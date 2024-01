Asus Zenbook Duo je první opravdu použitelný notebook se dvěma displeji. Nepřijdete ani o klávesnici a touchpad

Notebooky, které mají druhý displej místo klávesnice nejsou nová záležitost. První takový Acer Iconia, jsem natáčel na den přesně před 13 lety na CESu 2011. Z těch novějších kousků lze zmínit loňský Lenovo Yoga Book, který jsme si vyzkoušeli přímo v redakci. No a Asus měl podobný prototyp už v roce 2018.

Čím se ale nový letošní Zenbook Duo od svých předchůdců odlišuje? Nepůsobí nijak přerostlým dojmem a přitom nabízí nekompromisní klasické používání notebooku. Vypadá na pohled prostě jako zcela normální notebook s jedním displejem a klávesnicí, ale v případě potřeby z něj bez dalšího připojování a rozbalování držáčků vyrobíte dvoudisplejový pracovní stroj s externí klávesnicí.

Zenbook Duo na vlastní oči:

Zenbook Duo je pokračováním evoluce dvoudisplejových notebooků Asusu. ostatně Zenbook Duo se jmenoval už model z roku 2019. Od displejů v touchpadu jsme přešli k displejům nad klávesnicí, v roce 2022 přišel Zenbook Fold s ohebným OLED displejem a nyní na začátku roku 2024 tu máme Zenbook Duo se dvěma 14" OLED displeji.



Různé pracovní režimy Zenbooku Duo

Ohebný Zenbook Fold se přitom už neprodává a Asus nepočítá, že by jej vracel na trh. Všechny vyrobené kusy se rozprodaly, ale spíš šlo o průzkum bojem, aby se inženýři Asusu naučili, co využijí v budoucnu. Fold byl totiž hodně drahý a to i na výrobu kvůli unikátnímu ohebnému displeji.

Nový Zenbook Duo UX8406MA ale právě chce nabourat prémiové ceny podobných řešení. S cenou pod 2000 Euro totiž půjde o relativně dostupný lepší pracovní notebook, zvlášť když uvážíte, že v ceně máte normální notebook a i další 14" OLED displej.

Notebook vypadá normálně, má i běžné konektory, vynínač je ale v mezeře mezi displeji

Hlavní vychytávka Zenbooku Duo spočívá ve zcela normální klávesnici s touchpadem. Dostanete to samé, co na jiných noteboocích. Stejně tak i funguje zaklapnutí notebooku. Protě jej zavřete s klávesnicí jako každý jiný notebook. V případě potřeby můžete ale tento plát sejmout a používat jej jako externí Bluetooth klávesnici s touchpadem.

Na spodní straně vyklopíte zabudovaný stojánek a postavíte si notebook pěkně navýšku s oběma displeji nad sebou. Stejně tak udrží displeje i v režimu naležato, tedy se dvěma displeji na výšku vedle sebe.

Přes to všechno je notebook stále rozumně lehký – 1,35 kg – a od pohledu byste tedy neřekli, že má nějakou speciální výbavu.

​

Klávesnice se dobíjí piny na notebooku nebo přes vlastní USB-C konektor. Stojánek je pevnou součástí notebooku

Oba displeje jsou pochopitelně dotykové a softwarové nadstavbě snadno prstem přehazujete okna s aplikacemi mezi oběma displeji. Během našeho krátkého testování na začátku prosince sice na předprodukčních kusech zatím ještě něco občas škytlo, ale i tak vypadala funkčnost velmi intuitivně.

Uvnitř je to potom zcela normální výkonný notebook až s procesorem Intel Core Ultra 9, mezi porty nechybí Thunderbolt, HDMI 2.1 nebo audio a akumulátor s kapacitou 75 Wh zajistí dlouhou výdrž i v režimu dvou displejů. Ty nabídnou rozlišení 2880 × 1800 s 120 Hz a kromě dotyků prsty podporují i kreslení stylusem.