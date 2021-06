Asus slaví „Dny gamingu“. Za nákup hardwaru vrátí až 4205 Kč

Od 16. 6. do 16. 7. má Asus další cashbackovou akci. Za nákup jeho zařízení a hardwaru v partnerských obchodech lidem pošle část peněz zpět na účet. Akce se týká základních desek, monitorů, zdrojů, chladičů, skříní, síťových prvků a herního příslušenství. Podle ceny produktu vrátí 255 až 4205 Kč.

Obchody zapojené do akce jsou: Alza, CZC, T.S.Bohemia, Mall, Mironet, Softcom, Exasoft, Bohemia Computers a Kak Computers. Žádosti o cashback je možné vyplnit až do konce července, viz podmínky akce.

Zařízení s cashbackem

Základní desky s procesory Intel

Model Core i9 Core i7 Core i5 ROG Maximus XIII Extreme Glacial 3440 Kč 3185 Kč 2550 Kč ROG Maximus XIII Extreme 3185 Kč 2930 Kč 2295 Kč ROG Maximus XIII Hero 2675 Kč 2420 Kč 1785 Kč ROG Maximus XIII Apex 2675 Kč 2420 Kč 1785 Kč ROG Strix Z590-E Gaming Wi-Fi 2420 Kč 2165 Kč 1530 Kč ROG Strix Z590-F Gaming Wi-Fi 2420 Kč 2165 Kč 1530 Kč ROG Strix Z590-A Gaming Wi-Fi 2420 Kč 2165 Kč 1530 Kč ROG Strix Z590-I Gaming Wi-Fi 2420 Kč 2165 Kč 1530 Kč TUF Gaming Z590-Plus Wi-Fi 2165 Kč 1910 Kč 1275 Kč TUF Gaming Z590-Plus 2165 Kč 1910 Kč 1275 Kč

Základní desky

Model Cashback ROG Zenith II Extreme Alpha 4205 Kč ROG Zenith II Extreme 3060 Kč ROG Strix TRX40-XE Gaming 2550 Kč ROG Strix B550-XE Gaming Wi-Fi 1785 Kč ROG Strix B550-E Gaming 1530 Kč ROG Strix B550-F Gaming Wi-Fi 1275 Kč ROG Strix B550-F Gaming 1020 Kč ROG Strix B550-A Gaming 1020 Kč ROG Strix B550-I Gaming 1020 Kč TUF Gaming B550-Pro 1020 Kč TUF Gaming B550-Plus Wi-Fi 1020 Kč TUF Gaming B550-Plus 1020 Kč TUF Gaming B550M-Plus Wi-Fi 1020 Kč TUF Gaming B550M-Plus 1020 Kč TUF Gaming B550M-E Wi-Fi 765 Kč TUF Gaming B550M-E 765 Kč

Monitory

Model Cashback XG43UQ 2675 Kč XG49VQ 1655 Kč XG43VQ 1655 Kč PG259QNR 1530 Kč PG259QN 1275 Kč XG27AQ 1020 Kč XG32VC 1020 Kč VG27AQ 890 Kč VG32VQ 765 Kč XG258Q 765 Kč VG27BQ 765 Kč VG27AQ1A 765 Kč VG32VQ1BR 765 Kč VG289Q 635 Kč VG279QM 635 Kč VG27WQ 635 Kč VG259QM 635 Kč VG289Q1A 635 Kč VG27WQ1B 635 Kč VG258QM 510 Kč VP28UQGL 510 Kč VG279QL1A 510 Kč VG27VQ 510 Kč VG279Q 510 Kč VG278QR 510 Kč VG279QR 510 Kč VG279Q1A 510 Kč VG278Q 510 Kč VG279Q1R 510 Kč VG259Q 510 Kč VG258QR 510 Kč VG278QF 510 Kč VG259QR 510 Kč VG24VQR 380 Kč VG24VQ 380 Kč VG248QG 380 Kč VG249Q 380 Kč VG248QE 380 Kč VG24VQE 380 Kč VG249Q1R 380 Kč

Herní příslušenství

Model Cashback ROG Theta 7.1 510 Kč ROG Theta Electret 510 Kč ROG Delta S 380 Kč ROG Delta 380 Kč ROG Delta White 380 Kč ROG Strix GO BT 380 Kč ROG Strix GO 2.4 255 Kč ROG Strix GO 2.4 Electro Punk 255 Kč ROG Cetra II 255 Kč ROG Cetra II Core 255 Kč TUF Gaming H3 Gun Metal 255 Kč TUF Gaming H3 Red 255 Kč TUF Gaming H3 Silver 255 Kč TUF Gaming H3 Wireless 255 Kč P704 ROG Chakram 380 Kč P511 ROG Chakram Core 380 Kč P504 ROG Gladius II Origin 255 Kč P705 ROG Pugio II 255 Kč P510 ROG Strix Impact II WL 255 Kč P506 ROG Strix Impact II 255 Kč P513 ROG Keris Wireless 255 Kč P509 ROG Keris 255 Kč NC08-ROG Scabbard II 255 Kč NC01 ROG Sheath 255 Kč NC01 ROG Sheath BLK 255 Kč NC07-ROG Sheath EP 255 Kč RA04 TUF Gaming K1/CZ 255 Kč RA04 TUF Gaming K1/US 255 Kč RA05 TUF Gaming K3/RD/US 380 Kč XA05 ROG Strix Scope RX/RD/US 380 Kč

