Auto Dark Mode 10.4 přepne nejen světlý a tmavý motiv ve Windows. Podporuje barvy a tapety Spotlight

Ačkoli do Windows 11 skoro každý měsíc proudí nové funkce, Jedenáctky nadále neumí automaticky přepínat mezi světlým a tmavým režimem. Příhodné by to bylo zejména při východu a západu slunce, jako to známe u konkurence. Vyřešíte to bezplatným nástrojem Auto Dark Mode, jehož poslední vydání po roce vývoje láká na řadu vylepšení.

Jak autorský tým upozorňuje, pracovalo se rovněž na zlepšení aktualizačního systému. Jenže je nekompatibilní s tím starým, tudíž aktualizační mechanismus nelze použít pro migraci na verzi 10.4. Aktuální verzi programu si stáhněte z Githubu.



Režimy zobrazení můžete ovládat i ze hlavního panelu

Když jsme o programu psali před rokem, obsahoval neúplný český překlad. Dnes je přeložený téměř ze sta procent. Program pracuje také ve Windows 10. Jak ale vývojový tým upozorňuje, ne všechny funkce v tomto systému pracují správně.

Nové funkce

Přidána podpora nastavení barvy motivu.

Přidána podpora nastavení vzhledu ukazatele myši.

Ve Windows 11 build 22621.1105 a novějších je podporován Spotlight.

Přidáno základní uživatelské rozhraní pro zapínání a vypínání skriptů a otevření konfiguračního souboru.

Ve Windows 11 22H2 a novějších program do světlého či tmavého režimu přepne také dotekovou klávesnici.

Program odloží přepnutí motivu, pokud detekuje, že běží určitý proces.

Program pro nastavení tapety pro více obrazovek podporuje volbu, jestli se má obrázek roztáhnout nebo vyplnit či přizpůsobit obrazovkám.

Prostředí pro výběr tapet ukáže, které obrazovky k počítači zrovna nejsou připnuté.

Kontextovou nabídku ikony vedle hodin lze klávesnicí ovládat rychleji, a to díky přiřazení kláves k příkazům.



Auto Dark Mode supluje něco, co by Windows měly umět

Funkční vylepšení

Uživatelské prostředí lépe odpovídá designovému stylu Windows 11.

Při maximalizaci okna se všechny prvky uživatelského rozhraní správně škálují.

Stránka s nastavením tapety předvybírá buď světlou, nebo tmavou variantu podle aktuálního motivu.

Program se pokusí sám opravit neplatné nebo porušené soubory motivu vzhledu ve Windows.

Vstupy pro automatické odložení přepnutí se nevytváří při přepnutí motivu, pokud je uživatelem nastavená prodleva.

Analýza souborů motivů je robustnější.

Odložení budou zachována i po ukončení programu.

Program reaguje na změnu časového pásma.

Aktualizační proces byl zjednodušen.

Detekce obrazovek je spolehlivější, takže by se nemělo dít tak často, že jsou detekovány až při změně motivu.

Zdroje: Github