Autonomní laserová zbraň z GitHubu zabíjí šváby, ale poradila by si i s člověkem

Ildar Rachmatulin z britské Heriot-Watt University je největším postrachem švábů na světě, před lety totiž začal budovat mučící stroj, který nebohé členovce spaluje smrtícím žárem až 1,6W laseru.

Stejně výkonné zářiče najdete i v běžných bezkontaktních gravírovačkách pro kutily a jedná se o už o nebezpečný laser, který sice člověka nespálí na uhel, ale dokáže mu zničit zrak.

Neutralizace švábů pomocí AI

A proč to vlastně Ildar dělá? Vše je součástí jeho studia, se kterým se nedávno pochlubil v odborném časopisu Orinetal Insects. Článek s názvem Selective neutralisation and deterring of cockroaches with laser automated by machine vision právem k smrti vyděsí každého členovce, aby toho totiž nebylo málo, Rachmatulinův stroj je plně autonomní.



Švába (1) zaznamená kamera (2), Jetson Nano pomocí neuronové sítě detekuje pozici členovce (3), spustí běžně dostupný průmyslový laser (4) a na danou pozici pomocí pohyblivých zrcadel zaostří jeho paprsek (5)

Neuronová síť hledá hmyz v obrazu z kamery

Inženýr jej postavil nad dostatečně výkonnou prototypovací deskou Jetson Nano od Nvidie, která pomocí neuronových sítí hledá polohu hmyzu v obrazu z kamery. Pakliže se tak stane, na tělíčka nebohých švábů pomocí aktuátorů, které naklání zrcadla, namíří laserový paprsek z běžného komerčního zářiče pro zmíněné gravírovačky apod.

Popis celého projektu a zdrojové kódy najdete na GitHubu

1,6W laser spálí švába téměř okamžitě

Ildar experimentoval s několika lasery o různém výkonu. Zatímco slabší 300mW zářič šváby při prvním kontaktu jen vyděsil, takže se rychle rozutekli schovat – zabila by je až zhruba tři sekundy dlouhá expozice –, pří zásahu o řád výkonnějším 1,6W laserem neměli sebemenší šanci. Jejich tělíčka se zahřála na smrtelnou teplotu prakticky okamžitě.



Neutralizace švábů 300mW a 1,6W laserem

Rachmatulin těchto zkušeností využil v dalším experimentu, kdy slabší 300mA laser použil jako (m)učící nástroj.

300mW laserem změnil návyky švábů

Společenský život švábů se odehrává především v noci a během dne si hoví někde ve tmě a čekají na večer. Inženýr jim proto postavil v akváriu skrýš, do které se během dne okamžitě odběhli schovat.

Poté spustil svůj stroj, který je záhy začal autonomně a až ze vzdálenosti 120 centimetrů ostřelovat 300mW záblesky, které už během několika hodin dokázaly změnit návyky členovců.



Zatímco první skupina švábů (modře) se chodila pravidelně schovávat do tmy, druhá skupina mučená paprskem laseru (zeleně) se brzy naučila, že ve tmě hrozí nebezpečí

Naučili se, že v přirozené skrýší hrozí muka, a tak začali odpočívat na světle v otevřeném prostoru, což je zcela v rozporu s jejich běžným chováním.

Autonomní oslepující zbraň? Stačí upravit kód

Zabíjecí mašina Ildara Rachmatiulina si stejně tak poradí s moskyty/komáry, může spalovat plevel, vosy, sršně… A jelikož se na softwarové úrovní nejedná o nic jiného než o obrazový detektor napojený na pohyblivý paprsek laseru, změnou hledaného objektu v obrazu mu zle přikázat, aby útočil prakticky na cokoliv – včetně člověka.

Ildar proto všechny domácí kutily varuje před použitím jakéhokoliv laserového zářiče z kategorie vyšší než Class 1 (zcela bezpečný zářič), zneužití je totiž velmi jednoduché.

Jestli umějí mnohé počítačové knihovny včetně OpenCV něco opravdu dobře, pak jsou to třeba rychlé kaskádové detektory lidského obličeje a oči v obrazu.