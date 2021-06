ASRock: zájem čínských těžařů kryptoměn klesá, může to snížit ceny grafických karet

Jedním z hlavních důvodů špatné dostupnost a vysokých cen moderních grafických karet je kromě pandemie samotné (problémy ve výrobě, logistice) také zvýšená poptávka těžařů kryptoměn. Kryptoměny jako Ethereum, které lze těžit, a vydělávat tak pomocí grafických karet, totiž v posledních měsících narostly na ceně, což zvýšilo zájem těžařů po celém světě a obzvláště pak v Číně.

Dle vyjádření ASRocku už se ale situace začíná uklidňovat. Čínští těžaři kryptoměn už mají o grafiky stále menší zájem, což by se mělo odrazit jak na dostupnosti karet pro hráče, tak i ceně, která by se mohla dostat opět o něco blíže k té doporučené maloobchodní.

ASRock zároveň upřesnil, že například grafiky od AMD by měly být k dispozici ve větším množství s tím, jak AMD navýšilo produkci samotných čipů. Menší zájem těžařů a problémy v Číně by také mohly znamenat, že se bazary zaplaví použitými grafickými kartami, což by ještě více mělo snížit cenu z důvodu větší konkurence na trhu.

