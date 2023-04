Autonomní vozy změní dopravu podobně jako počítače kancelářskou práci, říká Bill Gates

Zakladatel a bývalý generální ředitel Microsoftu Bill Gates se v Londýně svezl autonomním autem britské firmy Wayve Technologies. Při této příležitosti publikoval na svém blogu článek Pravidla silničního provozu se brzy změní, ve kterém vyjadřuje své přesvědčení, že v příštím desetiletí dosáhneme v oblasti autonomních vozidel zásadního bodu zlomu.

„Vždycky jsem měl rád auta. Když jsem byl mladší, rád jsem jezdil rychle (někdy až moc rychle). Teď se těším na každodenní dojíždění do práce. Na řízení auta je něco zábavného a zároveň meditativního,“ píše Gates v úvodu svého příspěvku. „Přesto se těším na den, kdy budu moci předat řízení svého auta stroji.“

Zlom v příštím desetiletí

„Až k tomu dojde, autonomní vozidla změní dopravu stejně dramaticky, jako počítač změnil kancelářskou práci,“ konstatuje přesvědčivě Gates. Velký podíl na tomto vývoji má pokrok v oblasti umělé inteligence v širším slova smyslu. V další části pak odkazuje na graf se šesti úrovněmi autonomie s tím, že se aktuálně nacházíme na pomezí mezi druhým a třetím stupněm.

Dnes jsou k dispozici automobily, které umožňují řidiči za určitých okolností sundat ruce z volantu a nechat systém řídit. Na třetí úrovni se technologie začne přesouvat od řízení lidským řidičem k autonomnímu řízení pomocí systémů vozidla. Při dosažení nejvyšší úrovně může být vůz plně autonomní za všech okolností – vozidla úrovně 5 by v budoucnosti nemusela mít vůbec volant.

„První vůz úrovně 3 byl nedávno schválen pro provoz ve Spojených státech, i když pouze za velmi specifických podmínek: Autonomní režim je povolen, pokud jede na dálnici v Nevadě za slunečného dne rychlostí nižší než 40 km/h,“ shrnuje úspěšný miliardář stávající stav.

V příštím desetiletí se posuneme o další krůčky dál, neboť v tuto chvíli jsou již vynalezeny téměř všechny potřebné technologie. V posledních letech došlo k obrovskému pokroku – zejména v oblasti senzorů, které snímají okolní prostředí a informují vozidlo o věcech, na které musí reagovat, jako jsou chodci přecházející ulici nebo jiné vozidlo.

Gates se projel autonomním vozem

„Nedávno jsem měl možnost vyzkoušet si jízdu – nebo spíš testovací jízdu – ve vozidle britské společnosti Wayve, která má poměrně neotřelý přístup. Zatímco řada autonomních vozidel se umí pohybovat pouze po ulicích, které byly nahrány do jejich systému, vozidlo Wayve funguje víc jako člověk. Může jezdit všude, kde může jezdit lidský řidič,“ sdílí Gates svou zkušenost, kterou dokládá krátkým videem.

„Když usedáte za volant, spoléháte se na znalosti, které jste získali při všech dosud absolvovaných jízdách. Proto víte, co dělat na značce STOP, i když jste tuto konkrétní značku na dané silnici nikdy předtím neviděli. Wayve využívá k témuž techniky hlubokého učení. Algoritmus se učí na základě příkladů. Používá poznatky získané z mnoha jízd v reálném světě a simulací, aby interpretoval své okolí a reagoval v reálném čase,“ líčí.

Jízdu autonomním vozidlem ulicemi v centru Londýna hodnotí jako nezapomenutelný zážitek. Současně s tím ale přiznal, že „řidička“ v několika situacích převzala nad autem kontrolu. „Zatím není jasné, které přístupy budou nejúspěšnější, protože se teprve dostáváme na hranici, kdy se auta stanou skutečně autonomními,“ konstatuje.

Gates předpokládá, že osobní auta dostanou autonomní schopnosti až mezi posledními. Prvním odvětvím bude dle jeho názoru pravděpodobně dálková nákladní doprava, následovaná dodávkami. Jako další budou následovat autonomní taxíky a vozidla z půjčoven.

Bude nutné řešit řadu otázek

V souvislosti s nástupem zcela autonomních vozidel bude také nutné vyřešit celou řadu otázek. „Dobrým příkladem je pojištění vozidel. Kdo je zodpovědný, když se autonomní vozidlo stane účastníkem nehody: osoba jedoucí v autě, nebo společnost, která naprogramovala software?“

Až technologie dospějí do stádia, kdy budou schopné zcela samočinného řízení, lidé se možná zpočátku nebudou cítit komfortně a bezpečně při jízdě v autě bez volantu. Gates však věří, že výhody je přesvědčí. „Pokud dojíždíte do práce autem jako já, uvědomte si, kolik času ztratíte řízením. Místo toho byste mohli vyřídit e-maily, přečíst si dobrou knihu nebo se podívat na nový díl svého oblíbeného seriálu.“

„Lidstvo se již dříve přizpůsobilo novým způsobům dopravy. Věřím, že se nám to podaří znovu. Po většinu naší existence jsme se spoléhali na přírodní způsoby dopravy: chodili jsme pěšky, jezdili na koních nebo cestovali na lodi poháněné větrem. Pak jsme v roce 1700 vstoupili do éry dopravy, kdy pohyb zajišťovaly parní stroje a spalovací motory. Nyní se nacházíme na počátku autonomního období. Je to vzrušující doba a já se nemohu dočkat, jaké nové možnosti otevře.“