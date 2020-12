Ať dlouho vydrží a nejsou vady na fotkách: Praktické tipy, jak pečovat o digitální fotoaparát

Stejně jako jiná zařízení, i digitální fotoaparát potřebuje pravidelnou očistu a péči. Odmění se vám pak nejen bezproblémovým fungováním, ale i delší životností. A proto si ukážeme, jak o digitál pečovat.

Ačkoli je fotoaparát pouhým nástrojem pro vznik autorského díla, většina fotografů přistupuje ke svému aparátu s jistou citovou vazbou, podobně jako je tomu u majitelů aut. Samozřejmě se najdou i tací, kteří ke svému autu, fotoaparátu a technice obecně žádný vztah bohužel nemají.

Poměrně výrazné snížení ceny digitálních fotoaparátů v minulých letech se promítlo i do toho, jak digitály vnímá společnost. Pro mnoho zákazníků se stal fotoaparát spotřebním zbožím, stejně jako jiná elektronika. To však může mít neblahý vliv na životnost, protože rázem poklesl zájem se o digitál starat. Pro srovnání vzpomeňme, co byl klasický filmový fotoaparát pro naše otce a dědečky – přístroj, který si zasloužil náležitou péči a byl chráněn jako oko v hlavě.

Proč se starat o digitál

Pravidelná údržba digitálu není nijak složitá ani časově či finančně náročná, takováto překážka zde tudíž není. Na vině je většinou nezájem nebo nechuť majitele, což se obvykle promítá do výrazně zkrácené životnosti fotoaparátu jako celku. Odtud je pak jen krok ke koupi dalšího přístroje nebo naopak k tomu, aby si digitál vysloužil u uživatele špatnou pověst kvůli nespolehlivosti.