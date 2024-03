Autonomní Tesly budou příští rok jezdit i v Evropě. Bez rukou na volantu to ale zatím nepůjde

Automobily Tesla dnes i v Evropě nabízí funkci Autopilot, která se ale výrazně liší od FSD (Full Self-Driving) dostupného v USA. Evropský autopilot je spíše pokročilým adaptivním tempomatem, který se postará o regulaci rychlosti nebo o změnu jízdního pruhu na dálnici. K autonomnímu pohybu v běžném provozu má daleko.

To by se mohlo změnit v lednu 2025, kdy by Tesla teoreticky mohla do kompatibilních vozidel v Evropě pustit beta verzi FSD 12. Stát se tak může díky novým pravidlům, která na začátku března schválila Evropská hospodářská komice (UNECE). Ta přináší dopodrobna rozepsané požadavky, které budou muset automobilky u těchto systémů plnit.

Co nová pravidla znamenají

Podle schváleného návrhu je zřejmé, že evropské Tesly nedostanou všechny pokročilé schopnosti, které FSD nabízí. UNECE explicitně uvádí, že se nemá jednat o systémy autonomního řízení a schválený předpis zahrnul do kategorie DCAS (Driver Control Assistance Systems), tedy systémů, jakým je právě adaptivní tempomat, nebo automatická změna jízdních pruhů. Právě těch se týká jedna z novel původního předpisu z roku 2018, která tuto funkci omezovala pouze na dálnice s dvěma průběžnými pruhy a fyzicky oddělenými směry. Nyní může vůz autonomně měnit pruhy i mimo dálnice.

Překlad byrokratického textu do lidštiny není snadný, dá se však interpretovat i tak, že by automobily měly být schopné nejen upravovat rychlost a brzdit, ale i dlouhodobě měnit směr jízdy.

Velká část schváleného předpisu se rovněž věnuje monitorování řidiče a průběžné kontrole toho, zda se plně věnuje řízení. Systém tak v několika stupních bude upozorňovat řidiče na to, že má mít ruce na volantu a má sledovat vozovku. Automobil by tak například měl po pěti sekundách upozornit řidiče na to, že má vrátit ruce/ruku na volant, a pokud se tak nestane, nepůjde jen o zprávu na displeji ale i zvukovou, případě haptickou výstrahu. V případě, že bude řidič tato pravidla porušovat a automobil vyhodnotí, že se příliš spoléhá na asistenční systém, pro další jízdy jej může vypnout.

Text předpisu se věnuje i podrobnostem jako je chování v nestandardních situacích. Například má systém umět vytvořit uličku pro záchranné složky v zácpách a kolonách. Výrobcům rovněž nová pravidla stanovují, jak mají sbírat data z těchto systémů a jednou ročně informovat schvalovací orgán o jeho stavu.

Zodpovědnost má stále řidič

Nová pravidla vstoupí v platnost v lednu 2025 a v té době budou moci automobilky vypustit software pro svoje modely, který dosavadní systémy rozšíří o nové schopnosti pokročilé asistence řízení. Například Tesla tak má devět měsíců na to, aby aktuální variantu FSD upravila pro provoz v evropských silnicích.

Hlavní sdělení je ale jasné – i když bude automobil vybaven pokročilou asistencí řízení, plnou zodpovědnost za bezpečnost provozu bude mít stále řidič.