Asus předvádí, co všechno se dá nacpat do jednoho centimetru a kilogramu. Vyzkoušeli jsme skvělý Zenbook 13 S OLED

A pak že to nejde. Pravidelně od výrobců tzv. rekordních notebooků slýcháme, že do takové tloušťky se prostě normální konektory nevejdou, nebo do takové hmotnosti se nepodaří vtěsnat větší akumulátor. Dříve byl jednou z těchto společností i Asus, to se ale nyní mění.



Elegantní tenký a lehký Zenbook S 13 OLED

Nový Zenbook 13 S OLED nejen splňuje základní kritérium centimetrové tloušťky a kilogramu na váze. Je to i bez těchto parametrů zajímavý notebook. Notebook jsme si mohli pár dní před oficiálním představením osahat, takže naše nadšení z nepramení jen z přečtení tiskové zprávy...

Na první dotek na Zenbooku 13 S OLED zaujme povrch. Celý notebook je ze slitiny hořčíku a hliníku, navíc z části recyklovaného, ale víko displeje připomíná spíše keramický povrch. Asus to označuje jako „Plasma Ceramic Aluminium“, ale na dotek vnímáte hlavně příjemně matnou vrstvu, na které nezůstávají viditelné otisky prstů.



Víko kryje speciální povrch připomínající keramiku. Otevřením displeje se nadzvedne základna pro lepší chlazení. Dva ventilátory nasávají ze spodní strany

A ačkoli je tělo notebooku stříbrné líbí se nám, že klávesnice zůstala nadále černá. A to včetně prohlubně okolo kláves. Díky tomu podsvícení kláves zvýrazní bílé popisky i za denního světla. Potěší i velký prostorný touchpad, který sice nemá pro Asus typický zabudovaný numerický blok, ale nahrazuje to velikostí 13 × 8,1 cm. Na klávesnici chybí čtečka otisků, pro přihlašování ale můžete využít kameru nad displejem.



Černá klávesnice s obřím touchpadem.

USB a audio na jedné straně doplňuje HDMI a dvojice USB-C Thunderbolt

Na bocích najdete plnohodnotné HDMI (4K/60), dva USB-C v provedení Thunderbolt, běžné USB 3.0 a audiokonektor. Tedy připojíte prakticky vše bez otravných redukcí. V tak tenkých rozměrech přitom audio nebo HDMI už opravdu nejsou samozřejmostí a i základní USB se někdy objevuje ve výklopné verzi (HP Dragonfly) pro menší tloušťku těla.



Kamera podporuje přihlašování obličejem. Miniaturní 65W napájecí adaptér

Asus, jako hlavní výrobce notebooků s OLED displeji, samozřejmě nevynechal příležitost a do svého prémiového modelu použil 13,3" OLED displej s rozlišením 2880 ×1800 (poměr 16:10). Tak jemné rozlišení je možná na 13,3" už příliš, ale písmo se dá vždy zvětšit a spíš oceníte výrazné barvy a podporu HDR.

Uvnitř notebooku jsou překvapivě dva ventilátory, další „rozmařilost“ při snižování hmotnosti. Chladí procesor Core i7-1355U, tedy úspornější 13. generaci. Díky chlazení mu ale může Asus zvednout výkon z 15W na 20W.



Papírový držák z krabice můžete využít i jako stojánek pro notebook

Akumulátor s kapacitou 63Wh podle Asusu slibuje přes 14 hodin výdrže, na ní se ale bude značnou měrou podílet OLED displej. Tedy tmavý režim v aplikacích je pro dlouhou výdrž nezbytný.

Často zanedbávanou součástí notebooku bývá napájecí adaptér. Tady bych jej ale klidně označil za hvězdu. Drobounký 65W napájecí adaptér okouzlil každého, kdo ho vzal do ruky.



Přehled základních vlastností notebooku

Notebook by se měl na českém trhu prodávat v druhé půlce května za ceny mezi 30 a 35 tisíci podle konfigurace. V té době už budeme mít notebook i podrobně otestovaný, takže se můžete těšit na recenzi.