Australští vydavatelé dostali ban. Facebook je odřízne od svých stránek, zakáže odkazy

Facebook zareagoval na návrh nového australského mediálního zákona, podle kterého by měl platit vydavatelům za sdílení odkazů na jejich články. Situaci vyřešil tak, že australská média nebudou moci na Facebooku nic publikovat a ani jiní uživatelé nemohou sdílet jejich články. To platí také pro uživatele mimo Austrálii. Australský mediální obsah se zkrátka na Facebook nedostane.

Facebook k tomuto kroku vydal prohlášení. I když v něm na mnoha místech píše v přítomném čas, zmíněná omezení ještě neplatí. Současně ale neuvádí, kdy by k jejich aktivaci mělo dojít. Stále to tedy může být jen nástroj k vyjednávání.

Jinak ale Facebook prozrazuje, že zprávy na něm tvoří jen 4 % obsahu (neuvádí, jestli celosvětově, nebo jen v Austrálii) a loni publikoval 5,1 miliardy odkazů na australská média.

„Během posledních tří let jsme s australskou vládou spolupracovali na nalezení řešení, které respektuje realitu fungování našich služeb. Dlouho jsme pracovali na pravidlech, která by podporovala inovace a spolupráci mezi digitálními platformami a zpravodajskými organizacemi. Tato legislativa to bohužel nedělá. Místo toho se snaží penalizovat Facebook za obsah, který si nevzal ani nepožádal.“

Facebook se podle vlastního vyjádření chystal v Austrálii spustit svou službu Facebook News a s vydavateli spolupracovat tak, aby to pro obě strany bylo výhodné. Nyní upřednostní jiné země.

Co tato změna bude konkrétně znamenat

Pro australské vydavatele:

Na stránkách Facebooku nesmějí sdílet ani zveřejňovat žádný obsah.

Správci budou mít i nadále přístup k facebookovým stránkám, včetně nástrojů Page Insights a Creator Studio.

Facebook jim i nadále bude poskytovat přístup ke všem dalším standardním službám.

Pro mezinárodní vydavatele:

Na Facebooku mohou stále publikovat zpravodajský obsah, nedostane se ale k australským uživatelům.

Pro australské uživatele Facebooku:

Nemohou zobrazit ani sdílet žádný (australský ani mezinárodní) zpravodajský obsah.

Pro uživatele Facebooku mimo Austrálii: