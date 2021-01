Automatické odklikávání podmínek služby by neměla být jen formalita. Teď narazil třeba Uber

Webové služby a mobilní aplikace se nás snaží stále agresivněji přinutit, abychom četli jejich podmínky – anebo aby to tak alespoň vypadalo. Zatímco dříve stačila zmínka „Klepnutím na tlačítko X souhlasíte s podmínkami Y,“ na které vedl odkaz v patičce obrazovky, dnes musíte v mnoha případech alespoň posunout posuvník dlouhého a hutného textu, anebo strávit na obrazovce s podmínkami předem určený čas.

Leckomu se to nelíbí, leckdo na to nadává, autoři podobných podmínek k tomu ale mají dobrý důvod. Potřebuji alespoň nějaký důkaz, že jste podmínky nemohli technicky přehlédnout. Fakt, že jste je nečetli, je pak už pouze váš problém.

Aktuálně to připomíná pře mezi Uberem a Christopherem Kaudersem z Massachusetts. Kauders je nevidomý, a proto je jeho věrným parťákem vodící pes. Jednoho dne si Kauders zavolal Uber, řidiči se ale nelíbilo, že by měl převážet i psa, a tak službu odmítl.

Poškozený si to nenechal líbit, zažaloval Uber kvůli diskriminaci, ovšem americká služba oponovala tím, že když si Kauders zřizoval účet, souhlasil s podmínkami, pode kterých bude podobné spory řešit arbitrážní cestou přímo s řidičem, protože Uber samotný je přece pouze koordinátor.

Souhlas s podmínkami služby musí být jednoznačnější

Kauders šel tedy do arbitráže, ta však nedopadla v jeho prospěch. Kauders se ovšem odvolal a argumentoval, že s tímto způsobem řešení sporů nikdy nesouhlasil. Massachusettský soud mu v tomto dal nakonec zapravdu (PDF).



Hypotetický extrém s kvízem, než vás registrace pustí k dalšímu kroku

Z hlediska UX aplikace Uberu totiž podle soudu tehdy nebylo jasné, jestli člověk opravdu souhlasí s jeho podmínkami služby, anebo prostě jen pokračuje dál v registračním procesu nového účtu.

Byť je samotný spor z českého úhlu pohledu naprosto marginální, tento konkrétní výklad soudu je už mnohem zajímavější. Mohl by být totiž určitým precedentem i pro ostatní, aby své registrační formuláře upravili takovým způsobem, že se nebude moci nikdo vymlouvat na to, že podmínky služby jednoduše nečetl nebo třeba přehlédl. Technicky to nebude možné.