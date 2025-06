Atanasoff. Méně známý, o to významnější. Před 30 lety zemřel tvůrce prvního elektronického digitálního počítače

Jméno John Vincent Atanasoff nemusí být široké veřejnosti tak známé jako jména jiných velikánů, přesto má v dějinách výpočetní techniky mimořádné místo. Tento americký fyzik a vynálezce je považován za tvůrce prvního elektronického digitálního počítače. V neděli 15. června je to třicet let od jeho úmrtí.

John Vincent Atanasoff se narodil 4. října 1903 v americkém Hamiltonu. Jeho otec Ivan Atanasoff byl bulharský emigrant, který se do USA přestěhoval v 80. letech 19. století a stal se elektrotechnikem. Matka Iva Lucena Purdyová byla učitelkou matematiky. Není divu, že John už v dětství projevoval silný zájem o čísla, elektřinu a techniku. Svědčí o tom i historka z doby, kdy mu bylo pouhých deset let. Tehdy jej zaujalo logaritmické pravítko, které si jeho otec právě zakoupil. Přečetl si návod a naučil se s ním počítat. To jeho matku překvapilo, takže mu pomohla se studiem vysokoškolské učebnice algebry, která jeho otci zůstala po studiích. Zvládl jak logaritmy, tak základy infinitezimálního počtu, tedy derivací a integrálů, s čímž bojují i mnozí vysokoškoláci.

Vystudoval fyziku na University of Florida a v roce 1925 získal titul bakaláře. Následně pokračoval ve studiu na Iowa State College, kde si doplnil znalosti z matematiky a získal magisterský titul. Doktorát z teoretické fyziky dokončil na University of Wisconsin v roce 1930.

Nápad z hospody

Při své doktorandské práci narazil na tehdy dost obvyklý problém. Jak rychle počítat? Téměř jakékoli vědecké pojednání se „zvrhlo“ v řešení soustavy lineárních rovnic. Což o to, princip takového řešení není náročný. Ale problém je, že s tehdejšími mechanickými kalkulačkami to trvalo neúměrně dlouho, nehledě na fakt, že ony kalkulačky neoplývaly přesností. Nejprve to zkusil s mechanickými stroji. Experimentoval s Monroeovými kalkulačkami a s tabulátory od IBM, ale nic z toho jej nepřesvědčilo. Rozhodl se proto vytvořit počítací stroj, který by nebyl mechanický, ale plně elektronický. Nápad nedostal jen tak někde, ale v místech, kde podobné ztřeštěné nápady vznikají možná až příliš často. V hospodě. A zapsal si jej na ubrousek.



Replika počítače Atanasoff-Berry z roku 1997 v Durham Center na Iowské státní univerzitě.