Automatizovaná organizace času. Microsoft To Do samo přidává úkoly do Mého dne

Vývoj To Do v poslední době stagnuje, pouze se počítačový klient v létě vytasil s malým plovoucím oknem. Dobrá zpráva zní, že Microsoft oznámil jednu novinku, která plní sen velké části komunity. Sekce Můj den se už dokáže zaplnit automaticky.

Automatizace vám potenciálně ušetří dost času a kognitivní kapacity. Dosud jste byli odkázáni na to, že vám nástroj úkoly pro dnešní den navrhl, ale na seznam jste si je museli přidat vždycky ručně. Nově však do Mého dne Microsoft To Do automaticky přidá úkoly, jejichž datum splnění odpovídá aktuálnímu datu.

Řekněme, že si dopředu naplánujete praní prádla. Úkol nastavíte na neděli. V neděli vám To Do tenhle úkol samo přidá do sekce Můj den. Více automatizace zatím nástroj nenabízí. Microsoft ani funkci nezpřístupnil hned všem, jde ověřenou cestou řízené distribuce.

Automatizaci nejdříve zkouší na pěti procentech uživatelské základny s tím, že v dalších týdnech funkci nabídne dalším lidem. Mimochodem, popsaná funkce je na fóru pro sběr zpěvné vazby třetí nejžádanější. Častěji lidé chtějí jen lepší integraci s Outlookem a zejména integraci s kalendářem.



To Do už automaticky přidává úkoly do sekce Můj den

(obrázek: Microsoft / Microsoft To Do Blog)

Co bude dál? Automatické přidávání úkolů do Mého dne portál Microsoft 365 roadmap kupodivu nezmiňuje. Podle tohoto vývojového plánu však Redmondští pracují na třech dalších novinkách:

Vlastní tapety . Hotovo mělo být v říjnu 2022, ani před koncem roku však svými tapetami seznamy zdobit nemůžu.

. Hotovo mělo být v říjnu 2022, ani před koncem roku však svými tapetami seznamy zdobit nemůžu. Podpora Apple Watch . Na hodinkách budete moct zobrazovat, ale také přidávat úkoly. Hotovo má být v únoru 2023.

. Na hodinkách budete moct zobrazovat, ale také přidávat úkoly. Hotovo má být v únoru 2023. Podpora více účtů v iOS. Na jablečných zařízeních už nebudete omezeni na jediný účet. Hotovo má být v březnu 2023.

