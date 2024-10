Autogaučing. Melvil synchronizuje e-booky a audioknihy, takže nemusíte ručně hledat, kde jste skončili

V autě audiokniha, doma před spaním e-book. Ale kdo má pokaždé hledat, kde skončil? Nakladatelství Melvil (www.melvil.cz) představilo zajímavou službu Autogaučing, která přesně tenhle problém řeší – synchronizuje pozici v audioknize a elektronické knize. Přeskakovat můžete tam a zpátky, jak se vám hodí. Posloucháte audioknihu a je potřeba prohlédnout si nějakou grafiku? Stačí kliknout...

Nutnou podmínkou je, že musíte koupit stejnou knihu v audio i elektronické podobě. Ale i tomu jde Melvil naproti – do konce října na balíček dává slevu 150 Kč, pak bude platit sleva 30 % (v porovnání s plnou cenou obou formátů zakoupených samostatně).

Vlastně je to docela jednoduché – tedy přesně takové, jak má uživatelsky přívětivá služba vypadat. V aplikaci (Android, Apple iOS) je knihovna zakoupených titulů a podle značek poznáte, jaké formy jsou dostupné.

Čtyřhodinové tělo je jen jako e-book, ostatní mají e-book i audio.



V profilu knihy si vyberete, jestli chcete poslouchat nebo číst. Přepíná se pak položkou z menu audioknihy, resp. tlačítkem v ovládací liště e-booku.



Kde máte dočteno v e-booku ukazuje zašedlé písmo.

Synchronizace není dokonalá, po přechodu jste typicky o pár slov, resp. o pár sekund jinde, ale záměr to nekazí a účel tahle funkce plní skvěle. Takže pokud vám podobná funkce chyběla, tady ji máte, Autogaučing mohu vřele doporučit.

Číst a poslouchat zároveň

Při přeskakování mezi zvukem a písmenky mě napadlo, že by nebylo špatné číst a poslouchat zároveň – něco jako když Apple Music a Spotify umí synchronizovat texty s hudbou. Zeptal jsem se u Melvilů a nakladatel Tomáš Baránek je na stejné vlně: „Nápad se současným čtením a poslechem je trefa. Během betatestování aplikace jsme měli jednu verzi s chybou, která to dělala – omylem :-) Ale líbilo se nám to a udělali jsme to jako funkci. Zatím jen jednoduchý základ a trochu skrytě – při čtení stačí podržet ikonku Autogaučingu a spustí se audio. Zvláště u non-fiction je to skvělý způsob, jak si zapamatovat víc v jednom zátahu.“



Stačí podržet ikonku a už to mluví.