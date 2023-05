Až se splaší počasí, Google nás upozorní. Povodňové varování Flood Hub se rozšiřuje do Česka

Google rozšiřuje Flood Hub do dalších 80 zemí včetně Česka a Slovenska. Služba slouží k předpovídání povodní, kterých v souvislosti s klimatickou změnou každoročně přibývá. V roce 2018 Flood Hub zahájil v Indii a Bangladéši, Google postupně zdokonaloval algoritmy a přidával data vstupující do modelu, v roce 2022 rozšířil technologii do dalších 18 zemí a aktuálně se dostalo i na nás.

Povodňovou situaci v Česku sleduje Flood Hub na 17 říčních bodech, k dispozici je graf s historií výšky hladiny a predikce na týden dopředu. Pokud by hrozilo nebezpečí, uživatelům Androidu v krizových oblastech přijde upozornění. Podobným způsobem Google varuje před riziky lesních požárů a zemětřesení.

Do AI modelu Flood hubu vstupují různá veřejně dostupná data, hlavně informace o stavu hladiny z říčních bodů, předpověď počasí, ale také satelitní snímky. Technologie kombinuje dva modely: hydrologický, který předpovídá množství vody tekoucí v řece, a inundační, který předpovídá, jaké oblasti budou zasaženy a jak hluboká bude voda.

Zdroj: Google