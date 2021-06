Bájná Fuchsia se vydala do světa. Operační systém od Googlu zamířil do chytrých displejů

O novém operačním systému od Googlu, Fuchsii, se mluví několik let. Dosud se ale systém neukázal na žádném reálném zařízení. Až teď jej Google začal distribuovat do svého chytrého displeje první generace.

Fuchsia tak, alespoň v aktuálním stavu, není žádným náhradníkem pro Android a tak obavy, ale i očekávání, v tomto směru nejsou na místě. Google s tímto systémem totiž aktuálně cílí na svou chytrou domácnost. Fuchsia se tak začala šířit do prvního chytrého displeje od Googlu, tedy konkrétně Google Home Hub, dnes nazývaného Nest Hub.



Google loni přepracoval rozhraní pro chytré displeje. S Fuchsií k žádným dalším viditelným změnám nedojde

Ten doposud běžel na vlastním systému Cast OS, který pohání i další zařízení. Z hlediska uživatele se ale vůbec nic nezmění a pravděpodobně se ani nedozví, že k přechodu na nový systém došlo. Vzhledově i funkčně je totiž vše, alespoň prozatím, identické.

Novinka se šíří do zařízení postupně a aktuálně není jasné, zda Google nový systém rozšíří i do dalších zařízení. Fuchsia jako taková ale může pohánět i notebooky či telefony, do budoucna se tak možná dočkáme i dalších zařízení. Neočekávejme ale žádné divoké zvraty či novinky.

Co umí Google Home Hub? Hlavní funkce jsme představili ve videu:

Zdroj: 9to5Google