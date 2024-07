Audacity 3.6 láká na facelift a dočasné efekty, které se aplikují na celý projekt

Audacity se před pár měsíci naučilo nedestruktivně posunovat výšky a poznávat tempo. Verze 3.6 se oproti tomu zaměřuje na uživatelské prostředí. Poslední výraznější redesign se odehrál v roce 2017 s tím, že šlo jen o jiné ikony a tmavý vzhled.

Všechno je buď světlejší, nebo tmavší. Všechny panely a lišty se nafoukly, některé prošly faceliftem. Výchozí vizualizace vlny používá světlejší odstín modré a chybí v ní vyjádření kvadratického průměru (RMS). Zapnout jej můžete, klasický vzhled vás vrátí k sytější barvám. Pro úplnost dodám, že ještě starší podobu tlačítek z éry před rokem 2017 si v případě zájmu doinstalujete.

Protože jsem už v nové verzi nastříhal jeden podcast, rovnou přihodím pár postřehů. Audacity působí pěknějším dojmem než dříve, ale mám dojem, že líbivý vzhled jde proti použitelnosti. Kontrast je otázkou osobního vkusu, mně připadá příliš malý, zejména v oblasti stop.



Vybral jsem jednu stopu, ale modré zvýraznění

oblastí stop při zapnuté synchronizaci stop působí matoucím dojmem

Výběr považuji za vyloženě nešťastný, pokud aktivujete synchronizaci stop. Sice upravujete jen tu jednu vybranou, ale Audacity barevně označí i další stopy. Dříve bylo vidět, která stopa je ta aktivní. Teď se vybrané oblasti vizuálně neliší. Vybranou stopu aspoň ohraničuje modrá linka, ale pokud jste si zvykli na dřívější podobu výběru v synchronizovaných stopách, budete možná nesví.

Dříve byla aktivně vybraná oblast zvýrazněna světle, zatímco stopy níže nebo výše byly označené jen texturou s hodinami. Rozdíl byl díky tomu hned patrný. Čekám, že nás v dalších verzích čeká ladění prostředí stejně jako ladění chyb. Práce s obalovou křivkou utrpěla, protože vlna ne vždy kopíruje nastavení křivky. Jde nejspíš o chybu, která se opraví.



Takhle předchozí verze Audacity

zvýrazňovala výběr při zapnuté synchronizaci stop

Teď k pozitivním změnám. Audacity nám už dříve představilo efekty v reálném čase, které se na dané stopě projevily hned, ale jednoduše jste je zase vypnuli, tj. nešlo o nic trvalého. Audacity 3.6 v podobném ražení přináší master effects. Jde o efekty, které jsou úplně stejně dočasné a aplikují se na celý projekt, nikoli jen na vybranou stopu. Najdete je ve stejném postranním panelu.

Vývojový tým přepracoval limiter a kompresor, které jsou o něco tvárnější, lákají na přívětivější uživatelské prostředí a obecně by měly podávat kvalitnější výkon. Program by měl být celkově o něco svižnější, zejména při práci s velkými projekty. Podporuje také FFmpeg 7, vkládání souborů do projektů zkratkou Ctrl+V nebo efekty OpenVINO AI.

Pokud Audacity používáte, upgrade zatím spíše nedoporučuji. Vzhled se do nějaké míry ladit dá, ale ani rychle uvolněná revize 3.6.1 zatím neodladila všechny chyby. Ještě to chce čas. Program si stáhnete z www.audacityteam.org.

Audacity 3.6 představuje největší novinky:

