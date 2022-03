Asus zlevní grafické karty až o čtvrtinu. Češi si ale musí nechat zajít chuť

Jak to vypadá, konečně se dočkáme trochu zásadnější korekce šílených cen grafických karet. Asus totiž dle informací webu Tom's Hardware oznámil, že u některých modelů grafických karet sníží cenu až o 25 %. Má to ale háček – zatím to má platit jen pro USA.

Důvodem tak velkého snížení cen je zrušení importních tarifů z Číny, které se podílely na zvýšení koncových cen grafických karet v USA. Snížení cen se dotkne všech segmentů – jak levných a středně výkonných modelů, tak i těch nejvýkonnějších. Asus zatím přímo zmínil pouze karty od Nvidie, takže uvidíme, jestli to bude platit i pro grafiky od AMD.

Nižší ceny by se měly začít objevovat už od prvního dubna, přičemž je jasné, že na takovou změnu budou muset reagovat i ostatní výrobci grafických karet, takže by se nižší ceny grafik měly propsat na celý trh. Lze doufat, že to bude mít pozitivní vliv i na náš trh.

První náznaky zlepšení situace vyhodnotil i web 3DCenter, který sleduje evropské ceny grafických karet v čase:

Snížení cen dává smysl i kvůli tomu, že bychom se letos měli dočkat nové generace grafických karet, takže je nutné se zbavit naskladněných modelů, které už za současné nastřelené ceny opravdu nikdo nechtěl.