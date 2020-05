Australské vládě unikla data o 774 000 migrantech. Ani si toho nevšimla

Vážný problém musí řešit australské ministerstvo vnitra. Vyšetřování britského deníku The Guardian ukázalo, že informace o více než 774 tisících migrantech, které úřad spravuje, byly dostupné ve veřejné databázi na internetu. Stačilo pár kliknutí a kdokoliv se mohl o určitých lidech dozvědět citlivé osobní údaje. Ministerstvo to vůbec netušilo a začalo věc řešit, až když ni bylo upozorněno.

Únik dat pocházel ze systému SkillsSelect, což je platforma, skrze kterou země zve na své území vysoce kvalifikované pracovníky ze zahraničí a nabízí jim přes ni vízum. Lidé, kteří mají zájem emigrovat, musí do webové aplikace zadat osobní údaje a systém jim vygeneruje ID složené z čísel a části jejich jména.

Právě s těmito ID je problém. Přes 774 tisíc jich skončilo ve zmíněné veřejné databázi, kde bylo až příliš jednoduché spojit je s konkrétními lidmi. Odtud pak bylo možné zjistit nejen důvod, proč tito lidé chtějí přicestovat, ale i jejich věk, pohlaví, rodinný stav apod.

„Opravdu to vypadá tak, že pokud jste věděli, kdo se přihlásil, mohli jste uhodnout jejich UserID,“ potvrdila pro deník expertka na ochranu soukromí z australské společnosti Australian Privacy Foundation Monique Mannová. Podle ní je celá situace velmi vážná.

Je to z toho důvodu, že ministerstvo vnitra o záležitosti vůbec nevědělo, SkillsSelect stáhlo offline a začalo generování ID řešit až poté, co jej na to novináři upozornili. Ale především - velmi podobný problém řešilo před třemi lety australské ministerstvo zdravotnictví. Tehdy Melbournská univerzita odhalila veřejnou databázi obsahující zdravotní historii více než 2,9 milionů Australanů a i tehdy bylo možné data spojit s konkrétními lidmi. Vypadá to tak, že se autralské úřady nijak nepoučily a osobní údaje lidí stále nešifrují dostatečně.