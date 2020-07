AV1 poprvé v počítačovém hardwaru. Už brzy jej začne podporovat Intel

Svobodný formát AV1, v němž vidí budoucnost Google, Facebook, Netflix a další se brzy dočká hardwarové podpory na počítačích. První akcelerátor připraví Intel v nadcházejících grafikách Gen12. Prozradil to zdrojový kód ovladačů zveřejněný na GitHubu.

Gen12 ještě letos uvidíme v nových noteboocích postavených na platformě Tiger Lake a u samostatných grafik Intel Xe. V desktopových procesorech bude až v příštím roce u generace Rocket Lake. Intel je mimochodem zakládajícím členem Alliance for Open Media, která AV1 vyvíjí.

Prozatím to vypadá, že akcelerátor Intelu bude AV1 nejprve umět jen dekódovat tedy přehrávat), nikoliv enkódovat. Streameři a další vyžadující rychlý převod bez ohledu na kvalitu se tak v případě Intel Quick Syncu budou nadále spoléhat na formáty VP9, H.264 (AVC) a H.265 (HEVC).

Jak na tom s podporou AV1 budou AMD a Nvidia zatím nevíme, budoucí grafiky představené na podzim by teoreticky také mohly nabídnout vylepšené akcelerátory. AMD navíc dodává čipy pro PS5 a nový Xbox, což jsou konzole projektované na sedm let dopředu. Chybějící AV1 by jejich multimediálním schopnostem ublížilo. Sice budou mít dost výkonu na softwarové přehrávání, ale jen za cenu zvýšené zátěže a spotřeby CPU.

S AV1 si již poradí také mobilní čipset MediaTek Dimensity 1000, jehož premiéru ve smartphonech ale teprve čekáme. Nový formát pak podporuje také Samsung u letošní generace 8K QLED TV. A nakonec si s AV1 rozumí nově generace čipsetů určených pro multimediální přehrávače a set-top boxy, konkrétně od značek jako Realtek, Broadcom, Amlogic, Allegro apod.

via Phoronix