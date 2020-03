Austrálie žaluje Facebook o 8 biliónů korun. To je více než roční příjem australské státní kasy

Facebook čelí další nepříjemné žalobě za údajné porušení zákonů na ochranu soukromí. Žalobcem je v tomto případě australská vláda, přičemž požadovaná náhrada škody by mohla dosáhnout částky až 529 miliard australských dolarů, což je v přepočtu asi 7,8 biliónů českých korun.

Žalobu podala v pondělí k soudu komisařka pro informace a ochranu soukromí Angelene Falk. Viní v ní provozovatele největší sociální sítě z toho, že porušil soukromí 311 127 Australanů tím, že mezi březnem 2014 a květnem 2015 odhalil jejich osobní informace aplikaci This is Your Digital Life. Autoři aplikace pak prodali získaná data nechvalně známé společnosti Cambridge Analytica, která je použila pro politické profilování.

Pěkně mastná pokuta

Úřad australské komisařky pro informace tvrdí, že Facebook „nepodnikl přiměřené kroky k ochraně osobních údajů těchto osob před neoprávněným zveřejněním“, a dále že tyto informace zveřejnil za jiným účelem, než pro který byly shromážděny. Obě záležitosti jsou přitom porušením australského zákona o ochraně soukromí z roku 1988.

„Domníváme se, že kvůli designu platformy Facebook uživatelé neměli přiměřený výběr a kontrolu nad tím, jak byly jejich osobní údaje zveřejněny,“ uvedla v tiskové zprávě Angelene Falk. Konstatuje, že „Výchozí nastavení Facebooku usnadnilo zveřejňování osobních údajů, včetně citlivých informací, na úkor soukromí.“

V žalobě je uvedeno, že v Austrálii si stáhlo aplikaci This is Your Digital Life pouze 53 lidí. Většina dotčených Australanů si aplikaci sama neinstalovala a jejich data byla shromážděna poté, co si ji nainstalovali jejich přátelé na Facebooku.

Proč právě 529 miliard

Za každé údajné porušení soukromí může pokuta dosáhnout až 1,7 milionů dolarů, což je sama o sobě významná částka. Když se ale vynásobí 311 127 případy, vzroste na téměř absurdní částku 529 miliard dolarů. Pro srovnání: celkové příjmy australské státní kasy v letech 2019-20 se odhadují na 513,7 miliard dolarů.

Jak ale říká osvědčené pořekadlo: „Nic se nejí tak horké, jak se to uvaří.“ Úřad australskému deníku Financial Review sdělil, že soud může všechny případy sloučit do jednoho. V takové situaci by celá žalovaná částka činila již zmíněných 1,7 milionů dolarů, tedy asi 25 milionů korun.

S Facebookem se kvůli porušení soukromí vyplývajícím ze skandálu Cambridge Analytica soudily i jiné země. Firma v roce 2019 souhlasila s tím, že zaplatí vládě USA pokutu ve výši 5 miliard dolarů (cca 112 miliard korun). V roce 2018 dostala pokutu ve výši půl milionu britských liber (cca 14 milionů korun) ve Spojeném království.