AV ČR spustila Český historický atlas. Máte ho používat, internet je totiž plný bludů

Historický ústav AV ČR společně s Fakultou stavební ČVUT spustil webový Český historický atlas. Na internetových stránkách najdete desítky historických a tematických map od středověku až po 20. století.

Autoři tímto způsobem chtějí nabídnout ucelené a dostatečně autoritativní mapové dílo, internet je totiž podle historiků plný map s chybami a nepřesnostmi ať už v otázce znázornění hranic, tak terminologie a místopisu. „Mnohdy dokonce cíleně manipulují s veřejným míněním a deformují úroveň historického poznání ve společnosti,“ píše Leona Matušková z SV ČR.



Atlas nabízí hromadu tematických historických map včetně těch statistických

Interaktivní Český historický atlas by se tak mohl stát určitou referencí jak pro učitele dějepisu, jak pro školáky a vlastně každého, kdo může nahlédnout do ověřeného zdroje, než se například zapojí s názorem do leckteré debaty v komentářích pod zpravodajskými weby a na sociálních sítích.



U mnoha témat nechybí encyklopedický doprovod a fotografie. Web tedy slouží i jako učebnice dějepisu.

Kéž by to byla alespoň trošku open data

Estetický kartografický dojem kazí snad jen příliš patrné vodotisky Historického ústavu na mnoha mapových listech, které až příliš úzkostlivě dávají najevo, komu mapy patří. A místy jsou o to hůře čitelné.



Obrovské vodotisky snižují čitelnost a kazí dojem. Čtenář by si jistě všiml, komu mapa patří, i kdyby bylo písmo o řád menší.

V tomto směru by nebylo od věci, kdyby se české instituce více inspirovaly v zahraničí (třeba v USA) a publikovaly podobně jako tamní agentury, univerzity a knihovny historické mapy třeba pod svobodnou licencí Creative Commons. Třeba i tou omezenou bez možnosti využití dat k komerčním účelům (CC BY-NC-SA). A když už se rozhodnou pro vodotisk, tak pro nějaký formální, který neublíží dílu samotnému.

Nutno podotknout, že americké federální instituce financované z veřejných zdrojů jdou v tomto směru často ještě mnohem dál a data vystavují jako (byť formálně trošku omezené) volné dílo/public domain. A to včetně map (kartografické sbírky USGS aj.).