Asus: nové Radeony RX 6000 se vyprodají během několika minut

Pokud jste si mysleli, že s uvedením nových desktopových grafických karet Radeon RX 6000 od AMD nastane lepší situace než u modelů Nvidie, které se okamžitě vyprodaly a stále jsou velmi špatně dostupné, asi vás zpráva od Asusu nepotěší. Dle zástupců Asusu nás totiž čeká podobný problém jako u nových grafických karet od Nvidie.

Asus totiž očekává, že se i grafické karty Radeon RX 6000 vyprodají během několika minut, stejně jako u konkurence. Vše ještě navíc komplikuje fakt, že AMD prý nejprve bude prodávat pouze vlastní referenční karty (vyrábí je Sapphire) a teprve o týden či dva později začne prodej modelů od všech dalších výrobců.

Grafické karty AMD Radeon RX 6000 (RDNA2) Radeon RX 6800 Radeon RX 6800 XT Radeon RX 6900 XT Čip, architektura Navi 21, RDNA2 Navi 21, RDNA2 Navi 21, RDNA2 Počet tranzistorů 26,8 milairdy 26,8 milairdy 26,8 milairdy Výroba 7 nm 7 nm 7 nm Stream procesory (SP) 3 840 4 608 5 120 Compute Unit (CU) 60 72 80 ROPs 96 128 128 Herní frekvence 1 815 MHz 2 015 MHz 2 015 MHz Boost frekvence 2 105 MHz 2 250 MHz 2 250 MHz Kapacita a paměť 16 GB GDDR6 16 GB GDDR6 16 GB GDDR6 Šířka sběrnice paměti 256-bit 256-bit 256-bit infinity Cache 128 MB 128 MB 128 MB Výpočetní výkon (FP32) 13,9 TFLOPS 18,6 TFLOPS 20,6 TFLOPS TDP 250 W 300 W 300 W Cena 579 dolarů 649 dolarů 999 dolarů

Karty Radeon RX 6800 a Radeon RX 6800 XT by měly být dostupné 18. listopadu, nejvýkonnější Radeon RX 6900 XT pak až 8. prosince. To jsou ale data pro start prodeje referenčních karet. Vzhledem k tomu, že AMD nic oficiálně neoznámilo, uvidíme, jak rychle se nakonec do prodeje dostanou modely od ostatních výrobců.

Výhodou jistě je, že určitá skupina uživatelů už koupila modely od Nvidie, takže poptávka bude o něco nižší, avšak stále by měla být poměrně vysoká. AMD totiž nasadilo konkurenceschopné ceny a kromě výkonu chce zaujmout hlavně vysokou kapacitou paměti – 16 GB GDDR6 u všech modelů.

Uvedení grafických karet Radeon RX 6000

Pokud vám představení uniklo, můžete si ho pustit přímo zde: