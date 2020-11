Asus chystá 12 modelů GeForce RTX 3060 Ti. Všechny mají 8 GB paměti

Podle předběžných informací by se 2. prosince měly začít prodávat nové grafické karty GeForce RTX 3060 Ti od Nvidie (spekuluje se i o nižší verzi GeForce RTX 3060) a nelze se divit tomu, že už postupně unikají další informace. Nedávno jsme tu měli první snímky balení a karty od Gigabytu, nyní jde o výpis všech modelů od Asusu.

Na certifikačních stránkách EEC se objevil kompletní výpis všech modelů GeForce RTX 3060 Ti od Asusu, kterých bude opravdu hodně. Půjde o celkem 6 řad, které budou mít dohromady 12 rozdílných modelů. Jediným společným faktorem je použití 8 GB paměti GDDR6.

Základní řady a modely:

Rog Strix:

ROG-STRIX-RTX3060TI-O8G-GAMING

ROG-STRIX-RTX3060TI-8G-GAMING

Tuf:

TUF-RTX3060TI-O8G-GAMING

TUF-RTX3060TI-8G-GAMING

Dual:

DUAL-RTX3060TI-O8G

DUAL-RTX3060TI-8G

Dual Mini

DUAL-RTX3060TI-O8G-MINI

DUAL-RTX3060TI-8G-MINI

Phoenix

PH-RTX3060TI-8G

Turbo:

TURBO-RTX3060TI-8G

TURBO-RTX3060TI-8G-GAMING

TURBO-RTX3060TI-8G-EVO

Výkon by měl být o něco nižší než u GeForce RTX 3070, dle specifikací v podobě 4 864 jader cuda by měl být výkon srovnatelný s GeForce RTX 2080 Super, přičemž cena by měla být kolem 400 dolarů (přibližně 11 tisíc korun), ale určitě se vyšplhá i výše dle modelu.

