Asus Zephyrus G14 a další novinky s novými procesory od AMD pro výkonné notebooky

Loňský rok ovládlo AMD v kategorii vlastnoručně stavěných počítačů. Kdo si sám skládal počítač, loni nejspíš volil procesor od AMD. V kategorii notebooků se AMD ještě tolik nedařilo, letos s novou generací procesorů Ryzen se to ale má změnit.

Asus nám jako první ukázal herní notebooky vybavené novými výkonnějšími procesory AMD, které nemají nutně zaujmout nízkou cenou, ale především vyšším výkonem než jejich cenově srovnatelná konkurence od Intelu. AMD se na CESu chlubil dokonce vyšším výkonem mobilního procesoru Ryzen 7 4800H ve srovnání se stolním procesorem Intelu i7-9700K.

Asus navíc získal na nejvýkonnější procesory AMD Ryzen chvíli exkluzivitu, nikdo jiný je tedy na počátku roku nenabídne. Další herní Dell G5 s AMD procesorem Ryzen 7 i grafikou Radeon 5600M se má objevit v druhém čtvrtletí.

Zephyrus G14: Když má displej vlastní displej

Pro Asus klíčovým produktem se má stát Zephyrus G14. Herní notebook z řady ROG, který ale sází na kompaktní rozměry díky 14“ displeji. Herní notebooky většinou začínají s většími úhlopříčkami, Asus se ale chce nově soustředit na lehké snadno přenosné herní notebooky a právě čtrnáctipalcový Zephyrus G14 v tom má pomoci.

Tělo notebooku tvoří především hliník a slitiny hořčíku pro odolné a lehké (1,6 kg) tělo. Kloub displeje zasouvá pro Asus typicky displej pod tělo notebooku a mírně ho nadzvedává pro lepší přísun vzduchu ke chlazení a příjemnější sklon klávesnice. Navzdory malým rozměrům se o chlazení stará pět heat pipe a dva ventilátory. Na předprodukčních modelech, které jsme si mohli osahat, samozřejmě ještě nemá smysl hodnotit hlučnost nebo teploty, vnitřní provedení ale vypadá rozumně nadimenzované.





Asus Zephyrus G14

Nový Zephyrus G14 budou pohánět procesory AMD Ryzen čtvrté generace, které doplní grafická karta Nvidia Geforce RTX 2060. Tento notebook nebude existovat ve verzi s procesorem Intel. Paměť můžete pomocí jednoho volného slotu rozšířit až na 32 GB, přičemž už těch 16 GB pevně napájených uvnitř jede přes dual channel. Konkrétní procesory a jejich parametry stále drží AMD pod pokličkou, měly by být ale výraznou konkurencí pro současné Core procesory Intelu řady H.

Na nový procesor ale uloví Asus jen ty technicky zdatnější zájemce. Hlavním lákadlem pro ty ostatní se má stát displej, tedy spíš jeho odvrácená strana. Což o to, samotný displej také zaujme – 120 Hz Full HD nebo 60 Hz s jemným rozlišením 2560×1440 s barvami ověřenými Pantone, ale víko displeje bude zajímavější.



Druhý displej na víku displeje

Na víku displeje je totiž další displej. Pravá horní polovina úhlopříčně rozděleného víko displeje je posetá drobnými otvory, za kterými se schovávají bílé LED. Může zde svítit vaše logo, pobíhat animovaný GIF nebo se zobrazovat čas a třeba stav akumulátoru. Celé to hlavně míří hlavně na maximální efekt a styl, nečekejte vysoké rozlišení nebo barvy. Otvorů je celkem 6536, ale každá LED z 1634 svítí čtyřmi otvory. No a neméně důležitá informace: jde to vypnout a bude se prodávat i levnější model bez této světelné show na víku notebooku.

Odpor Asus vůči kamerám nad displeje pokračuje i u nového Zephyru G14. Kamera tu prostě není, ani nějaká mizerná někde v rohu. Hodila by se alespoň pro přihlašování, takto si musíte vystačit alespoň s čtečkou otisků v zapínacím tlačítku.