Síťová zařízení

Model Cashback 4G-AC86U 1020 Kč ROG Rapture GT-AX11000 Kč 1785 Kč ROG Rapture GT-AC2900 Kč 1530 Kč ROG Strix GS-AX5400 Kč 1020 Kč ROG Strix GS-AX3000 Kč 635 Kč TUF Gaming AX5400 (TUF-AX5400) 255 Kč ZenWiFi AX (XT8) Black 1Pack 890 Kč ZenWiFi AX (XT8) Black 2Pack 1785 Kč ZenWiFi AX (XT8) White 1Pack 890 Kč ZenWiFi AX (XT8) White 2Pack 1785 Kč ZenWiFi AX (XT8) Black 1Pack 890 Kč ZenWiFi AX (XT8) Black 2Pack 1785 Kč ZenWiFi AX (XT8) White 1Pack 890 Kč ZenWiFi AX (XT8) White 2Pack 1785 Kč ZenWiFi AC (CT8) White 2Pack 2040 Kč ZenWiFi XD6 White 2Pack 1275 Kč ZenWi-Fi XD6 White 1Pack 635 Kč ZenWiFi AX Mini (XD4) Black 3Pack 1530 Kč ZenWiFi AX Mini (XD4) White 3Pack 1530 Kč ZenWiFi AX Mini (XD4) Black 2Pack 1020 Kč ZenWiFi AX Mini (XD4) White 2Pack 1020 Kč ZenWiFi AX Mini (XD4) Black 1Pack 510 Kč ZenWiFi AX Mini (XD4) White 1Pack 510 Kč ZenWiFi AC Mini (CD6) White 1Pack 255 Kč ZenWiFi AC Mini (CD6) White 2Pack 765 Kč ZenWiFi AC Mini (CD6) White 3Pack 1020 Kč ZenWiFi AC Mini (CD6) White 1Pack 255 Kč ZenWiFi AC Mini (CD6) White 2Pack 765 Kč ZenWiFi AC Mini (CD6) White 3Pack 1020 Kč DSL-AX82U 765 Kč RT-AX89X 1655 Kč RT-AX88U 1275 Kč RT-AX92U 1Pack 890 Kč RT-AX92U 2Pack 2040 Kč RT-AX82U 1275 Kč RT-AX68U 765 Kč RT-AX58U 635 Kč RT-AX56U 765 Kč RT-AX56U 765 Kč RT-AX55 Kč 380 Kč RT-AC88U 1400 Kč RT-AC86U 1020 Kč RT-AC2900 Kč 1530 Kč RT-AC85P 890 Kč RT-AC2400 Kč 890 Kč RT-AC68U V3 765 Kč RT-AC1900U 765 Kč RT-AC66U 510 Kč RT-AC51 255 Kč RT-AC750L 255 Kč USB-C2500 Kč 380 Kč USB-AC68 380 Kč PCE-AC88 510 Kč PCE-AC68 380 Kč PCE-AX58BT 635 Kč PCE-AC58BT 635 Kč PCE-C2500 Kč 380 Kč XG-C100C 510 Kč XG-C100F 765 Kč XG-U2008 1020 Kč

Zdroje

Model Cashback TUF-Gaming-550B 510 Kč TUF-Gaming-450B 380 Kč

AIO vodní chlazení

Model Cashback ROG Ryujin 360 Kč 1020 Kč ROG Ryujin 240 Kč 890 Kč ROG Ryuo 240 Kč 765 Kč ROG Ryuo 120 Kč 635 Kč ROG Strix LC II 280 ARGB 380 Kč ROG Strix LC 360 RGB White Edition 1020 Kč ROG Strix LC 240 RGB White Edition 890 Kč ROG Strix LC 360 RGB 890 Kč ROG Strix LC 240 RGB 765 Kč ROG Strix LC 120 RGB 635 Kč ROG Strix LC 360 Kč 765 Kč ROG Strix LC 240 Kč 635 Kč ROG Strix LC 120 Kč 510 Kč TUF Gaming LC 240 RGB 510 Kč TUF Gaming LC 120 RGB 380 Kč

