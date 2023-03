Auto ještě blíže smartphonu. Volkswagen ukázal app store pro své nové elektromobily

Volkswagen ID.3 není starý ani tři roky, nicméně to německé automobilce nebrání, aby svůj elektromobil vylepšila. Po měsících škádlení představila druhou generaci, která reaguje na kritiku první verze (software, kvalita interiéru). Nový kompaktní vůz nabízí „ostřejší“ design s vylepšenou aerodynamikou a kvalitnější (recyklovaný) interiér.

Druhá generace ID.3 přijíždí s „nejnovějším softwarem“, který hodlá nabídnout jednodušší uspořádání, lepší výkon a OTA aktualizace (over-the-air; „vzduchem“, tedy bezdrátově). Součástí standardní výbavy je nově 12" displej infotainmentu.

Obchod s aplikacemi

Jednou z největších novinek z hlediska softwarové výbavy je obchod s aplikacemi, který bude k dispozici i v autech dalších koncernových značek, jako je Audi a Porsche. Platforma umožní instalaci aplikací třetích stran, včetně možnosti jejich následné aktualizace.

Prvními partnery budou služby zaměřené na cestování autem, jako jsou Spotify, TuneIn, The Weather Channel a Plugshare. Najdete zde však také TikTok, aplikaci pro pořádání online schůzek Webex od Cisca, a dokonce i webový prohlížeč Vivaldi.



Jediný obrázek, který k novému palubnímu app storu máme

Obchod s aplikacemi se v létě objeví v několika modelech Audi (včetně elektromobilů E-Tron GT a Q8 E-Tron). Další modely značky VW přijdou na řadu později. Bohužel nebude možné ho integrovat do starších vozidel – aplikační obchod bude k dispozici pouze ve vozech vyrobených od léta 2023.

VW ID.3: znovu a lépe

Příplatková funkce Travel Assist využívá „rojová data“ z ostatních vozidel, díky nimž například dokáže udržet auto ve správném jízdním pruhu i na vedlejších komunikacích s pouze jednou vodorovnou čárou. Kromě toho nabídne funkci adaptivního tempomatu či aktivní asistenci při změně jízdního pruhu.

Díky integraci navigačních dat a rozpoznávání dopravních značek se nový systém vozidel dynamicky přizpůsobuje okolnímu prostředí. Pomocí technologie V2X, dat z kompatibilních aut a signálů z infrastruktury v okruhu až 800 metrů dokáže auto upozornit řidiče na nebezpečí, nehody a stojící vozidla.

Výrazně jednodušší by mělo být doplňování elektrické energie do akumulátorů. Díky automatickému zahájení nabíjení (na kompatibilních stanicích) a plánovači trasy, který zohledňuje dostupnost a kapacitu stanic po cestě, by se nemělo stát, že navigace řidiče nasměruje k obsazené stanici s pomalými nabíječkami.

Z hlediska výkonu nepřináší druhá generace modelu ID.3 žádné zásadní změny. Používá stejný motor o výkonu 201 koní a identické baterie jako dřív. To znamená dojezd až 265 kilometrů (podle testovací metody WLTP) se základní 58kWh baterií a 339 kilometrů se 77kWh baterií. Zahájení výroby je plánováno na podzim tohoto roku. Volkswagen neuvedl ceny ani informace o dostupnosti v jednotlivých zemích.