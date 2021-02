Audioknihy můžete poslouchat i za předplatné. Které služby to v Česku umožňují?

Audioknihy si už nemusíte jen kupovat, ale po vzoru jiných médií je možné je také předplácet. Za členský příspěvek v ceně nižší, než kolik stojí průměrná audiokniha, dostanete přístup k velkém katalogu titulů.

Ve světě je průkopníkem služba Audible spadající pod Amazon. Nabízí tarify Plus a Premium Plus za 8, resp. 15 dolarů měsíčně. U obou je součástí neomezený přístup do vybraného katalogu, u vyššího tarifu si ale posluchači mohou jednu knihu každý měsíc ponechat natrvalo (předplatitelé Primeu pak dvě audioknihy). Služba funguje i u nás, avšak na podporu češtiny můžete zapomenout.

Hodně audioknih najdete také na Spotify, opět ale jen zahraniční tvorbu čtenou anglicky. Služba ale na „čtení“ není moc dobře připravená, audioknihy nejsou nijak přehledně kategorizované a orientovat se tak musíte hlavně přes vyhledávač. Audioknihy jsou mimochodem dostupné i přes bezplatný tarif doplněný o reklamu.