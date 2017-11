Autorské svazy zuří: Slavní piráti spojili síly a spustili web ETTV.tv

Když se letos na jaře odmlčelo další velké pirátské doupě ExtraTorrent, padly s ním i mnohé skupiny, které katalogu dodávaly palivo – samotné torrenty s pirátským audiovizuálním obsahem.

Po několikaměsíční prodlevě nicméně spojily síly a spouští vlastní web ETTV.tv, který tak trochu připomíná katalog YTS.ag, který si spravuje neméně populární skupina YTS/YIFY.

Nový web, který má ambice stát se jedním z hlavních torrentových filmových a seriálových katalogů, plní především proslulé skupiny ETTV a ETHD, jejich seznam je nicméně větší.

Lze předpokládat, že na ETTV.tv se nyní zaměří autorské svazy, které budou usilovat o to, aby co nejrychleji zavřel krám. I proto podobné weby používají exotičtější domény, kde je proces blokace často pomalejší.

Fenomén pirátství na internetu:

Pirátská scéna se v každém případě v posledních letech hodně proměnila a do popředí se dostalo namísto stahování torrentů přímé streamování seriálů a filmů v prohlížeči.

To je nepříjemné zejména pro legální videopůjčovny, které nabízejí to samé, nicméně za úplatu. Jediným možným lékem, který by mohl audiovizuální pirátství výrazněji omezit, je tak především opravdu pestrá, čerstvá a finančně dostupná nabídka online videopůjčoven.

Dokud z pirátských zdrojů kdokoliv stáhne film v HD kvalitě dávno před tím, než se dostane do nabídek VOD služeb, budou to mít těžké. Bojovat proti warezu tvrzením, že krást se nemá, totiž bohužel příliš nezabírá,