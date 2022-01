Asus Zenbook 17 Fold zkusí oživit koncept notebooku se skládacím displejem

Ohebné displeje v noteboocích jsou těžké. Ne v kilogramech, ale v náročnosti provedení a v ergonomii používání. Intel před několika lety vyvinul vlastní prototyp skládacího notebooku a před dvěma lety jej s drobnými změnami představilo na CESu Lenovo jako Thinkpad X1 Fold.

O rok později se začal prodávat i v České republice a my vám jej představili v recenzi:

Sice se pár výrobců pochlubilo prototypy, nikdo ale nešel s produktem na trh. To se ale letos změní. Na CESu Asus ukázal Zenbook 17 Fold, který si oficiální premiéru odbyde až v létě na Computexu. Jde zatím tedy jen o předvedení prototypu. V řadě ohledů je podobný jako X1 Fold, především ale nabídne větší displej a vyšší výkon.

Zatímco ThinkPad X1 Fold měl v rozloženém stavu jen 13,3", nový Zenbook nabídne 17,3" (v poměru 4:3). Díky tomu bude rozdíl po rozevření mnohem výraznější a užitečnější. Ve složeném stavu, s aktivní jen polovinou obrazovky stále Zenbook Fold nabídne 12,5" v poměru 3:2, tedy použitelnou velikost displeje, která je třeba standardem pro počítače Microsoft Surface.

Proto i externí Bluetooth klávesnice, kterou můžete stejně jako u Thinkpadu X1 Fold přichytit magnety a vytvořit zdání normálního notebooku, nabídne standardní velikost kláves a běžné rozložení jako u klasických Zenbooků.

Při našem testování jsme ThinkPadu X1 Fold vytýkali hlavně výkon, příliš malou klávesnici a jen Windows 10, protože tehdy ještě Microsoft sliboval podporu pro skládací počítače ve Windows 11. Všechny tyto výtky Zenbook Fold vyřeší.

Protože se oficiálně představí až za půl roku, chybí zatím informace o výkonu použitého procesoru Core i7-1250U, ale půjde od 12. generaci Intelu s Iris Xe a i základní procesor bude rychlejší než to, co před dvěma lety použilo Lenovo. Počítač samozřejmě dostane Windows 11, kterým stále chybí nativní podpora pro podobné displeje, ale Asus slibuje nějakou nadstavbu, která vyřeší největší problémy.

Hlavní otázkou zůstává cena. Tedy její konkrétní hodnota. S jistotou víme, že nepůjde o levný notebook. Počet takových notebooků na trhu spočítá na prstech jedné ruky i nepříliš šikovná obsluha cirkulárky a za výjimečnost se prostě platí.

Vysoká cena ale současně znamená málo prodaných kusů a malou motivaci pro tvůrce aplikací, aby je přizpůsobovali tomuto netradičnímu konceptu počítače.

Z našeho testování víme, že koncept skládacího počítače výrazně rozšíří tradiční vnímání notebooku jako neměnného výrobku s jasně danými pevnými parametry. Zatím to vypadá, že Asus velmi pečlivě sledoval komerční neúspěch Lenova a snaží se uvést zralejší produkt řešící hlavní výtky. Pochopil, že jen na skládacím displeji nelze postavit úspěch notebooku a hlavně to musí být jednoduše dobrý notebook, který dostane skládací displej jako bonus. V létě tedy uvidíme, jak se mu to s finální verzí podařilo.