Kvůli bočním výdechům chlazení se na obou stranách posunuly konektory k přední straně. Vadit to bude hlavně u napájení, jehož kabel na levé straně tak bude většinou ohřívat výdech chlazení. Klasický přibalený 180 W napájecí adaptér ale můžete nahradit lehčím adaptérem pro nabíjení přes USB-C. Pokud tedy potřebujete na cestách hlavně pracovat, nemusíte sebou nutně tahat i těžkou cihlu výkonného adaptéru.

Stávající 15" model Zephyrus G15 se také dočká aktualizace v podobě nových procesorů AMD Renoir a grafiky až RTX 2060. Do nabídky přibude displej s obnovovací frekvencí 240 Hz a notebook půjde napájet přes USB-C.

Akumulátor s kapacitou 76 Wh by pak měl poskytnout i několik hodin práce (prý 7 hodin surfování po webu) i bez dosahu elektrické zásuvky.

Asus ROG Zephyrus G14 by se měl začít prodávat od března, přičemž verze s ďiodami na víku displeje se kvůli ladění ještě o nějaký měsíc opozdí. Oficiální cena ještě není, ale podle předběžných informací počítejte s cenou pod 40 tisíc. Nejde prostě o levný plastový notebook.

Levnější herní notebooky TUF také s AMD

Zatímco řada Zephyrus osloví hlavně náročnější hráče, notebooky Asus TUF míří na běžné zájemce. Také zde se objevují novinky. Nový TUF FA506 (TUF Gaming A15) se ale nemusí zrovna stydět. Také zde se objeví nové procesory AMD, uvnitř se najde místo až pro 2 NVMe SSD a akumulátor s kapacitou 90 Wh ve verzi bez 2,5“ disku a grafikou GTX 1660Ti nebo RTX2060. Pokud trváte na rozměrově větším disku nebo horší grafice, kapacita klesne na 48 Wh.



Asus TUF Gaming A15

Displej s běžnou úhlopříčkou 15,6“ nebo 17“ u větší verze nabídne 144Hz obnovovací frekvenci a tenčí rámečky než předchozí verze. Tady ale Asus přední kameru nad displejem nechává. Předchozí verze FX505 také neměla USB-C s výstupem obrazu.

Celokovové Vivobooky

Poslední novinkou Asusu pro začátek roku 2020 se stává nové generace Vivobooků S13, S14 a S15. Čísla odpovídají velikostem displejů, zaměření se ale nemění. Vivobooky plní roli obyčejných notebooků pro surfování, sledování filmů a jednoduchou kancelářskou práci.

Víc než na výkon se tu hledí na styl, takže na výběr máte čtyři barvy víka – černou, bílou, červenou a zelenou. Především se ale zásadně změnilo tělo, které je nyní celokovové. Dřív kryl kov jen víko displeje a notebook v plastovém těle nepůsobil zrovna odolně.





Nové Vivobooky

Cílení hlavně na styl a mladou generaci pak podtrhuje další nezvyklá novinka – žlutě orámovaná klávesa Enter. Prý se tak více zdůrazní význam klávesy, kterou odesíláte příspěvek na sociální síť, či v chatu svým přátelům. Enter tak přitahuje více pozornost než hlavní vypínač v rohu klávesnice, který vám i po krátkém po stisku vypne celý počítač.

Uvnitř Vivobooků najdete běžné procesory Core 10 generace, maximálně s grafikou MX 250. Nechybí ale už Wi-Fi 6, takže i v levnější kategorii se stává moderní verze standardem.

Ještě se ozve Intel

Všechny novinky budou na trhu v průběhu první poloviny letošního roku, přičemž v průběhu jara by k nim měly přibýt i verze s novými procesory Intelu – 10. generace Core řady H. Měly by se objevit v rámci modelů TUF Gaming F15 a F17, které zde popsané doplní A15 a A17. Hlavní smršť novinek od Asusu ale můžeme čekat až v červnu na Computexu na jeho domácí tchajwanské půdě.