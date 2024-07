AthleteGPT a vymakané kamerové zázběry. Podívejte se, jak olympiádu v Paříži ovládne AI

V pátek večer v Paříži odstartují olympijské hry. Je to první olympiáda, která se koná po globálním rozmachu umělé inteligence. Mezinárodní olympijský výbor (MOV) se rozhodl systémy AI začlenit do různých aspektů her, slibuje například dokonalejší kamerové záznamy s 3D rekonstrukcemi sportovních scén či chatbota, kterého se sportovci mohou ptát na dopingová pravidla.

Že letošní olympiáda bude první, kde bude umělá inteligence nasazena skutečně ve velkém, dokazuje fakt, že ještě donedávna MOV neměl definovaná pravidla, jak k AI přistupovat. Oficiálně je přijal v dubnu letošního roku. Dokument nese název „Olympijská AI agenda” a popisuje, pro jaké oblasti olympijských her vidí ve využití AI potenciál.

To je ovšem strategický materiál, který hovoří o vizi pro budoucí olympiády (mimochodem spolupracovaly na něm firmy jako Alibaba, Intel či Warner Bros. Discovery). Jak konkrétně chce Mezinárodní olympijský výbor využívat AI na letošních hrách, popisuje v odlišném textu, který zveřejnil na svých stránkách.

Online hlídač sportovců

V něm se MOV hned ze začátku chlubí, že v Paříži využije hned několik „průkopnických konceptů”. První z nich se týká sportovců, stovky tisíc účtů na sociálních sítích bude monitorovat nový AI systém. Pokud zaznamená, že zveřejňují směrem ke sportovcům (podle jejich jména) šikanu nebo nenávistný obsah, systém automaticky upozorní dané technologické platformy, aby se s komentáři vypořádaly. Systém bude fungovat v reálném čase, ve více než 35 světových jazycích a pokryje 15 000 olympioniků a 2000 paralympioniků.

AthleteGPT

Zároveň reprezentanti budou mít k dispozici nového chatbota vytvořeného ve spolupráci s Intelem, který bude dostupný na platformě Athlete365, což je online centrum pro všechny účastníky olympiády. „AthleteGPT dokáže vyřizovat dotazy sportovců a bude jim poskytovat informace na vyžádání během jejich pobytu v olympijské vesnici v Paříži, aby se mohli soustředit na trénink a soutěžení,” popisuje Intel.

MOV dodává, že sportovci se AthleteGPT mohou ptát třeba na pravidla o dopingu nebo co je dovoleno přidávat na sociální sítě (sociální sítě jsou pro MOV obecně velké téma, vyplývá ze všech materiálů. Dokonce i olympijská reels na Instagram bude vytvářet AI od Intelu).

Virtuální plánování

Mezinárodní olympijský výbor dále chce využívat tzv. princip digitálního dvojčete pro plánování. Digitální dvojče je digitální model reálného systému, na kterém lze simulovat jeho fungování. „Díky tomu můžeme například předpovídat, kde budeme potřebovat napájení, kam budeme muset umístit kamery a zda se mohou vyskytnout nějaké problémy s přístupností - to vše bez nutnosti být pokaždé na místě,” popisuje MOV.

3D rekonstrukce scén v cloudu

AI se dotkne i samotného vysílání olympiády. Letos MOV říká, že bude mít díky spolupráci s čínskou Alibabou k dispozici rekordní množství multikamerových systémů, které dokážou mapovat sportovní akty a pak z nich vytvářet pokročilé 3D rekonstrukce scén, to všechno pomocí AI v cloudu. Tyto systémy budou nasazeny na 21 sportovních disciplín. MOV předem upozorňuje, ať se diváci připraví na nálož záznamů ze všech možných kamerových úhlů.

AI motion tracking

Samozřejmostí pak je sledovací technologie pohybu založená na umělá inteligenci, kterou budou sledovány pozice sportovců při rychlostní kanoistice, maratonu, rychlochůzi, silniční cyklistice, cyklistice na horském kole, dálkovém plavání, veslování, triatlonu a jachtingu.