Auta Googlu vyráží po Česku aktualizovat snímky Street View. Podívejte se, kde je potkáte

Google se snaží udržovat své mapy co nejaktuálnější a platí to i pro snímky z ulic známé jako funkce Street View. Během letošního jara a léta se do ulic České republiky znovu vydají auta Googlu, aby nasnímala aktuální podobu měst a komunikací. Vypomůže také Trekker – speciální zařízení instalované do batohu, se kterým se pěší operátor dostane i do auty nepřístupných oblastí, jako jsou úzké uličky, chodníky nebo pěší zóny.

Google se letos zaměří zejména na silnice a města v 17 vybraných oblastech. Trekker má za úkol zmapovat pěší zóny dalších osmi českých měst. Už dnes lze v tuzemsku díky Street View virtuálně navštívit většinu měst, dále památky UNESCO, řadu hradů, zámků, přírodních památek nebo nejnovější přírůstek do tzv. speciálních sbírek Street View – interiéry Národního muzea.

Jak se rozšiřovalo Street View od roku 2007:

Street View je populární funkce Map Google, která je v současné době dostupná ve více než 88 zemích světa včetně částí Antarktidy a Arktidy. Uživatelé si díky němu mohou prohlížet 360stupňové snímky městských ulic, ale i přírodních a kulturních památek. V České republice je Street View dostupné od roku 2007 a pravidelně prochází aktualizací, aby poskytovalo co nejvěrnější obraz reality.