Až budete u počítače sami, koukněte na SmashOrPass. Vy už budete vědět, co s tím

Letos je to neuvěřitelných dvacet roků od chvíle, kdy jistý student z Harvardu jménem Mark Zuckerberg spustil svůj FaceMash a zvláště chlapci toho večera odložili učené texty a začali hodnotit fotografie ostatních studentek tak usilovně, až shodili univerzitní síť.

FaceMash už dávno odvál čas a Mark raději naprogramoval mnohem nudnější Facebook. Jeho rané počátky ale nyní znovu připomíná Emmet Halm, vývojář z New Yorku a fanda do AI, který vyrukoval s něčím podobným.

Dost bylo dívek z masa a kostí

Jmenuje se to SmashOrPass a jak Emmet píše na Twitteru, „pánové už budou vědět, co s tím.“ Nicméně máme rok 2023 a není nic nudnějšího než po letech opět hodnotit fotky skutečných děvčat z masa, kostí a mejkapu – proboha, nebuďte včerejší!

SmashOrPass proto servíruje zvídavým návštěvníkům výhradně fotografie syntetických žen počatých v křemíkových obvodech grafických karet. Vytvořila je totiž generativní AI, vy jim můžete dávat palečky a ano, dokonce si je můžete ukládat do šuplíku.

Vlastně to není vůbec špatné

Ačkoliv je z kompozice, obvodu hrudníku a vůbec opakujícího se stylu fotografie stále zřejmě, že se jedná o syntézu, není to nakonec vůbec špatné. Pokud by se vás tedy web dotknul pro jeho povrchní sexistickou přímočarost, mějte na paměti, že to je v prvé řadě počítačová věda a vy jste její součástí!



Šuplík s uloženými syntetickými děvčaty

A kdo ví, možná Emmet skutečně sbírá komunitní názor, co je hezké a co nikoliv a získaná data poslouží k optimalizaci nějakého dalšího generátoru. To by bylo fajn.