tiskové oznámení vágně uvádí, že novinky do Windows 11 22H2 dorazí 26. září. Zvrat odhaluje příspěvek na blogu Windows IT Pro, kterého jsem si všiml den poté, kdy jsem článek dopsal a několikrát upravil pasáže o vydání a číslu verze. Microsoft neumí přehledně a otevřeně komunikovat, takže vyvodit závěr z jím publikovaných infromací není triviální záležitostí.

V září bude uvolněna volitelná aktualizace, kterou si tedy budete muset nainstalovat ručně. Řízená distribuce začne ve čtvrtém čtvrtletí, přesné datum Redmondští nekomunikují. (Nejdříve přichází v úvahu 10. říjen, kdy vyjdou záplaty.) Zato popisují, že až začne, budeme se už bavit o Windows 11 verze 23H2.

Bude to pořád to stejné vydání, jen dojde k přeznačení. Ano, je to další novinka v přístupu k vydávání Windows. Neurčitě o čtvrtém čtvrtletí Microsoft může hovořit ze dvou důvodů.

Může to být tím, že distribuce bude (téměř jistě) řízená, takže novinky v čele s Copilotem budou aktivovány postupně. Nebo Microsoft neví, kdy aktualizaci uvolní. Jistě ještě bude odlaďovat chyby, takže možná nedokáže přesně říct, kdy už bude hotový. Kdyby nabyl dojmu, že 10. října je ještě brzo, může vydání posunout na listopad nebo dokonce na prosinec.

Snad si záhadnou komunikaci interpretuji správně. Kdybyste pochybovali o mé příčetnosti, tak přikládám citaci ze jmenovaného blogu:

„On September 26th, Copilot in Windows will start to roll out in September 2023 optional non-security update for Windows 11, version 22H2--and will be available behind the commercial control for continuous innovation. It will later be included in Windows 11, version 23H2, the annual feature update for Window 11, which will be released in Q4 of this calendar year. With the feature update, Copilot in Windows will be on by default, but under your control with Microsoft Intune policy or Group Policy.“

Microsoft zářijové novinky prezentuje na videu:

Zdroje: Microsoft / Support | The Official Microsoft Blog | Outlook Blog